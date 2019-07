DGAP-News: QSC schließt Verkauf von Plusnet vorzeitig ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

QSC schließt Verkauf von Plusnet vorzeitig ab

01.07.2019 / 07:30

QSC schließt Verkauf von Plusnet vorzeitig ab

- Transaktion zum 30. Juni 2019 vollzogen

- Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2019 entsprechend aktualisiert

Köln, 1. Juli 2019 - Die QSC AG hat den Verkauf ihrer

Telekommunikationstochter Plusnet GmbH an die EnBW Telekommunikation GmbH

schneller als geplant abgeschlossen. Nach der Freigabe der Transaktion durch

das Bundeskartellamt wurde die Transaktion bereits zum 30. Juni 2019

vollzogen. Auch nach dem Verkauf behält Plusnet ihren Sitz in den

Räumlichkeiten der QSC-Zentrale in Köln und wird hier Verwaltungsleistungen

von QSC beziehen. QSC wiederum wird ihren Kunden auch weiterhin TK- und

Netz-Services anbieten.

QSC-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann erklärt: "Der erfolgreiche Verkauf

von Plusnet macht QSC wieder zu einem Wachstumsunternehmen." Der

Digitalisierer für den Mittelstand ist nun ausschließlich in

Wachstumsmärkten aktiv. Die Basis seines mittelstandsgerechten Portfolios

bildet die hohe Technologiekompetenz im Cloud-, SAP- und IoT-Bereich. Nach

dem Verkauf kann das Unternehmen seine zukunftsträchtigen Geschäftsfelder

auf Basis der Ende Mai 2019 vorgestellten Wachstumsstrategie 2020plus nun

beschleunigt ausbauen. Jürgen Hermann betont: "Ab 2020 werden wir den Umsatz

jedes Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten steigern."

Der vorzeitige Abschluss der Transaktion beeinflusst auch die Prognose für

das Gesamtjahr 2019. Bei der am 23. Mai 2019 veröffentlichten Prognose mit

einem Umsatz von mehr als 255 Mio. EUR, einem EBITDA von mehr als 145 Mio.

EUR und einem Free Cashflow von mehr als 130 Mio. EUR war QSC noch von einer

Entkonsolidierung von Plusnet zum 31. Juli 2019 ausgegangen. Aufgrund der

entfallenden Umsatz- und Ergebnisbeiträge von Plusnet für den Monat Juli

erwartet QSC nun für das Gesamtjahr 2019 einen Umsatz von mehr als 235 Mio.

EUR, ein EBITDA von mehr als 140 Mio. EUR sowie unverändert einen Free

Cashflow von mehr als 130 Mio. EUR.

Unternehmensprofil der QSC AG

Die QSC AG ist der Digitalisierer für den Mittelstand und ermöglicht ihren

Kunden, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle hoch flexibel und effizient

weiterzuentwickeln. QSC verfügt über langjährige Technologie- und

Anwendungs-Erfahrung in den Bereichen Cloud und Colocation, SAP und Internet

of Things. Das umfassende Leistungsportfolio entspricht exakt den

Bedürfnissen des Mittelstands im Zeitalter der Digitalisierung: von

standardisierten Pay-as-you-use-Services bis hin zu individualisierten

Komplett-Lösungen für die Branchen Handel, Produzierendes Gewerbe und

Energie. Alle Angebote zeichnen sich durch Ende-zu-Ende-Qualität und hohe

Sicherheit aus; die Kundenbeziehungen sind geprägt durch Unternehmertum,

Serviceorientierung und einem Umgang auf Augenhöhe. Die QSC AG hat ihren

Hauptsitz in Köln und beschäftigt an ihren Standorten in ganz Deutschland

insgesamt rund 900 Mitarbeiter.

Rückfragen an:

QSC AG

Arne Thull

Head of Investor Relations

T +49 221 669-8724

F +49 221 669-8009

invest@qsc.de

www.qsc.de

°