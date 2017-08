DGAP-News: Pyrolyx AG: US-Bond im Wert von 30.185.000 US-Dollar platziert (deutsch)

Pyrolyx AG: US-Bond im Wert von 30.185.000 US-Dollar platziert

^ DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Anleihe Pyrolyx AG: US-Bond im Wert von 30.185.000 US-Dollar platziert

21.08.2017 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Pyrolyx AG - US Bonds über 30.185.000 US-Dollar erfolgreich geschlossen

München, 21.08.2017

Die Pyrolyx AG kündigt heute an, dass ihre US-Tochtergesellschaft Pyrolyx USA Indiana, LLC sogenannte Economic Development Solid Waste Facility Revenue Bonds mit einem Gesamtwert von 30.185.000 US-Dollar erfolgreich geschlossen hat.

Der Erlös der Anleihen dient zum Aufbau der ersten Pyrolyx recovered Carbon Black (rCB) Produktionsanlage in Terre Haute/Indiana. Das neue Werk verwertet umweltfreundlich, nach Fertigstellung, ca. 4 Millionen Altreifen pro Jahr. Das gewonnene rCB dient zur Herstellung neuer Reifen und wird für die Herstellung technischer Kautschukartikel sowie in der Masterbatch Industrie eingesetzt.

Niels Raeder, Vorstandsvorsitzender der Pyrolyx Gruppe, sagt dazu: "Wir freuen uns diese Anleihen erfolgreich platziert zu haben. Zusammen mit unserem Börsengang an der australischen Börse sind wir nun in der Lage unsere Produktionskapazitäten zu vergrößern, mit einer Technologie die die Carbon Black-Industrie revolutionieren wird."

Thomas Redd, CEO Pyrolyx USA, erläuterte: "Die Unterstützung, die Pyrolyx von der örtlichen Gemeinde in Indiana erhielt, war ausgezeichnet. Wir blicken nun gespannt auf den Baubeginn der neuen Anlage und auf die erfolgreiche Markteinführung unserer Produkte in den USA".

Timothy Hoover, Geschäftsführer Piper Jaffray & Co., erklärte: "Wir sind stolz, dass wir diese Anleihe erfolgreich vermarkten und unterzeichnen durften und auf die weitere Zusammenarbeit mit Pyrolyx. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung von Pyrolyx in den USA."

Über die Pyrolyx AG

Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein hochmodernes rCB-Werk und expandiert derzeit in die USA und wird dort ein weiteres Werk errichten.

Die Aktien des Unternehmens (WKN A2E4L4) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel, im m:access und an der australischen ASX Wertpapierbörse (ASX:PLX) notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com / www.carbon-clean-tech.com

Kontakt:

Rolf-Hendrik Arens VP Communications & IR www.pyrolyx.com

---------------------------------------------------------------------------

21.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

602791 21.08.2017

°