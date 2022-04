DGAP-News: RCM Beteiligungs AG: Jahresauftaktquartal von Risikovorsorge aufgrund des Russland-/Ukrainekriegs geprägt (deutsch)

RCM Beteiligungs AG: Jahresauftaktquartal von Risikovorsorge aufgrund des Russland-/Ukrainekriegs geprägt

RCM Beteiligungs AG: Jahresauftaktquartal von Risikovorsorge aufgrund des

Russland-/Ukrainekriegs geprägt

21.04.2022 / 16:05

Sindelfingen, den 21. April 2022

RCM Beteiligungs AG: Jahresauftaktquartal von Risikovorsorge aufgrund des

Russland-/Ukrainekriegs geprägt

Konzerngewinn (EBT, HGB nicht testiert) liegt nach dem ersten Quartal bei

0,21 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,29 Mio. Euro)

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die

RCM Beteiligungs AG im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zur

Bildung einer den Reaktionen der weltweiten Kapital- und Devisenmärkte

entsprechenden konzernweiten Risikovorsorge in Höhe von 1,51 Mio. Euro

veranlasst. In Höhe von 1,13 Mio. Euro waren hiervon in Deutschland

handelbare Aktien bzw. ADRs russischer oder in Russland tätiger Emittenten

betroffen. Auch wenn die Gesellschaft davon überzeugt ist, dass die nach dem

Ausbruch des Russland-/Ukrainekriegs in Deutschland noch festgestellten

Kurse nicht dem realistischen Wert der betroffenen Unternehmen entsprechen,

wurden diese Kurse zur Grundlage der Bewertung dieser Wertpapiere

herangezogen. Auf die im Konzernportfolio befindlichen Anleihen russischer

Emittenten sind die Zinszahlungen, soweit diese fällig waren, auch nach

Kriegsausbruch erfolgt, daher sieht die Gesellschaft die Notwendigkeit für

eine Abschreibung hier nicht gegeben. Obwohl die zeitweise stark unter Druck

geratene russischen Landeswährung inzwischen wieder auf das Vorkriegsniveau

zurückgekehrt ist, wurden auf die vorgenannten Anleihen vorsorglich die

Währung betreffende Abschreibungen in einem niedrigen Umfang von ca. 0,1

Mio. Euro vorgenommen.

Verbunden mit der im Konzern erfreulich verlaufenen

Immobiliengeschäftstätigkeit hat die RCM Beteiligungs AG als Konzernergebnis

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach drei Monaten des laufenden

Geschäftsjahres einen im Bereich des Vorjahres liegenden Konzerngewinn (EBT)

in Höhe von 0,21 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,29 Mio. Euro) erzielt. Nach

Steuern stellt sich der Konzerngewinn auf 0,08 Mio. Euro (Vorjahresperiode

0,22 Mio. Euro).

Die Konzernumsatzerlöse legten nach drei Monaten auf 7,37 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 0,70 Mio. Euro) zu. Neben den Erlösen aus der inzwischen

erfolgreich abgewickelten Verkaufstransaktion des in der

Konzerntochtergesellschaft SM Domestic Property AG geführten

Logistikprojektes in Deizisau bei Stuttgart in Höhe von 6,65 Mio. Euro sind

hierin die im ersten Quartal mit 0,38 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,39 Mio.

Euro) auf dem Niveau der Vorjahresperiode ausgewiesenen Mieterträge aus der

Vermietung eigener Bestände enthalten.

Nachdem die Konzerntochtergesellschaft SM Domestic Property AG nun ihre

letzte im Portfolio verbliebene Immobilie veräußert hat und der hieraus

resultierende Gewinn in Höhe von 2,13 Mio. Euro aufgrund eines

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vollständig innerhalb des

Konzerns abzuführen ist, wurde der auf diese Gesellschaft noch aktivierte

Firmenwert außerplanmäßig und nun letztmalig um 0,25 Mio. Euro

abgeschrieben.

Für den Konzern der RCM Beteiligungs AG sind mit der erfolgreichen

Transaktion der SM Domestic Property AG gleich mehrere geschäftsstrategische

Vorteile verbunden. Neben einer höheren Profitabilität, die sich aus dem

zukünftigen Wegfall der bisherigen linearen Firmenwertabschreibung sowie

einem hohen und wieder neu investierbaren Eigenmittelrückfluss ergibt,

können die Konzernstrukturen der Gesellschaft durch die nun mögliche

Auflösung dieser Konzerntochtergesellschaft weiter verschlankt werden.

Gleichzeitig werden durch einen zukünftigen Wegfall der SM Domestic Property

AG weitere Kostenvorteile in Form von dann ersparten

Gesellschaftsaufwendungen generiert.

Die wesentlichen Positionen im Bereich der sonstigen betrieblichen

Aufwendungen (ohne Finanzgeschäft) sowie die Personalkosten haben sich im

Konzern in etwa auf dem Niveau der Vorjahresperiode und damit planmäßig

entwickelt. Im Rahmen von Um- bzw. Neufinanzierungen sind im Vorjahr nicht

angefallene Finanzierungskosten in Höhe von TEUR 30 entstanden. Der

Konzernzinssaldo, der in der Vorjahresperiode mit TEUR 13 leicht im Plus

gelegen hatte, wird nahezu neutral ausgewiesen.

Auch die Geschäftsentwicklung der Einzelgesellschaft wurde in den ersten

drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres von den Auswirkungen des

Russland-/Ukrainekriegs deutlich beeinflusst. So war in der

Einzelgesellschaft eine Risikovorsorge entsprechend den für den ganzen

Konzern angewendeten Bewertungsansätzen für das Wertpapierportfolio in Höhe

von 1,11 Mio. Euro zu bilden. Diese betrafen u.a. in Höhe von 0,81 Mio. Euro

in Deutschland handelbare ADRs bzw. Aktien russischer oder in Russland

tätiger Emittenten sowie Abschreibungen aufgrund von

Devisenkursveränderungen, die in Höhe von 0,07 Mio. Euro vorzunehmen waren.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stellt sich in der

Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG damit nach dem ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2022 auf - 1,16 Mio. Euro (Vorjahresperiode + 0,35 Mio.

Euro).

Die RCM Beteiligungs AG hat im laufenden Geschäftsjahr eine ihrer

Beteiligungen im Internetbereich erfolgreich veräußert, wobei die

kartellrechtliche Genehmigung der Gesamttransaktion, an der die RCM

Beteiligungs AG beteiligt war, im laufenden Quartal erfolgen soll. Aus

dieser Transaktion erwartet die RCM Beteiligungs AG mit ihrer

Einzelgesellschaft nach Genehmigungserteilung einen Gewinnzufluss in Höhe

von ca. 0,60 Mio. Euro, der dann voraussichtlich im zweiten Quartal des

laufenden Geschäftsjahres gewinnwirksam werden wird.

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein

Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den

Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum

Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital

AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional

fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf

die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden

Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM

AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im

Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen

Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

Informationen über die RCM Beteiligungs AG erhalten Sie auch über unseren

Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft

unter https://www.rcm-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden

können.

°