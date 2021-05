DGAP-News: Q1 2021: HelloFresh SE erreicht im Rekordquartal 7,3 Mio. Kund:innen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Q1 2021: HelloFresh SE erreicht im Rekordquartal 7,3 Mio.



Kund:innen

Q1 2021: HelloFresh SE erreicht im Rekordquartal 7,3 Mio. Kund:innen

04.05.2021

Q1 2021: HelloFresh SE erreicht im Rekordquartal 7,3 Mio. Kund:innen

- Die Anzahl der aktiven Kund:innen steigt in Q1 2021 auf 7,3 Mio., mit

jeweils rund 1 Mio. neuen Kund:innen in den Segmenten International und USA,

im Vergleich zu Q4 2020

- Der Gruppenumsatz verdoppelt sich im Vorjahresvergleich und erreicht in Q1

2021 1,44 Mrd. Euro (116,1 Prozent währungsbereinigtes Wachstum, Q1 2020:

699,1 Mio. Euro)

- Das bereinigte EBITDA der Gruppe erreichte 159 Mio. Euro, was einer

bereinigten EBITDA Marge von 11 Prozent entspricht

Berlin, 4. Mai 2021 - HelloFresh SE ("HelloFresh"), der weltweit führende

Anbieter von Kochboxen, legte einen starken Start ins Jahr hin: Im ersten

Quartal 2021 stieg die Zahl der aktiven Kund:innen sowohl im Segment

International als auch im Segment USA gegenüber dem Vorjahr und gegenüber

dem vorangegangenen Quartal. Das Unternehmen zählte 7,3 Mio. aktive

Kund:innen (Q1 2020: 4,18 Mio.; Q4 2020: 5,29 Mio.). Der Gruppenumsatz stieg

im Vorjahresvergleich währungsbereinigt um 116,1 Prozent von 699,1 Mio. Euro

auf 1,44 Mrd. Euro . Die robuste Geschäftsentwicklung ist vor allem auf das

starke Wachstum bei Neukund:innen zurückzuführen. Hinzu kamen ein hohes

Bestellvolumen und eine Steigerung des durchschnittlichen Bestellwertes. Das

bereinigte EBITDA stieg um 152,3 Prozent im ersten Quartal 2021 an und

erreichte 159 Mio. Euro (Q1 2020: 63,1 Mio. Euro). Das entspricht einer

bereinigten EBITDA Marge von 11 Prozent.

"Wir sind stark in das Jahr 2021 gestartet. Unsere Teams haben mit Hochdruck

daran gearbeitet, die Kapazitätsengpässe, mit denen wir im vergangenen Jahr

beschäftigt waren, zu reduzieren - insbesondere in unserem US-Markt. So

konnten wir mehr Kund:innen denn je für HelloFresh gewinnen", berichtet

Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh. "Verbraucher:innen auf

der ganzen Welt haben neue Gewohnheiten entwickelt, wie etwa den

Online-Einkauf von Lebensmitteln. Dabei haben sie auch die vielen Vorteile

erkannt, die unsere Komplettlösung für Mahlzeiten gegenüber dem

traditionellen Einkauf von Lebensmitteln mit sich bringt. Wir bieten unseren

Kund:innen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, Bequemlichkeit

sowie leckere und gesunde Mahlzeiten. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir

vom Trend zum Online-Einkauf von Lebensmitteln auch künftig überproportional

profitieren werden."

Wachstumsinitiativen zahlen sich weiterhin aus

Das kürzlich erworbene US-Unternehmen für Fertiggerichte Factor, leistet

bereits jetzt einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg der Gruppe. Sowohl

HelloFresh als auch Factor verzeichneten im Jahr 2020 außergewöhnlich hohe

Wachstumsraten und legten deutlich schneller zu als ihre jeweiligen

Produktkategorien insgesamt. Dieser Trend setzte sich in Q1 2021 fort,

sodass die Gruppe über alle Marken hinweg bedeutende Marktanteile gewinnen

konnte.

Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2021 auf 35 bis 45 Prozent erhöht

HelloFresh hob am 15. April seine Prognose für das Umsatzwachstum im

Geschäftsjahr 2021 an. Infolge der starken Entwicklung im ersten Quartal

2021, erhöhte das Unternehmen seine Prognose für das Umsatzwachstum auf

Basis konstanter Wechselkurse im Geschäftsjahr 2021 von bislang zwischen 20

Prozent und 25 Prozent auf nunmehr zwischen 35 Prozent und 45 Prozent. Das

Unternehmen präzisierte außerdem seine Prognose für die bereinigte EBITDA

Marge für das Geschäftsjahr 2021 von bislang zwischen 9 und 12 Prozent auf

nunmehr zwischen 10 und 12 Prozent.

Ausgewählte Leistungskennzahlen

HelloFresh Gruppe

Q1 2021 Q1 2020 Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio. 7,28 4,18 74,2%

Anzahl Bestellungen in Mio. 29,28 14,74 98,6%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 239,1 111,3 114,8%

U.S.

Q1 2021 Q1 2020 Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio. 3,69 2,64 39,8%

Anzahl Bestellungen in Mio. 15,10 8,95 68,7%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 113,9 61,3 85,8%

International

Q1 2021 Q1 2020 Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio. 3,59 1,54 133,1%

Anzahl Bestellungen in Mio. 14,20 5,79 145,3%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 125,1 50,0 150,2%

Operative Kennzahlen

HelloFresh Gruppe

Q1 2021 Q1 2020 Y-o-Y

Umsatz in Mio. Euro 1.442,9 699,1 106,4%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum 1.510,6 699,1 116,1%

Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro* 406,6 201,1 102,2%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 28,2% 28,8% (0,6) Pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro 159,2 63,1 152,3%

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 11,0% 9,0% 2,0 Pp

U.S.

Q1 2021 Q1 2020 Y-o-Y

Umsatz in Mio. Euro 802,4 436,7 83,7%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum 876,9 436,7 100,8%

Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro* 233,6 131,5 77,6%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 29,1% 30,0% (0,9) Pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro 92,5 49,6 86,5%

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 11,5% 11,3% 0,2 Pp

International

Q1 2021 Q1 2020 Y-o-Y

Umsatz in Mio. Euro 640,4 262,2 144,2%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum 633,7 262,2 141,7%

Deckungsbeitragsmarge in Mio. Euro* 177,9 72,3 146,1%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 27,6% 27,6% 0,0 Pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. Euro 85,3 26,2 225,6%

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 13,3% 10,0% 3,3 Pp

*Abzüglich der Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen

Über HelloFresh

HelloFresh SE ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den

USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg,

Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden,

Frankreich und Dänemark. HelloFresh lieferte im ersten Quartal 2021 mehr als

239 Mio. Mahlzeiten aus und zählte fast 7,3 Mio. aktive Kund:innen weltweit.

HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November

2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin,

London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris und Kopenhagen

Pressekontakt +49 (0) 174 72 35 961

Saskia Leisewitz sl@hellofresh.com

Senior Corporate Communications Manager www.hellofreshgroup.com

HelloFresh Group

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HelloFresh SE

Saarbrücker Straße 37a

10405 Berlin

Deutschland

E-Mail: ir@hellofresh.com

Internet: www.hellofreshgroup.com

ISIN: DE000A161408

WKN: A16140

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1192006

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

