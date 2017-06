DGAP-News: Pyrolyx AG: Hauptversammlung stimmte allen Beschlüssen mit voller Mehrheit zu (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Pyrolyx":

München, 08.06.2017

Die am 07.06.2017 in der Münchener Börse durchgeführte ordentliche Hauptversammlung stimmte allen Beschlüssen der Tagesordnung mit 100,00 % Mehrheit zu.

Niels Raeder, Vorstandsvorsitzender erläuterte die positive Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere der Pyrolyx USA. Eine erste Genehmigung für die neue Produktionsanlage in Indiana wurde erteilt und der Baubeginn soll wie geplant noch im Laufe des Jahres 2017 starten. Vorab konnte das Unternehmen, wie zuvor schon berichtet, einen bedeutenden Abnahmevertrag in den USA für das Pyrolyx recovered Carbon Black unterzeichnen. Ebenso konnte sich Pyrolyx auch einen langjährigen Altreifen-Zuliefervertrag für das zukünftige US-Werk sichern. Damit ist die Grundlage für eine hohe Kapazitätsauslastung bereits vor Baubeginn sichergestellt worden.

Als weiteren bedeutenden Schritt kündigte Niels Raeder an, dass das Unternehmen ein Listing an der australischen Wertpapierbörse ASX anstrebt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde der bisherige Aufsichtsrat auch für die nächste Amtsperiode bestätigt und um Michael Carapiet, ehemaliger Executive Chairman von Macquarie Capital und ein weltweit renommierter Finanzexperte, erweitert.

Der Vorstand wurde mit 100 % Zustimmung des anwesenden Kapitals entlastet und bedankte sich ausdrücklich für das bisherige Vertrauen der Aktionäre, welches er weiterhin durch erfolgreiche Unternehmensentwicklung sicherstellen will.

Über die Pyrolyx AG

Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein hochmodernes rCB-Werk und expandiert derzeit in die USA und wird dort ein weiteres Werk errichten.

Die Aktien des Unternehmens (WKN A0MFXR) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel und im m:access notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com / www.carbon-clean-tech.com

Kontakt:

Rolf-Hendrik Arens arens@pyrolyx.com www.pyrolyx.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A0MFXR8 WKN: A0MFXR Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf; Open Market in Frankfurt

