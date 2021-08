DGAP-News: RCM Beteiligungs AG: Hauptversammlung der RCM Beteiligungs AG beschließt angekündigte Dividendenerhöhung auf EUR 0,07 pro Aktie nahezu einstimmig und erneuert Beschluss zum Rückkauf Eigener Aktien (deutsch)

RCM Beteiligungs AG: Hauptversammlung der RCM Beteiligungs AG beschließt angekündigte Dividendenerhöhung auf EUR 0,07 pro Aktie nahezu einstimmig und erneuert Beschluss zum Rückkauf Eigener Aktien

RCM Beteiligungs AG: Hauptversammlung der RCM Beteiligungs AG beschließt

angekündigte Dividendenerhöhung auf EUR 0,07 pro Aktie nahezu einstimmig und

erneuert Beschluss zum Rückkauf Eigener Aktien

20.08.2021 / 11:26

Sindelfingen, den 20. August 2021

Corporate News

Hauptversammlung der RCM Beteiligungs AG beschließt angekündigte

Dividendenerhöhung auf EUR 0,07 pro Aktie nahezu einstimmig und erneuert

Beschluss zum Rückkauf Eigener Aktien

Homepage der Gesellschaft jetzt im neuen aktuellen Design online

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 19.08.2021 den

Vorschlag der Verwaltung zur Erhöhung der Dividende auf nun EUR 0,07 pro

Aktie mit nahezu einstimmiger Mehrheit angenommen. Im Rahmen der ca. 2 œ

Stunden dauernden Hauptversammlung gab der Vorstand der Gesellschaft einen

interessanten und umfassenden Überblick über den Verlauf des Geschäftsjahres

2020. Die Erläuterungen des Vorstands zur aktuellen geschäftsstrategische

Ausrichtung der RCM Beteiligungs AG fanden bei den anwesenden Aktionären

eine durchgängig breite Zustimmung.

Bei einer Präsenz von 50,19% des Grundkapitals wurden alle

Beschlussvorschläge der Verwaltung mit einer Zustimmungsquote von

durchgängig nahezu 100% angenommen. Dabei erneuerte die Hauptversammlung

auch die Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf eigener Aktien, auf deren

Basis das aktuelle Aktienrückkaufprogramm nun unverändert fortgeführt wird.

Alle amtierenden Aufsichtsratsmitglieder wurden im Rahmen der turnusgemäßen

Wahl zum Aufsichtsrat in ihrem Amt bestätigt.

Die RCM Beteiligungs AG freut sich darüber, dass die Homepage der

Gesellschaft seit wenigen Tagen in einem neuen aktualisierten Design online

ist. Alle wichtigen Informationen über die RCM Beteiligungs AG wurden

nochmals übersichtlicher angeordnet und sind nun für Sie schneller

erreichbar. Alle Aktionäre, Geschäftspartner und Interessenten der

Gesellschaft sind herzlich eingeladen, den neuen Internetauftritt der

Gesellschaft einmal selbst zu erkunden.

RCM Beteiligungs AG

Der Vorstand

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein

Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den

Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum

Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital

AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional

fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf

die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden

Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM

AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im

Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen

Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

Kontakt IR und PR

und mitteilende Person:

Reinhard Voss

Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

reinhard.voss@rcm-ag.de

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der

RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S.

persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart,

Steuer-ID: DE215058656, Finanzamt Böblingen

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Steinbrenner

°