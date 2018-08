DGAP-News: RCM nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 mit der erwarteten Konzerngewinnsteigerung auf 2,40 Mio. Euro (Vorjahr 0,70 Mio. Euro) (deutsch)

RCM nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 mit der erwarteten Konzerngewinnsteigerung auf 2,40 Mio.





RCM nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 mit der erwarteten

Konzerngewinnsteigerung auf 2,40 Mio. Euro (Vorjahr 0,70 Mio. Euro)

13.08.2018 / 14:30

Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG für das erste Halbjahr des

Geschäftsjahres 2018 (nicht testiert und nach HGB)

Die RCM Beteiligungs AG hat ihr Konzern-EBT in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2018 wie in diesem Umfang auch erwartet auf 2,40 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 0,70 Mio. Euro) gesteigert. Das Konzernergebnis nach

Steuern erhöhte sich im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres auf

1,52 Mio. Euro nach 0,49 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Entsprechend der

kräftigen Konzerngewinnsteigerung ist die Steuerposition mit 0,88 Mio. nun

deutlich höher als in der Vorjahresperiode (0,21 Mio. Euro) zu dotieren. Der

für das laufende Geschäftsjahr noch vorgesehene Abschluss von zwei

konzerninternen Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen soll im

laufenden Geschäftsjahr in Kürze vollzogen werden und womit dann u.a. auch

eine spürbare Optimierung der konzernweiten Steuerposition verbunden sein

wird.

Die Konzernumsatzerlöse legten nach dem bereits im ersten Quartal erfolgten

kräftigen Anstieg weiter zu und erreichten nach sechs Monaten 13,88 Mio.

Euro (Vorjahresperiode 4,19 Mio. Euro). Hiervon entfielen 1,21 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 1,47 Mio. Euro) auf Kaltmieterträge aus den eigenen

Beständen. Dieser Entwicklung standen erneute Kosteneinsparungen im Bereich

der Hausbewirtschaftungskosten gegenüber, die sich in den ersten sechs

Monaten auf nun noch 0,17 Mio. Euro nach 0,27 Mio. Euro in der

Vorjahresperiode reduzierten. Die von der RCM in den vergangenen Jahren bei

der Steigerung der Effizienz ihrer operativen Geschäftstätigkeit erreichten

Erfolge werden gerade auch an der Entwicklung der

Hausbewirtschaftungskostenquote an der Nettokaltmiete anschaulich sichtbar;

diese stellte sich zum 30.06.2018 auf nur noch 14,3%, ein Jahr zuvor hatte

die Quote noch bei 18,5% gelegen.

Die vorzeitige Auflösung von Zinsswap-Vereinbarungen im Volumen von 4,75

Mio. Euro hat im ersten Halbjahr im Konzern zu einer einmaligen

Ergebnisbelastung in Höhe von ca. 0,30 Mio. Euro geführt, gleichzeitig

reduziert sich jedoch so auch zukünftig der jährliche konzernweite

Zinsaufwand um ca. TEUR 80. Obwohl zur Finanzierung des

Konzernimmobilienportfolios zurzeit konzernweit Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten in Höhe von 26,58 Mio. Euro (31.12.2017: 31,45 Mio. Euro)

ausgewiesen werden, erzielt die RCM im Konzern aktuell einen nahezu

ausgeglichenen Saldo aus laufenden Zinseinnahmen und Zinsaufwendungen.

Die Konzerneigenkapitalquote ist in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2018 auf nun 44,64 % (31.12.2017: 38,62%) weiter

angestiegen. Diese erfreuliche Entwicklung wurde durch eine Reduzierung der

Konzernbilanzsumme von 60,31 Mio. Euro auf nur noch 53,80 Mio. Euro ebenso

erreicht wie durch eine Erhöhung des nach wie vor im Rahmen der

konservativen HGB-Bilanzierung ausgewiesenen Konzerneigenkapitals auf 24,02

Mio. Euro (31.12.2017 23,29 Mio. Euro). In der Einzelgesellschaft machte die

Eigenkapitalquote sogar einen Sprung um mehr als 8 Prozentpunkte auf nun

55,2% (Vorjahr 46,7%). Im laufenden Geschäftsquartal wurde die Einziehung

von 700.000 bereits zurückgekauften eigenen Aktien abgeschlossen, diese

Aktien waren zum 30.06.2018 auch schon offen vom Grundkapital abgesetzt

worden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 6.7.2018 erneut die

Ermächtigung zum Rückkauf Eigener Aktien in der gesetzlich maximal

zulässigen Höhe beschlossen, sodass das derzeit laufende

Aktienrückkaufprogramm auch zukünftig wie vorgesehen fortgesetzt werden

kann.

Mit der Einzelgesellschaft weist die RCM Beteiligungs AG für die ersten

sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres einen auf 0,54 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 0,37 Mio. Euro) erhöhten Gewinn aus gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit aus. Das Ergebnis nach Steuern legte parallel auf 0,50

Mio. nach 0,30 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres zu. Im zweiten

Halbjahr wird der RCM in der Einzelgesellschaft u.a. noch die von der

Konzerntochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG ausgeschüttete

Dividende in anteiliger Höhe von 0,56 Mio. Euro zufließen.

Angesichts ihrer konzernweit überdurchschnittlich guten

Eigenkapitalrelationen und ihrer umfangreichen Liquiditätsausstattung sieht

sich die RCM in der aussichtsreichen Position, Investitionschancen im

Immobilien- oder Kapitalmarkt, die sich aus den derzeitigen

Rahmenbedingungen ergeben können, schnell und konsequent nutzen zu können.

RCM Beteiligungs AG

Der Vorstand

Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den 15.8.2018

vorgesehene Mitteilung zum Halbjahresabschluss der Gesellschaft vorgezogen.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss

Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein

Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den

Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum

Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital

AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional

fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf

die Region Dresden. Das Portfolio des Konzerns umfasst zurzeit ca. 36.000 m²

Fläche. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf ca. 19,4

Mio. Euro, das EBT (Gewinn vor Steuern) erreichte zum 31.12.2017 2,1 Mio.

Euro. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt

und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a.

im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der

Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra

gehandelt (WKN A1RFMY).

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar.

Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten

oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities

Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act')

definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft

werden.

Impressum:

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

HRB-Nr. 245448 Amtsgericht Stuttgart

UST-Id: DE212058656

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss

Aufsichtsrat: Prof. Dr. Peter Steinbrenner (Vors.)

°