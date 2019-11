DGAP-News: RCM Beteiligungs AG: Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (nicht testiert und nach HGB) (deutsch)

RCM Beteiligungs AG: Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (nicht testiert und nach HGB)

^

DGAP-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

RCM Beteiligungs AG: Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG nach dem

dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (nicht testiert und nach HGB)

07.11.2019 / 16:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Sindelfingen, den 7. November 2019

Corporate News

Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG nach dem dritten Quartal des

Geschäftsjahres 2019 (nicht testiert und nach HGB)

- RCM Beteiligungs AG mit kräftiger Konzerngewinnsteigerung (EBT) in 2019

auf mehr als 4 Mio. Euro

- Konzerngewinn für Gesamtjahr 2019 in ähnlicher Höhe erwartet

- Für das Geschäftsjahr 2020 weitere Konzerngewinnsteigerung in Aussicht

Die RCM Beteiligungs AG freut sich mitteilen zu können, dass die

Gesellschaft ihr Konzern-EBT in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres

2019 im Vergleich zur Vorjahresperiode um mehr als 50% verbessert hat und

zum 30.09.2019 einen Konzerngewinn in Höhe von 4,01 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 2,62 Mio. Euro) ausweist. Das Konzernergebnis nach Steuern

(vor Ergebnisanteilen Dritter) legt nach neun Monaten auf 3,31 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 2,28 Mio. Euro) und damit um ca. 45% zu. Für das gesamte

Geschäftsjahr 2019 erwartet die Gesellschaft für ihren Konzern bei einem

stabilen Marktumfeld ein im Bereich der vorstehend genannten Gewinnzahlen

liegendes Gesamtjahresergebnis.

Die um annähernd 30% gestiegenen Konzernumsatzerlöse erreichen nach drei

Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 19,79 Mio. Euro (Vorjahresperiode

15,35 Mio. Euro). Dabei entwickelten sich die konzernweiten

Kaltvermietungserlöse analog zu der regen Transaktionstätigkeit in den

zurückliegenden Quartalen und erreichten nach dem dritten Quartal bei 1,20

Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,79 Mio. Euro). Diese erwartete Entwicklung

wurde bereits vor Einbeziehung der zusätzlichen Erträge, die sich aus der

zwischenzeitlichen Anlage der zugeflossenen liquiden Mittel ergeben, durch

eine erhebliche Reduzierung der Zinsaufwendungen um 0,44 Mio. Euro

(30.09.2019: 0,58 Mio. Euro, Vorjahresperiode: 1,02 Mio. Euro) sowie den

Rückgang der Hausbewirtschaftungskosten um 0,1 Mio. Euro (30.09.2019: 0,14

Mio. Euro, Vorjahresperiode: 0,23 Mio. Euro) wieder weitgehend kompensiert.

Parallel legten die Erträge aus Wertpapieren einschl. der auf das

Anleiheportfolio erhaltenen Zinserträge in den ersten neun Monaten des

laufenden Geschäftsjahres um 0,19 Mio. Euro auf nun 0,72 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 0,53 Mio. Euro) zu.

In der Einzelgesellschaft lag der Gewinn aus der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit zum 30.09.2019 stabil bei 0,53 Mio. Euro

(Vorjahresperiode 0,53 Mio. Euro), wobei jedoch, anders als in der

Vorjahresperiode, Gewinnbeiträge aus Verkaufstransaktionen nicht in das

Ergebnis eingeflossen sind. Dementsprechend erreichten Umsatzerlöse der

Einzelgesellschaft zum 30.09.2019 0,63 Mio. Euro nach 2,48 Mio. Euro in der

Vergleichsperiode des Vorjahres.

Wie bereits mitgeteilt, hat sich die die RCM Beteiligungs AG mit ihrem

Konzern im dritten Quartal an einer größeren Immobilientransaktion

beteiligt, im Rahmen derer die Gesellschaft den Verkauf eines konzernweiten

Immobilienpakets im Volumen von ca. 8,4 Mio. Euro bzw. ca. 4.300 m² Fläche

beurkundet hat. Vereinbarungsgemäß wird die Abwicklung dieser Transaktion in

das Geschäftsjahr 2020 fallen, dementsprechend wird dieser

Geschäftsabschluss im kommenden Geschäftsjahr bilanz- und gewinnwirksam

werden. Mit den zurückliegenden konzernweiten Transaktionsaktivitäten hat

die RCM Beteiligungs AG eine nachhaltige Effizienzsteigerung ihrer gesamten

operativen Geschäftstätigkeit erreicht. Gleichzeitig hat die Gesellschaft im

laufenden Geschäftsjahr in ihrem Konzernimmobilienportfolio mehrere

Immobilien, die insgesamt mehr als 7.500 m² vermietbare Flächen umfassen,

neu erworben. Diese neu in den Bestand genommenen Immobilien verfügen über

ein interessantes individuelles Entwicklungspotenzial verstärken

gleichzeitig die Ausrichtung des Konzernimmobilienportfolios auf den

Standort Dresden. In der gezielten Entwicklung von Immobilien sieht die RCM

Beteiligungs AG eine wichtige Erweiterung ihrer konzernweiten

Produktpalette.

Angesichts dieser konzernübergreifend erfreulichen Geschäftsentwicklung

erwartet die RCM Beteiligungs AG für das kommende Geschäftsjahr 2020 bei

weiterhin freundlichen Rahmenbedingungen schon heute eine erneute

Konzernergebnisverbesserung und damit ein über der Schwelle von 4 Mio. Euro

liegendes Konzern-EBT.

Die RCM Beteiligungs AG wird als im Scale Segment der Frankfurter

Wertpapierbörse notiertes Unternehmen am 10.12.2019 um 10:00 Uhr im Rahmen

einer Telefonkonferenz eine Analysten- und Investorenkonferenz veranstalten,

nähere Informationen hierzu werden in Kürze auf der Homepage der

Gesellschaft www.rcm-ag.de im Bereich Investor-Relations bereitgestellt.

RCM Beteiligungs AG

Der Vorstand

Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den

15.11.2019 vorgesehene Quartalsmitteilung der Gesellschaft vorgezogen.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss

Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein

Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den

Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum

Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital

AG, die SM Beteiligungs AG i.A. und die SM Domestic Property AG. Regional

fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf

die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden

Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM

AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im

Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen

Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der

RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S.

persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Impressum und Unternehmenskontakt

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690960

Fax: 07031-4690966

Internet: www.rcm-ag.de

e-Mail: info@rcm-ag.de

HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart,

Steuer-ID: DE215058656, Finanzamt Böblingen

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Steinbrenner

Kontakt:

Reinhard Voss

Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

reinhard.voss@rcm-ag.de

---------------------------------------------------------------------------

07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Deutschland

Telefon: 07031-4690964

Fax: 07031-4690966

E-Mail: reinhard.voss@rcm-ag.de

Internet: www.rcm-ag.de

ISIN: DE000A1RFMY4

WKN: A1RFMY

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 907715

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

907715 07.11.2019

°