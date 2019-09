DGAP-News: Publikation in Cancer Management and Research unterstreicht das Potenzial von Apogenix' Asunercept zur Behandlung von weiteren malignen Erkrankungen über das Glioblastom und MDS hinaus (deutsch)

Publikation in Cancer Management and Research unterstreicht das Potenzial von Apogenix' Asunercept zur Behandlung von weiteren malignen Erkrankungen über das Glioblastom und MDS hinaus

Publikation

Publikation in Cancer Management and Research unterstreicht das Potenzial

von Apogenix' Asunercept zur Behandlung von weiteren malignen Erkrankungen

über das Glioblastom und MDS hinaus

02.09.2019 / 10:30

Heidelberg, 2. September 2019 - Das auf Immunonkologie spezialisierte

biopharmazeutische Unternehmen Apogenix AG gab heute bekannt, dass

Asunercept in einer neuen Publikation in Cancer Management and Research [1]

als vielversprechende Behandlungsoption für Patienten mit malignen

Erkrankungen über das Glioblastom und das myelodysplastische Syndrom (MDS)

hinaus beleuchtet wird. Publizierte Daten deuten darauf hin, dass CD95 und

der CD95-Ligand (CD95L) eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung

der T-Zell-Antwort in der Tumormikroumgebung spielen. Der

CD95/CD95L-Signalweg fördert nachweislich die Immunevasion von Tumorzellen

und deren Resistenz gegenüber verfügbaren Therapiemöglichkeiten. Zudem

beeinflusst er die Differenzierung und Einwanderung von T-Effektorzellen in

die Tumormikroumgebung, was darauf hinweist, dass CD95L als Immun-Checkpoint

fungieren könnte. In Gewebeproben von Patienten mit Melanom, Brust-, Darm-,

Nieren-, Blasen-, Prostata-, Kopf- und Hals-, Bauchspeicheldrüsen- und

Eierstockkrebs wurden hohe Mengen von CD95L nachgewiesen. Die Inhibition des

CD95/CD95L-Signalwegs mit Asunercept könnte somit einen vielversprechenden

neuartigen Therapieansatz in der Krebsimmuntherapie darstellen.

Asunercept ist ein vollständig humanes Fusionsprotein, das selektiv an CD95L

bindet und dadurch den CD95/CD95L-Signalweg unterbricht. In einer Phase II

Proof-of-Concept-Studie bei Patienten mit einem Glioblastom-Rezidiv hat die

Behandlung mit Asunercept in Kombination mit Radiotherapie klinische

Wirksamkeit im Vergleich zur Behandlung mit Radiotherapie allein gezeigt.

Die Fünf-Jahres-Gesamtüberlebensrate der Patienten, die mit Asunercept in

Kombination mit Radiotherapie behandelt wurden, betrug 7 Prozent im

Vergleich zu 0 Prozent der Patienten, die nur mit Radiotherapie behandelt

wurden. Während der Behandlung mit Asunercept in Kombination mit

Radiotherapie wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen beobachtet, die im

Zusammenhang mit der Substanz standen, wodurch die sehr gute Sicherheit und

Verträglichkeit von Asunercept untermauert werden. Wie auf der ASCO 2019

vorgestellt hat die Behandlung mit Asunercept in Kombination mit

Radiotherapie überdies die Zeit bis zur Verschlechterung der klinischen

Symptomatik deutlich verlängert und die Lebensqualität für Patienten mit

rezidivierendem Glioblastom im Vergleich zur alleinigen Radiotherapie

erhalten.

Als selektiver CD95L-Inhibitor bietet Asunercept ein breites

Anwendungspotenzial für andere maligne Erkrankungen mit pathologisch

erhöhter CD95/CD95L-Signaltransduktion. So schützt Asunercept beispielsweise

bei MDS die Vorläuferzellen von Erythrozyten vor CD95L-induzierter Apoptose

und stellt damit die Erythropoese wieder her. In einer klinischen Studie bei

MDS-Patienten mit niedrigem bis intermediärem Risikoprofil stimulierte

Asunercept die Erythropoese und führte zu einer deutlichen Verringerung der

Transfusionshäufigkeit.

Die Inhibierung des CD95/CD95L-Signalwegs durch Asunercept könnte daher

einen innovativen Behandlungsansatz für MDS und andere hämatologische

Erkrankungen darstellen, die durch eine hohe CD95L-Expression gekennzeichnet

sind. Kombiniert mit dem Potenzial bei soliden Tumoren bietet Asunercept

eine vielversprechende Behandlungsoption für eine Vielzahl von

Krebsindikationen und ist somit ein aussichtsreicher Kandidat für weitere

klinische Untersuchungen.

Über Apogenix

Apogenix entwickelt innovative immunonkologische Therapeutika zur Behandlung

von soliden Tumoren und hämatologischen Erkrankungen. Das privat gehaltene

Unternehmen verfügt über eine Pipeline von immunonkologischen

Wirkstoffkandidaten, die ihren therapeutischen Effekt über die Beeinflussung

verschiedener Tumornekrosefaktor (TNF)-Superfamilie-abhängiger Signalwege

ausüben und somit die Immunantwort gegen Tumore wiederherstellen.

Checkpoint-Inhibitor Asunercept, der führende Produktkandidat des

Unternehmens, befindet sich in der späten klinischen Entwicklung und hat den

PRIME (PRIority MEdicines) Status von der Europäischen Arzneimittelagentur

zur Behandlung des Glioblastoms. Basierend auf der proprietären

Technologieplattform zur Konstruktion von neuartigen

TNF-Superfamilie-Rezeptor-Agonisten (HERA-Liganden) entwickelt Apogenix

CD40-, CD27-, GITR-, HVEM- und 4-1BB-Rezeptor-Agonisten für die

Krebsimmuntherapie. Das TRAIL-Rezeptor-Agonisten-Programm wurde an AbbVie

auslizensiert. AbbVie führt aktuell eine klinische Phase I-Studie mit

TRAIL-Rezeptor-Agonist ABBV-621 durch, für die Patienten mit soliden

Tumoren, Non-Hodgkin-Lymphomen oder akuten myeloischen Leukämien rekrutiert

werden.

Über Asunercept

Der am weitesten entwickelte immunonkologische Wirkstoffkandidat Asunercept

ist ein vollständig humanes Fusionsprotein, das aus der extrazellulären

Domäne des CD95-Rezeptors und dem Fc-Teil eines IgG-Antikörpers besteht. Er

wird zur Behandlung von soliden Tumoren und malignen hämatologischen

Erkrankungen entwickelt. Asunercept besitzt den Orphan Drug Status zur

Behandlung des Glioblastomas und des myelodysplastischen Syndroms (MDS) in

der EU und den USA sowie den PRIME (PRIority MEdicines) Status von der

Europäischen Arzneimittelagentur zur Behandlung des Glioblastoms. Asunercept

ist exklusiv an CANbridge Life Sciences mittels einer Entwicklungs- und

Vermarktungslizenz für China, Macao, Hongkong und Taiwan lizenziert.

[1] Krendyukov A and Gieffers C (2019). Asunercept as an innovative

therapeutic approach for recurrent glioblastoma and other malignancies.

Cancer Manag Res. 11:8095-8100. doi: 10.2147/CMAR.S216675

Kontakt

Peter Willinger, CFO

Jennifer Mogk, PR Manager

Apogenix AG

Telefon: +49 6221 58608-0

E-Mail: contact@apogenix.com

Web: www.apogenix.com

Medienkontakt

Katja Arnold

Andreas Jungfer

MC Services AG

Telefon: +49 89 210228-0

E-Mail: apogenix@mc-services.eu

