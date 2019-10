DGAP-News: Pyrolyx AG: Erfolgreiche Kaltinbetriebnahme der neuen Fabrik und strategische Übernahme einer Gesellschaft für die Altreifenverarbeitung (deutsch)

Pyrolyx AG: Erfolgreiche Kaltinbetriebnahme der neuen Fabrik und strategische Übernahme einer Gesellschaft für die Altreifenverarbeitung

^

DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Firmenübernahme

Pyrolyx AG: Erfolgreiche Kaltinbetriebnahme der neuen Fabrik und

strategische Übernahme einer Gesellschaft für die Altreifenverarbeitung

08.10.2019 / 00:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Die Pyrolyx AG (ASX: PLX, Pyrolyx oder die Gesellschaft) hat die

Kaltinbetriebnahme der Hauptsysteme in ihrer kürzlich fertiggestellten Terre

Haute-Fabrik abgeschlossen. Die Kaltinbetriebnahme ist der Abschluss des

Probebetriebs von Maschinen und Anlagen, die die Warminbetriebnahme und die

Erstproduktion vorbereitet.

Beim erfolgreichen Testbetrieb wurden alle 20 Reaktoren im einzigartigen

System von Pyrolyx hochgefahren und dabei die Ölförderanlage, alle

Produktfördersysteme und die Trocknungsanlage für das Fertigprodukt

betrieben. In den nächsten Wochen wird Pyrolyx die Heißinbetriebnahme aller

Systeme durchführen und die Produktion aufnehmen.

Pyrolyx gibt ebenfalls bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Pyrolyx USA,

Inc., den Kauf von J&R Used Tire Service, Inc. (J&R) abgeschlossen hat.

Die Transaktion wurde bereits am 1. Februar 2019 öffentlich gemacht und

besteht aus einem Asset-Kauf der Anlagen und Ausstattung von J&R, inkl.

einer bestehenden, zugelassenen Reifenverarbeitungsanlage in Newport,

Indiana. Der Gesamtkaufpreis betrug 4,04 Mio. US-Dollar. Die Fabrik in

Newport liegt 45 Kilometer nördlich der bestehenden Pyrolyx-Fabrik in Terre

Haute, Indiana.

Als eines der größten Reifenverarbeitungsunternehmen der Region ist J&R eine

wichtige strategische Akquisition für Pyrolyx. Sie stellt die Belieferung

von Altreifen sowohl für das bestehende als auch für das zukünftige zweite

Werk in Terre Haute, Indiana, sicher. Die Kombination aus einer profitablen

Firma für die Sammlung und Verarbeitung von Reifen und Pyrolyx'

Weltklasse-Technologie für die Herstellung von rückgewonnenem Ruß (rCB)

ermöglicht es, den Kunden eine Lösung nach dem Prinzip "Von der Wiege bis

zur Wiege" anzubieten, was sowohl wirtschaftlich interessant als auch

ökologisch nachhaltig ist.

Rodney Rogers, der ehemalige Eigentümer von J&R und heutige Vice President

of Business Development and Feedstock Supply von Pyrolyx, betont: "Ich

selbst und die anderen Mitarbeiter von J&R sind sehr erfreut, nun zum

Pyrolyx-Team zu gehören. Die Anlagen und den Kundenstamm, die wir in den

letzten 11 Jahren entwickelt haben, werden die bestehenden und zukünftigen

Produktionsanlagen von Pyrolyx in Terre Haute mit hochwertigen

Altreifenrohstoffen versorgen."

Thomas Redd, CEO von Pyrolyx USA, hebt hervor: "Die vertikale Integration in

die Altreifensamlung und -verarbeitung ermöglicht es Pyrolyx, seinen Kunden

- darunter globale Reifenhersteller - eine Komplettlösung anzubieten. Durch

dieses Modell wird ausreichend Nachschub für unsere Produktion von

Industrieruß gesichert. So kann Pyrolyx profitabel wachsen und gleichzeitig

hochwertige und gleichbleibende Rohstoffe gewährleisten."

Über Pyrolyx:

Die Pyrolyx AG (WKN A2E4L4) ist weltweit führend bei der Gewinnung von rCB

(Recovered Carbon Black) aus Altreifen. rCB wird sowohl zur Herstellung von

Neureifen als auch im Kunststoff eingesetzt, Technische Industrie, Gummi-

und Masterbatchindustrie.

Die Aktien der Gesellschaft (ARBN: 618 212 267) sind an den Börsen in

Frankfurt und Düsseldorf notiert, sowie CDIs an der ASX (Australian Stock

Exchange) unter dem Ticker PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sie

unter www.pyrolyx.com

Kontakt:

Pyrolyx AG, München, Deutschland

Communications & IR

EMail: ir@pyrolyx.com

Büro: +49 89 21027-200

---------------------------------------------------------------------------

08.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Pyrolyx AG

Landshuter Allee 8-10

80637 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 54558 310

E-Mail: info@pyrolyx.com

Internet: www.pyrolyx.com

ISIN: DE000A2E4L42

WKN: A2E4L4

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt

EQS News ID: 886513

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

886513 08.10.2019

°