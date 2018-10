DGAP-News: Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro (deutsch)

Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro

DGAP-News: Qingdao Haier Co.



,Ltd. / Schlagwort(e): Börsengang

12.10.2018 / 02:50

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den USA, Australien,

Kanada oder Japan.

- Das Unternehmen möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu

verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des

internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern.

- Das Unternehmen beabsichtigt ebenfalls, einen Teil des Erlöses zur

Finanzierung der geplanten Akquisition von Candy S.p.A., einem europäischen

Haushaltsgerätehersteller für 475 Mio. Euro zu nutzen.

- Preisspanne zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro je D-Share Aktie.

- Das Unternehmen gibt 265 Millionen neue Aktien (vor Greenshoe-Option) aus,

sowie einen möglichen zusätzlichen Greenshoe von bis zu 39,75 Millionen

neuer Aktien.

- Das Unternehmen erwartet, dass der Angebotszeitraum, vorbehaltlich der

behördlichen Genehmigung, am 15. Oktober 2018 beginnen und am 18. Oktober

2018 enden wird.

- Der endgültige Angebotspreis für die D-Shares (der "Angebotspreis") wird

voraussichtlich am 18. Oktober 2018 veröffentlicht.

- Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am 24. Oktober 2018.

- Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund

Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii)

Camry Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment

S.à r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii)

Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio.

Euro.

- Die D-Shares des Unternehmens sollen in Euro notiert werden.

- D-Shares Aktionäre werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufende

Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein.

- Der Prospekt wird auf der Website der Gesellschaft unter www.haier.net

nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) verfügbar sein, die voraussichtlich am oder um den 12. Oktober 2018

erfolgen wird.

Qingdao / Shanghai, 12. Oktober 2018 - Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690,

"Qingdao Haier" oder "das Unternehmen"), ein chinesischer Hersteller von

Haushaltsgeräten der nach Umsatzvolumen im Einzelhandel weltweit die Nummer

Eins1 ist und bereits an der Börse in Shanghai mit A-Shares börsennotiert

ist, hat die Preisspanne für sein öffentliches Angebot und der damit

verbundenen D-Share-Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

gegeben.

Die D-Shares werden innerhalb einer Preisspanne von 1,00 Euro und 1,50 Euro

je Aktie angeboten.

Qingdao Haier beabsichtigt, D-Shares an dem China Europe International

Exchange AG D-Share Markt (CEINEX D-Share Markt) durch eine Zulassung der

Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit

gleichzeitiger Zulassung in dessen Subsegment mit zusätzlichen

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), zu notieren.

Das Unternehmen erwartet, dass der Angebotszeitraum, vorbehaltlich der

behördlichen Genehmigung, voraussichtlich am Montag, den 15. Oktober 2018,

beginnen und am Donnerstag, den 18. Oktober 2018 enden wird. Die

Gesellschaft begibt 265 Millionen neue Aktien (vor Greenshoe-Option), sowie

einen möglichen zusätzlichen Greenshoe von bis zu 39,75 Millionen Aktien.

Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am Mittwoch, den 24. Oktober 2018.

Die D-Shares des Unternehmens werden in Euro notiert sein.

Der Eintritt in die europäischen Kapitalmärkte ist ein wichtiger Teil der

Globalisierungsstrategie von Qingdao Haier. Mit einer Präsenz in Deutschland

durch das D-Share Listing möchte Qingdao Haier auf die Kapitalmärkte

zurückgreifen, um seine Finanzierungsquellen zu diversifizieren, seine

Kapitalstruktur zu optimieren und seine Investorenbasis zu erweitern.

Qingdao Haier will das D-Share Listing auch dafür nutzen, seine globale

Markenbekanntheit zu erhöhen sowie seine Geschäftsstrategie und die weitere

Ausweitung seiner globalen Präsenz, insbesondere im europäischen

Haushaltsgerätemarkt, zu fördern.

In seinem Überseegeschäft hat Qingdao Haier im Geschäftsjahr 2017 einen

Umsatz in Höhe von 67,4 Mrd. RMB erzielt. Im ersten Halbjahr 2018 lag der

Umsatz bei 35,8 Mrd. RMB. Dies entspricht 42% (2017) bzw. 40% (H1 2018) des

Gesamtumsatzes.

Qingdao Haier möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu

verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des

internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern.

Insbesondere beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil des Erlöses für die

geplante Akquisition von Candy, für den Ausbau der Produktionskapazitäten

für Smart Appliances sowie für den Ausbau von Marketingkanälen zu verwenden,

um die Markenbekanntheit, insbesondere in Europa, zu erhöhen. Ein weiterer

Teil der Erlöse soll für Forschung und Entwicklung genutzt werden, unter

anderem in Europa. Darüber hinausgehende Erlöse oder Erlöse, die nicht wie

oben beschrieben genutzt werden, sollen für allgemeine Unternehmenszwecke

genutzt werden.

Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co.

Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry

Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S.à

r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii)

Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio.

Euro.

Die D-Shares werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufenden Geschäftsjahr

voll dividendenberechtigt sein.

Deutsche Bank AG agiert als Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner.

UBS Limited, J.P. Morgan Securities plc und China International Capital

Corporation Hong Kong Securities Limited agieren als Joint Bookrunners.

Baader Bank Aktiengesellschaft, Banca IMI, BOCI Asia Limited, CLSA Limited,

Essence International Securities (Hong Kong) Limited, Haitong Bank S.A.,

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, ICBC International Securities, ING Bank

N.V. und Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited agieren als Co-Lead

Manager.

Der Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot der D-Shares wird auf der

Website der Gesellschaft unter www.haier.net nach Genehmigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügbar sein, die

voraussichtlich am oder um den 12. Oktober 2018 erfolgen wird zur Verfügung.

________________

1 Gemäß der Umsatzdaten des Marktforschungsinstitutes Euromonitor, hatte

Haier gemessen am Einzelhandelsvolumen 2017 einen globalen Marktanteil von

13,3% und ist dadurch sieben Jahre ununterbrochen das verkaufsstärkste

Unternehmen der Welt.

Über Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690):

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit

Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung.

Qingdao Haier entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von

Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke,

Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere

Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten

Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende

Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, AQUA und Fisher &

Paykel. Qingdao Haier betreibt außerdem ein Logistikgeschäft, das sich auf

den Vertrieb von Großgeräten innerhalb Chinas konzentriert.

Qingdao Haier hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten

Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen

bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die

kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform

Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers Online, Offline und

Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer

unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

Investor Relations Kontakt:

Yao Sun (Sophie)

Qingdao Haier Germany

Mobil: +49 160 9469 3601

y.sun@haier.de

Pressekontakt:

Volker Heck

Deekeling Arndt/AMO

Tel.: +49 211 51332 160

Mobil: +49 174 333 4507

volker.heck@deekeling-arndt.com

Daniela Münster

Deekeling Arndt/AMO

Tel: +49 69 97098 511

Mobil: +49 174 335 8111

daniela.muenster@deekeling.arndt.com

Disclaimer

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into

the United States (including its territories and possessions, any State of

the United States and the District of Columbia), Australia, Canada or Japan.

These materials do not constitute or form a part of any offer or

solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States,

Australia, Canada or Japan. The securities mentioned herein have not been,

and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended

(the "Securities Act").

The securities may not be offered or sold in the United States, except

pursuant to an exemption from the registration requirements of the

Securities Act. There will be no public offer of the securities in the

United States.

This communication is only being distributed to and is only directed at (i)

persons who are outside the European Economic Area or (ii) investment

professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii)

high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be

communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such

persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities

are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,

purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with,

relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or

rely on this document or any of its contents.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to

buy securities. The offer will be made solely by means of, and on the basis

of, a securities prospectus which is to be published. An investment decision

regarding the publicly offered securities of Qingdao Haier Co., Ltd. should

only be made on the basis of the securities prospectus. The securities

prospectus will be published promptly upon approval by the Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) and will be available free of charge

from Qingdao Haier Co., Ltd., Hewlett-Packard-Str. 4. 61352 Bad Homburg,

Germany and on www.haier.net.

This document is not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC,

as amended by Directive 2010/73/EU (the "Prospectus Directive"), but an

advertisement and as such does not constitute an offer to sell or the

solicitation of an offer to purchase shares of Qingdao Haier Co., Ltd.

Investors should not subscribe for any shares referred to in this document

except on the basis of the information contained in the prospectus relating

to the shares.

In any EEA Member State other than Germany and Luxembourg that has

implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed

to and is only directed at "qualified investors" in that Member State within

the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive.

MiFID II

Solely for the purposes of the product governance requirements contained

within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as

amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated

Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing

measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and

disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or

otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II

Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto,

the shares have been subject to a product approval process, which has

determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of

retail investors and investors who meet the criteria of professional clients

and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible

for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID

II (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market

Assessment, Distributors should note that: the price of the shares may

decline and investors could lose all or part of their investment; the shares

offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in

the shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed

income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an

appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits

and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able

to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment

is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or

regulatory selling restrictions in relation to the offering.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not

constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the

purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of

investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever

with respect to the shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market

assessment in respect of the shares and determining appropriate distribution

channels.

°