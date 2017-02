DGAP-News: Pyrolyx AG: Pyrolyx AG - außerordentliche Hauptversammlung mit 100 % Zustimmung beendet (deutsch)

Pyrolyx AG: Pyrolyx AG - außerordentliche Hauptversammlung mit 100 % Zustimmung beendet

Pyrolyx AG - außerordentliche Hauptversammlung mit 100 % Zustimmung beendet

München, 22.02.2017

Die am 21.02.2017 in der Münchener Börse durchgeführte außerordentliche Hauptversammlung wurde mit einem 100 %igen Zustimmungsergebnis zu allen Beschlüssen der Tagesordnung beendet.

Niels Raeder, CEO erläuterte die positive Entwicklung der Gesellschaft und insbesondere der Pyrolyx USA, die aus einem von der Pyrolyx AG geführten Joint-Venture mit Reklaim im Dezember 2016 entstanden ist. Das neue Unternehmen wird in Terre Haute (Indiana) eine recovered-Carbon-Black (rCB) Produktionsanlage errichten. Derzeit laufen die notwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren nach dem festgelegten Zeitplan ab. Aber auch das deutsche Werk in Stegelitz entwickelt sich planmäßig und verzeichnet eine vollständige Produktionsauslastung. Deshalb sollen die dortigen Produktionskapazitäten erweitert werden, um der hohen Nachfrage nach rCB gerecht zu werden.

Für die weiteren Expansionen und den Bau des neuen Werkes in den USA sind erhebliche finanzielle Mittel nötig. Dazu wurde heute die Grundlage mit der Schaffung von neuen Kapitalien gelegt. Hierzu kann das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.02.2022 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.605.407 neue Stückaktien erhöht werden. Desweiteren erhielt der Vorstand auch die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelanleihen oder Optionsschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 90.000.000.

Zum Abschluß der Versammlung bedankte sich der gesamte Vorstand bei dem scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Thorsten Gohlke, für seine verdienstvollen Leistungen in den letzten Jahren. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende wird in der nächsten AR-Sitzung gewählt.

Über die Pyrolyx AG

Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Kunststoff- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein hochmodernes rCB-Werk und expandiert derzeit in die USA um dort ein weiteres Werk zu errichten.

Die Aktien des Unternehmens (WKN A0MFXR) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel und im m:access notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com / www.carbon- clean-tech.com

Kontakt:

Rolf-Hendrik Arens arens@pyrolyx.com www.pyrolyx.com

