DGAP-News: Prospect Resources Limited entdeckt Cäsium in Satellitenerzkörper der Mine Arcadia (deutsch)

Prospect Resources Limited entdeckt Cäsium in Satellitenerzkörper der Mine Arcadia

^

DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e): Research

Update/Zwischenbericht

Prospect Resources Limited entdeckt Cäsium in Satellitenerzkörper der Mine

Arcadia

11.02.2020 / 07:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC)

("Prospect"

oder "das Unternehmen") gibt das Vorkommen von signifikanten

Cäsiumkonzentrationen in Böden aus einer Reihe von Satellitenerzkörpern der

Mine Arcadia bekannt insbesondre in Shabaash.

Die wichtigsten Punkte:

- Erneuten Analysen von Bodenproben lieferten signifikante Cäsiumgehalte

- Cäsiumgehalte von > 400 ppm aus Böden in der Umgrabung des

lepidolithführenden Shabaash-Pegmatits

- Anomalien liegen 3 km westlich der geplanten Mine Arcadia

Das identifizierte Cäsium kommt in Pollucit vor, ein seltenes hochgradiges

Cäsiummineral, das sich in stark differenzierten

Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatit-Systemen ("LCT") bildet. Das weltweite

Angebot ist sehr begrenzt. Cäsium wird hauptsächlich in Cäsium-Formiatsole

verwendet, die beim Bohren nach Öl und Gas bei hohen Temperaturen und hohem

Druck verwendet wird.

Prospects Liegenschaften in Shabaash umfassen einen Block bestehend aus drei

Mutungsfeldern, die sich über etwa 50 Hektar offenes Buschland erstrecken.

Die Shabaash-Liegenschaft befindet sich 3 km westlich der geplanten

Tagebaugrube Arcadia.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte mit

dem Shabaash-Claim westlich von Arcadia ML

Hintergrund der Entdeckung

Das Gebiet liegt im von Ost nach West streichenden Arcturus-Ausläufer des

archäozoischen Harare Greenstone Belt (Grünsteingürtel). Er setzt sich zum

größten Teil aus Metabasalten der Arcturus-Formation zusammen.

Im Rahmen ihres Satellitenexplorationsprogramms und des Programms zum

Ausschluss von Erzvorkommen wurden 4.000 Bodenproben in der Umgebung der von

2017 bis 2018 abgebohrten Ressource entnommen. Alle 20 m wurden Bodenproben

auf den 100 m voneinander entfernten Linien entnommen, die von Norden nach

Süden eingemessen wurden. Aber aufgrund zeitlicher Einschränkungen wurde von

Zimlabs in Harare mittels Atomabsorption nur auf Lithium analysiert.

Eine Reihe von Lithiumanomalien wurde abgegrenzt, die man anschließend in

den Jahren 2017 bis 2018 abgebohrt hat. Alle diese abgebohrten Anomalien

erwiesen sich als vererzte Pegmatite, wenn auch in einigen Fällen zu dünn

und zu niedrig-haltig, um wirtschaftlich zu sein. Die Anomalie bei

Bermersyde hingegen wurde erfolgreich abgebohrt und ist jetzt Teil des

Erzvorrats und der Mittelpunkt der geplanten Satellitengrube Northeast.

Im Dezember 2019 wurde eine kleine Anzahl (61) eingelagerter

Gesteinspulverproben für eine erneute Analyse auf Cäsium ausgewählt. Diese

wurden aus Proben ausgewählt, die zuvor Lithiumanomalien gezeigt hatten.

Diese Gesteinspulverproben wurden bei UIS Analytical Services in Centurion,

Südafrika, erneut erfolgreich analysiert.

Eine statistische Analyse der Ergebnisse zeigte in 13 dieser Proben

Cäsiumgehalte von > 100 ppm und vier anomale Gehalte von > 400 ppm. Von

diesen Proben stammte 1 Probe aus den Mutungsfeldern des Unternehmens in

Shabaash.

Wie aus einer Analyse der Korrelationsmatrix hervorgeht, stehen die

Cäsiumanomalien mit den höheren Lithiumgehalten im Zusammenhang, sind jedoch

nicht direkt damit verbunden. Die Anomalien bei Shabaash kommen entlang der

ungefähr 800 m langen Zone im Bereich des Shabaash-Pegmatits vor.

Es wird stark vermutet, dass bei Shabaash im Westen unter den

landwirtschaftlichen Flächen ein Schwarm von Osten nach Westen streichenden

vererzten Pegmatiten (Lepidolith- + Cäsium-Gehalte) liegt.

Cäsium kommt auf natürliche Weise in signifikanten Mengen nur in dem

Zeolithmineral Pollucit vor. Es kann mit Sicherheit der Schluss gezogen

werden, dass es in der Umgebung und innerhalb des Shabaash-Pegmatits

zumindest angemessene Konzentrationen von Pollucit gibt.

Ein Schürfgrabenprogramm ist in der Pegmatitzone geplant. Im Rahmen des

Programms werden mindestens 4 Gräben mit einer Länge von 30 m und einer

Tiefe von 2 bis 3 m quer zum Streichen der Anomalie ausgehoben.

Obwohl keine Aussagen über die Dimension und den Gehalt der Vererzung

gemacht werden können, bis sie durch nachfolgende Schürfgräben und/oder

Bohrungen überprüft wurde, so ist das Vorkommen von Pollucit sehr

ermutigend. Es gibt zunehmende Anzeichen für eine ausgedehnte

Mineralzonierung rund um die Peripherie der 4,5 km langen

Petalit-Spodumen-Vererzung Arcadia. Die Folgen für die Höffigkeit des

gesamten Gebietes Arcadia auf verborgene Lagerstätten (Cs/Ta/Sn) sind

immens.

Zusätzlich ist dies die Bestätigung des regionalen geologischen Modells, das

von unserer erfahrenen, erfolgreichen Explorationsabteilung entwickelt

wurde, die weiterhin bisher nicht aufgezeichnete Lagerstätten entdeckt.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Sam Hosack, Managing Director von

Prospect Resources Ltd., genehmigt.

Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)

* Afrikas führendes Batteriemineralunternehmen

* Gut positionierte Lithiumressource sowohl in Bezug auf die Größe als

auch auf den Gehalt

* DFS zeigte starke Projektwirtschaftlichkeit

* Weg zu Finanzierung, Entwicklung und Produktion

* Abnahmevereinbarung vorhanden und positioniert, um von der

Marktnachfrage zu profitieren

Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes

Lithium- und Batteriemineralienunternehmen mit Sitz in Perth sowie Betrieben

und Explorationsaktivitäten in Simbabwe. Das Vorzeigeprojekt von Prospect

ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das

Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende

Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch

entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von

Petalit- und Spodumenkonzentraten liegt.

Über Lithium

Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der

Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als

Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor.

Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum

industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen

Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial

aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in

Lithium-Ionen-Batterien.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsziele und Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von

Herrn Roger Tyler zusammengestellten Information. Herr Roger Tyler ist eine

sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and

Metallurgy und des South African Institute of Mining and Metallurgy. Herr

Tyler ist ein Geologieberater des Unternehmens. Herr Tyler verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Tyler stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form

und im jeweiligen Kontext zu.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nicholas Rathjen

General Manager, Corporate Affairs

nrathjen@prospectresources.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

11.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

972409 11.02.2020

°