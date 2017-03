DGAP-News: REPLY S.p.A.: Der Vorstand billigt den Entwurf des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 (deutsch)

REPLY S.p.A.: Der Vorstand billigt den Entwurf des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016

Alle wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren entwickelten sich positiv.

- Konzernumsatz: 780,7 Millionen Euro (705,6 im Jahr 2015);

- EBITDA: 106,4 Millionen Euro (98,7 im Jahr 2015);

- EBIT: 99,6 Millionen (90,6 im Jahr 2015);

- Nettoergebnis der Gruppe: 67,5 Millionen Euro (56,7 im Jahr 2015).

Der Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von 1,15 Euro je Aktie wurde angenommen.

Der Vorstand der Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] hat heute den Entwurf des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 angenommen, der noch der Hauptversammlung am 21. April 2017 (erste Einberufung) in Turin zur Genehmigung vorgelegt werden muss.

Die Reply-Gruppe beendete das Geschäftsjahr 2016 mit einem Konzernumsatz von 780,7 Millionen Euro, was einer Steigerung von 10,6 % gegenüber dem Konzernumsatz von 2015 in Höhe von 705,6 Millionen Euro entspricht.

Das EBITDA belief sich auf 106,4 Millionen Euro (98,7 Millionen Euro im Jahr 2015), während ein EBIT 99,6 Millionen EUR (90,6 Millionen Euro im Jahr 2015) erzielt wurde.

Das Jahresüberschuss der Gruppe betrug 67,5 Millionen Euro und konnte damit eine Steigerung von 19 % im Vergleich zu den 56,7 Millionen im Jahr 2015 verzeichnen.

Aufgrund der im Laufe des Jahres 2016 erzielten Ergebnisse hat der Vorstand von Reply entschieden, bei der nächsten Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,15 Euro je Aktie vorzuschlagen, die am 8. Mai 2017 mit Ex-Tag am 10. Mai 2017 fällig wird (Record Date 9. Mai 2017).

Die Nettofinanzposition der Gruppe war mit 28,8 Millionen Euro zum 31. Dezember 2016 positiv. Zum 30. September 2016 war die Nettofinanzierungsposition mit 42,2 Millionen Euro positiv.

"Im Jahr 2016 konnte sich die digitale Revolution endgültig durchsetzen", so der Präsident von Reply, Mario Rizzante. "Es gibt heute keinen Bereich in der Verarbeitenden Industrie oder bei Dienstleistungen, der nicht die eigenen Verfahren überdacht und anschließend ausgehend von Technologie und digitalen Komponenten neugestaltet hat. Dieser Paradigmenwechsel betrifft nicht nur die Endnutzer, sondern auch die Beratungsunternehmen, die ihr Angebots-Portfolio radikal erneuern und erweitern und es an die neuen und komplexeren Anforderungen anpassen mussten."

"Reply hat immer schon investiert, um sich an vorderster technologischer Front zu positionieren", fährt Mario Rizzante fort, "wobei wir mit unserem Angebot bereits seit Jahren in Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf Künstliche Intelligenz, Big Data, Machine Learning, Mixed Reality, Industrie 4.0 und das Internet der Dinge setzen, also Bereiche, mit denen sich andere erst heute auseinanderzusetzen beginnen."

"Dieser Wettbewerbsvorteil spiegelt sich in den positiven Ergebnissen des Jahres 2016 wider", so Mario Rizzante abschließend, "die es uns auch dank der soliden Finanzsituation unserer Gruppe erlauben, weiter zu investieren, um das Angebot von Reply noch besser an die Anforderungen einer neuen Welt anzupassen, in der die Grenzen zwischen Physischem und Digitalem verschwinden und technologische Innovation der strategische Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen wird."

Der für die Erstellung der Verrechnungsdokumente des Unternehmens verantwortliche Giuseppe Veneziano erklärt gemäß Absatz 2 von Artikel 154b des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Buchungen entsprechen.

Reply Reply [MTA, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netz hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen angesichts der neuen Herausforderungen von Big Data, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com

Ansprechpartner für die Medien

Reply Fabio Zappelli f.zappelli@reply.com Tel. +390117711594

Kontakt Investor Relations

Reply Riccardo Lodigiani r.lodigiani@reply.com Tel. +39 011 771 1594 Michael Lückenkötter m.lueckenkoetter@reply.com Tel. +49 5241 5009 1017

15. März 2017

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.

