DGAP-News: QSC stärkt Telekommunikationsgeschäft mit eigener Tochter (deutsch)

QSC stärkt Telekommunikationsgeschäft mit eigener Tochter

- Eigenständige Gesellschaft erleichtert Kooperationen und Beteiligungen - Schnelle Realisierung neuer Chancen im Telekommunikationsmarkt - IP-basierte Telekommunikation ist Rückgrat der Digitalisierungsstrategie

Köln, 30. August 2017. Der Vorstand der QSC AG hat heute beschlossen, das Telekommunikationsgeschäft durch die Ausgliederung in eine Tochtergesellschaft zu stärken, um neue Chancen am Markt besser nutzen zu können. QSC wird dazu den Netzbetrieb, die Netz-Services sowie das gesamte Management der Vor- und Endprodukte für Geschäftskunden und Wiederverkäufer inklusive Kunden- und Partnermanagement, Vertrieb und Marketing zusammenfassen. QSC-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann erklärt: "Die neue Struktur wird uns insbesondere das Eingehen von Kooperationen und Beteiligungen erleichtern und die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle mit Partnern beschleunigen."

Das TK-Geschäft mit Firmenkunden zählt zu den Geschäftsfeldern mit einer guten Entwicklung und attraktiven Margen. QSC arbeitet hier schon heute mit Partnern zusammen; zuletzt hatte das Unternehmen die Kooperation mit der Telefónica Deutschland um Festnetzanschlüsse für Geschäftskunden erweitert. Zugleich hat sich QSC in den letzten Monaten bei mehreren großen Ausschreibungen für IP-basierte virtuelle Netzwerke (IP-VPN) durchgesetzt.

Sichere TK-Netze ermöglichen reibungslose Nutzung von Cloud-Services und IoT

Derzeit gewinnt Telekommunikation als Rückgrat der Digitalisierung generell spürbar an Bedeutung. Sichere TK-Netze sind eine zentrale Infrastruktur für die laufende digitale Transformation und ermöglichen eine reibungslose Nutzung von Cloud-Services und dem Internet of Things (IoT). Vor diesem Hintergrund bieten sich, so Hermann, im TK-Geschäft neue Wachstumschancen. Er ergänzt: "Mit einer eigenständigen Gesellschaft können wir die Chancen am TK-Markt schneller und flexibler wahrnehmen."

Die neue Gesellschaft wird nach ersten Schätzungen rund 400 Mitarbeiter beschäftigen, einen Umsatz von rund 200 Mio. EUR verantworten und über 25.000 Geschäftskunden bedienen. Zu ihren Assets gehören ein eigenes bundesweites Sprach-Daten-Netz, langjährige Erfahrung mit dem Betrieb aller modernen Breitband-Technologien auch für Dritte, die Beherrschung eines spezifischen Produkt- und Prozess-Know-hows für den Geschäftskundenmarkt und etablierte Vertriebskanäle.

Die geplante Maßnahme bedarf insbesondere noch der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der nächsten ordentlichen Hauptversammlung.

Unternehmensprofil der QSC AG Die QSC AG ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Internet of Things, Consulting, Telekommunikation und Colocation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. Eine cloudbasierte Bereitstellung sämtlicher Services bietet erhöhte Schnelligkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit. Eigene TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland sowie das bundesweite All-IP-Netz der QSC AG bilden dabei die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand, die sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner vermarktet werden.

QSC AG Arne Thull Head of Investor Relations T +49 221 669 8724 F +49 221 669 8009 invest@qsc.de www.qsc.de

