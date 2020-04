DGAP-News: QSC hält ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai 2020 als virtuelle Hauptversammlung ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

QSC hält ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai 2020 als virtuelle Hauptversammlung ab

21.04.2020

- Schutz der Gesundheit der Aktionäre steht an oberster Stelle

- Ausschüttung der Dividende von 3 Cent je Aktie ohne Zeitverzug

Köln, 21. April 2020. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wird der

Cloud-, SAP- und IoT-Anbieter QSC seine ordentliche Hauptversammlung als

virtuelle Hauptversammlung abhalten. Dieser Schritt ermöglicht es, den lange

geplanten Termin 20. Mai 2020 einzuhalten und gleichzeitig die Gesundheit

der Aktionäre sowie der Mitarbeiter zu schützen.

"Trotz der aktuellen Situation aufgrund der Corona-Pandemie ist uns die

Verbindlichkeit gegenüber unseren Anteilseignern sehr wichtig. Daher werden

wir unseren bisher kommunizierten Zeitplan zur Hauptversammlung und zur

Ausschüttung der Dividende einhalten", begründet QSC-Vorstand Jürgen Hermann

die Entscheidung und nutzt damit die gesetzlichen Möglichkeiten zur

Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, wie im Vorjahr

eine Dividende von 3 Cent je Aktie auszuzahlen. Zudem werden die Vorstellung

der Wachstumsstrategie "2020plus", die Fortschritte bei ihrer Umsetzung und

die Beschlussfassung im Mittelpunkt der Hauptversammlung stehen.

Kernelemente der Wachstumsstrategie "2020plus" sind die Ausrichtung des

Unternehmens auf wachstumsstarke Märkte sowie der Branchenfokus auf den

Handel, das produzierende Gewerbe und die Energiewirtschaft. Hinzu kommen

die Stärkung der Innovationskraft sowie der Ausbau der Umsetzungskompetenz

entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette - von der Sensorik über

SAP bis zur Cloud.

Vorstandsrede bereits ab 14. Mai auf der QSC-Website abrufbar

Jürgen Hermann: "Ich schätze den persönlichen Dialog mit unseren Aktionären

sehr und will ihn so lebendig erhalten wie derzeit möglich. Daher werde ich

meine geplante Rede bereits am 14. Mai allen Aktionären zur Verfügung

stellen. So können sie sich mit den genannten Themen gründlich

auseinandersetzen und Fragen vorbereiten."

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung (HV) veröffentlicht QSC am 24. April

2020 im Bundesanzeiger sowie auf der Unternehmenswebsite unter www.qsc.de/hv.

Im passwortgeschützten HV-Onlineportal können Aktionäre nach form- und

fristgerechter Anmeldung die gesamte HV in Bild und Ton verfolgen.

Angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht auch noch am Tag der

Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung online ausüben. Davon

unberührt bleibt die Möglichkeit, Briefwahlstimmen sowie Vollmachten und

Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Vorfeld auch auf

den klassischen Wegen zu übermitteln. Bis zu zwei Tage vor der

Hauptversammlung können angemeldete Aktionäre zudem über das HV-Portal

Fragen zur Tagesordnung einreichen. Weitere Einzelheiten sind in der

Einladung und den Unterlagen zur Hauptversammlung enthalten.

Unternehmensprofil der QSC AG:

Die QSC AG ist der Digitalisierer für den Mittelstand und ermöglicht ihren

Kunden, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle hochflexibel und effizient

weiterzuentwickeln. QSC verfügt über langjährige Technologie- und

Anwendungserfahrung in den Bereichen Cloud und Colocation, SAP und Internet

of Things. Das umfassende Leistungsportfolio entspricht exakt den

Bedürfnissen des Mittelstands im Zeitalter der Digitalisierung: von

standardisierten Pay-as-you-use-Services bis hin zu individualisierten

Komplettlösungen für die Branchen Handel, produzierendes Gewerbe und

Energie. Alle Angebote zeichnen sich durch Ende-zu-Ende-Qualität und hohe

Sicherheit aus; die Kundenbeziehungen sind geprägt von Unternehmertum,

Serviceorientierung und einem Umgang auf Augenhöhe. Die QSC AG hat ihren

Hauptsitz in Köln und beschäftigt an ihren Standorten in ganz Deutschland

insgesamt rund 900 Mitarbeiter.

