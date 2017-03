DGAP-News: RCM Beteiligungs AG im neuen Börsensegment Scale notiert (deutsch)

RCM Beteiligungs AG im neuen Börsensegment Scale notiert

^ DGAP-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges RCM Beteiligungs AG im neuen Börsensegment Scale notiert

02.03.2017 / 12:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Die RCM Beteiligungs AG wird seit dem 1. März 2017 in dem von der Deutsche Börse AG am Börsenplatz Frankfurt eingeführten neuen Qualitätssegment "Scale" notiert. Scale ist das Nachfolgesegment des bisherigen "Entry Standard". Das Segment Scale soll als neu etabliertes Börsensegment wachstumsorientierten Gesellschaften aus dem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aufgrund der eingeführten strengen Transparenzstandards einen breiteren Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen. Die RCM Beteiligungs AG ist eines von ca. 45 Unternehmen, die zum Start des Segments Scale die Anforderungen der Deutschen Börse AG zur Notierung in diesem Segment erfüllen.

Reinhard Voss, Vorstand der RCM Beteiligungs AG: "Wir freuen uns, dass die Deutsche Börse mit dem Segment Scale ein Handelssegment geschaffen hat, das verbindliche Transparenzregeln und Folgepflichten für Unternehmen aus dem Bereich KMU beinhaltet. Die in dem neuen Segment Scale notierten Unternehmen setzen ihr Geschäftsmodell bereits seit Jahren erfolgreich um und stellen sich mit der Notierung in diesem Segment bewusst jenen strengen Anforderungen, die den Bedürfnissen kapitalmarktorientierter Anleger nach Transparenz Rechnung tragen."

Kontakt: Reinhard Voss Vorstand RCM Beteiligungs AG Fronäckerstraße 34 71063 Sindelfingen Tel.: 07031-4690964 mobil: 0172-4892740 reinhard.voss@rcm-ag.de

---------------------------------------------------------------------------

02.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: RCM Beteiligungs AG Fronäckerstraße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Telefon: 07031-4690964 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@rcm-ag.de Internet: www.rcm-ag.de ISIN: DE000A1RFMY4, A0TFWA WKN: A1RFMY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

549785 02.03.2017

°