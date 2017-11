DGAP-News: Q3-Zahlen für 2017 veröffentlicht (deutsch)

Q3-Zahlen für 2017 veröffentlicht

^ DGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Q3-Zahlen für 2017 veröffentlicht

09.11.2017 / 08:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Q3-Zahlen für 2017 veröffentlicht

- Auftragseingang im dritten Quartal erreicht 36,9 Mio. EUR

- Umsatz liegt bei 47,1 Mio. EUR

- EBIT mit 7,0 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert

- EBIT enthält erste Lizenzeinnahmen in Höhe von 2,0 Mio. EUR

Garching, 9. November 2017 - SÜSS MicroTec, führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, hat heute die Zahlen zum dritten Quartal sowie den ersten neun Monaten für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht.

Auch das dritte Quartal 2017 war geprägt von einem positiven industriellen Umfeld sowie von gut gefüllten Auftragsbüchern. In den Monaten Juli bis September 2017 konnten neue Aufträge im Wert von 36,9 Mio. EUR verbucht werden (Vorjahr 32,2 Mio. EUR). Damit lag der Wert innerhalb der erwarteten Bandbreite. Das Unternehmen geht weiterhin von einem insgesamt starken zweiten Halbjahr aus und entsprechend hohe Auftragseingänge werden in den Monaten Oktober bis Dezember 2017 erwartet. Der Umsatz erreichte im dritten Quartal 2017 einen Wert von 47,1 Mio. EUR nach 39,1 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das EBIT erreichte einen Wert von 7,0 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 14,9 Prozent entspricht. Zu diesem guten Ergebnis haben insbesondere die Segmente Fotomasken Equipment, Bonder sowie die SÜSS Micro-Optics beigetragen. Das EBIT des dritten Quartals enthält zudem die bereits im August 2017 angekündigten Lizenzeinnahmen im Bereich Fotomasken Equipment in Höhe von 2,0 Mio. EUR, diese sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Für das dritte Quartal 2017 ergibt sich ein Ergebnis pro Aktie in Höhe von 0,24 EUR (Vorjahr -0,01 EUR).

Der Umsatz der ersten neun Monate 2017 lag trotz des schwachen ersten Quartals mit 113,4 Mio. EUR um 4,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahres (9M 2016: 108,1 Mio. EUR). Der Auftragsbestand belief sich somit zum 30. September 2017 auf 117,7 Mio. EUR (30. September 2016: 110,9 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 8,6 Mio. EUR und somit deutlich über dem Wert des Vorjahres von 0,0 Mio. EUR. Auch hier schlagen die Lizenzeinnahmen des Bereichs Fotomasken Equipment mit 2,0 Mio. EUR positiv zu buche. Es ergibt sich eine EBIT-Marge für die ersten neun Monate 2017 von 7,6 Prozent (Vorjahr 0,0%). Ohne die Lizenzeinnahmen ergäbe sich eine EBIT-Marge von 5,8 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern (EAT) steigerte sich gegenüber dem Vorjahr und belief sich auf 3,8 Mio. EUR (Vorjahr -3,3 Mio. EUR). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) ist nach drei Quartalen positiv und beträgt 0,20 EUR (Vorjahr: -0,17 EUR).

Der Freie Cashflow belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiertransaktionen zum Ende des dritten Quartals 2017 auf 0,7 Mio. EUR nach minus 13,7 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoliquidität lag zum Quartalsende 2017 bei 30,9 Mio. EUR (Vorjahr: 26,4 Mio. EUR).

Ausblick Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz im Gesamtjahr 2017 in der Bandbreite zwischen 170 Mio. EUR und 180 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird entsprechend weiterhin in der Bandbreite von 15 Mio. Euro bis 19 Mio. EUR prognostiziert.

Für das vierte Quartal 2017 erwarten wir einen starken Auftragseingang in einer Bandbreite von 40 bis 50 Mio. EUR.

Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. Für weitere Informationen besuchen Sie www.suss.com.

Kontakt: SÜSS MicroTec SE Franka Schielke Senior Manager Investor Relations Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching, Deutschland franka.schielke@suss.com Tel.: +49 89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 Email: franka.schielke@suss.com

---------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: SÜSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 E-Mail: ir@suss.com Internet: www.suss.com ISIN: DE000A1K0235 WKN: A1K023 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

627143 09.11.2017

°