DGAP-News: Q1 2020: HelloFresh SE startet sehr erfolgreich in das neue Jahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Q1 2020: HelloFresh SE startet sehr erfolgreich in das neue Jahr

^

DGAP-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Q1 2020: HelloFresh SE startet sehr erfolgreich in das neue Jahr

05.05.2020 / 06:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Q1 2020: HelloFresh SE startet sehr erfolgreich in das neue Jahr

- Zahl der aktiven Kunden nimmt im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um

68,4% zu und erreicht 4,18 Mio. (Q1 2019: 2,48 Mio.)

- Umsatz wächst im Vorjahresvergleich sehr stark mit 66,4% auf EUR 699,1

Mio.; Währungsbereinigt liegt das Wachstum bei 64,5%. (Q1 2019: EUR 420,1

Mio.),

- Das bereinigte EBITDA der Gruppe erreicht EUR 63,1 Mio. Dies entspricht im

Vorjahresvergleich einer Marge von 9,0% (Q1 2019: EUR -26,1 Mio.)

- Mehr als 111 Mio. Mahlzeiten wurden, trotz derzeitiger Herausforderungen

im operativen Umfeld, erfolgreich an Kunden verschickt

- Das weiterhin starke Geschäft setzt sich auch im zweiten Quartal mit

Umsatzwachstum und bereinigten EBITDA-Margen deutlich über dem hohen Niveau

des ersten Quartals fort. Die Prognose für das Geschäftsjahr wird

infolgedessen angehoben

Berlin, 05. Mai 2020 - HelloFresh SE, der weltweit führende Anbieter für

Kochboxen, ist mit einem sehr starken Auftakt in das Jahr gestartet. Im

ersten Quartal 2020, nahm die Zahl der aktiven Kunden um 68,4% zu und

erreichte 4,18 Millionen (Q1 2019: 2,48 Mio.). Folglich verzeichnete

HelloFresh während des gesamten Quartals ein sehr starkes Umsatzwachstum.

Die durch die Covid-19-Pandemie verursachte zusätzliche Nachfrage führte in

der zweiten Märzhälfte zu einer weiteren Beschleunigung des Wachstums.

Aufgrund des starken Rückgangs der Marketingkosten, belief sich das

bereinigte EBITDA der Gruppe auf EUR 63,1 Mio. (Q1 2019: EUR -26.1 Mio.).

Das Unternehmen erreichte damit eine Marge auf Gruppenebene von 9,0%. Die

beiden Unternehmenssegmente erreichten derweil jeweils eine zweistellige

Marge. Im US-Segment betrug die Gewinnmarge 11,3%, im Segment International

betrug sie 10,0%.

Der Free Cash Flow war im ersten Quartal 2020 mit EUR 111 Mio. stark positiv

und erhöhte die ohnehin starke Liquidität des Unternehmens bis zum Ende des

Quartals auf EUR 299,8 Mio.

"Zusätzlich zu unseren ohnehin schon sehr starken ersten beiden Monaten des

Jahres, haben wir in der zweiten Märzhälfte, mit der Entwicklung der

Pandemie in unseren Märkten, eine weitere erhebliche Nachfrage gesehen.

Besonders in diesen Zeiten macht es uns stolz, dass wir über 111 Millionen

Mahlzeiten weltweit an Familien verschicken konnten. Damit haben wir ihnen

ermöglicht, sehr leckere und preiswerte Gerichte, sicher von zu Hause aus zu

genießen", sagt Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh.

Die derzeit andauernde globale Covid-19-Pandemie und das sich abzeichnende

rezessive Umfeld führen zu einer erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheit.

Sie führen daher auch zu einem höheren Risiko als üblich, dass HelloFresh

von den bereits veröffentlichten Prognosen abweicht. Angesichts der Leistung

im ersten Quartal 2020, wird HelloFresh die Prognose für das Gesamtjahr 2020

jedoch anpassen. Das bisher erwartete währungsbereinigte Umsatzwachstum der

Gruppe steigt von bisher 22-27% auf jetzt 40-55%. Die erwartete bereinigte

EBITDA-Marge der Gruppe liegt nun bei 6,0-10,0%, von zuvor 4,0-5,5%.

HelloFresh spendet über EUR 3 Mio. an "Food Banks"

HelloFresh legt großen Wert darauf, Organisationen im Lebensmittelbereich in

denjenigen Ländern zu unterstützen, in denen das Unternehmen tätig ist. Als

Reaktion auf die Covid-19 Pandemie, hat das Unternehmen seine Bemühungen

verstärkt und weitere EUR 3 Mio. gespendet. HelloFresh unterstützte dabei

sowohl mit finanziellen Mitteln in Höhe von EUR 170.000 als auch mit

Lebensmitteln. Die Organisationen setzen sich stark dafür ein, dass auch

sozial und wirtschaftlich Benachteiligte vollwertige Mahlzeiten bekommen

können. HelloFresh kooperiert eng mit den lokalen Organisationen und spendet

über das Jahr hinweg überschüssige Lebensmittel an sie.

Ausgewählte Leistungskennzahlen

HelloFresh Gruppe

Q1 2020 Q1 2019 Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio. 4,18 2,48 68,4%

Anzahl Bestellungen in Mio 14,74 8,88 65,9%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 111,3 65,6 69,6%

USA

Q1 2020 Q1 2019 Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio. 2,64 1,40 88,6%

Anzahl Bestellungen in Mio 8,95 4,91 82,2%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 61,3 32,2 90,3%

International

Q1 2020 Q1 2019 Y-o-Y

Aktive Kunden in Mio. 1,54 1,08 42,3%

Anzahl Bestellungen in Mio 5,79 3,97 45,8%

Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 50,0 33,4 49,6%

Operative Kennzahlen

HelloFresh Group

Q1 2020 Q1 2019 Y-o-Y

Umsatz in Mio. EUR 699,1 420,1 66,4%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum 691,1 64,5%

Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR* 201,1 121,6 65,4%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 28,8% 29,0% (0,2 Pp)

Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR 63,1 (26,1) 341,8%

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 9,0% (6,2%) 15,2 Pp

USA

Q1 2020 Q1 2019 Y-o-Y

Umsatz in Mio. EUR 436,7 239,6 82,3%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum 424,1 77,0%

Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR* 131,5 74,6 76,3%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 30,0% 31,2% (1,2 Pp)

Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR 49,6 (22,7) 318,5%

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 11,3% (9,5%) 20,8 Pp

International

Q1 2020 Q1 2019 Y-o-Y

Umsatz in Mio. EUR 262,2 180,6 45,2%

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum 266,8 47,7%

Deckungsbeitragsmarge in Mio. EUR* 72,3 47,8 51,3%

Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 27,6% 26,5% 1,1 Pp

Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR 26,2 8,0 227,5%

Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 10,0% 4,4% 5,6 Pp

*Abzüglich der Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen

Über HelloFresh

HelloFresh SE ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den

USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg,

Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Frankreich und

Schweden. HelloFresh lieferte im ersten Quartal 2020 mehr als 111 Millionen

Mahlzeiten und zählte 4,18 Millionen aktive Kunden weltweit. HelloFresh

wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in

Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London,

Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris und Kopenhagen.

Pressekontakt +49 (0) 174 72 35 961

Saskia Leisewitz sl@hellofresh.com

Corporate Communications Manager www.hellofreshgroup.com

HelloFresh Group

---------------------------------------------------------------------------

05.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HelloFresh SE

Saarbrücker Straße 37a

10405 Berlin

Deutschland

E-Mail: ir@hellofresh.com

Internet: www.hellofreshgroup.com

ISIN: DE000A161408

WKN: A16140

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1035661

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1035661 05.05.2020

°