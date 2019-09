DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG: PWO feiert 100 Jahre Vorausdenken (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Progress-Werk Oberkirch":

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO feiert 100 Jahre Vorausdenken

05.09.2019 / 10:30

- Am 6. September 1919 wurde die "Progreß-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft

in Stadelhofen (Baden)" gegründet

- Feierstunde zum 100-jährigen Bestehen am 7. September 2019 mit prominenten

Gästen

- Tag der offenen Tür am 8. September 2019 am Heimatstandort in Stadelhofen

Oberkirch, 05. September 2019 - Am 6. September 1919 gründeten sieben mutige

Unternehmer die "Progreß-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft in Stadelhofen

(Baden)". Von Beginn an fokussierte man sich auf die Herstellung von

Luftpumpen für Fahrräder, Motorräder und Automobile und war somit schon mit

der Produktionsaufnahme Automobil-Zulieferer. Schnell entwickelte sich PWO

mit Exporten in alle Welt zum Weltmarktführer von Luftpumpen.

Unter dem Motto "100 Jahre Vorausdenken" steht unsere hundertjährige

Verbundenheit mit der Automobilindustrie daher auch im Mittelpunkt unserer

Jubiläumsfeierlichkeiten. Wir starten mit einem Festakt am 7. September 2019

im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik, Wirtschaft und Forschung sowie

ehemaligen und aktiven PWO-Mitarbeitern. Als Festredner konnte

Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble, seit fast fünf Jahrzehnten direkt

gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Offenburg im Deutschen Bundestag,

gewonnen werden.

Mit einem Tag der offenen Tür am Heimatstandort in Stadelhofen laden wir am

8. September 2019 alle Interessierten zu einem Gang durch hundert Jahre

Firmengeschichte ein. Darüber hinaus können Besucher einen Live-Einblick

nehmen in die hochmoderne Produktion vor Ort und die weltweit schnellste

Herstellung von Gehäusen für Elektromotoren im Tiefziehverfahren bewundern.

Für die leiblichen Genüsse sorgt die Vereinsgemeinschaft Stadelhofen für

deren außerordentlichen Einsatz wir uns schon jetzt sehr herzlich bedanken.

Progress-Werk Oberkirch AG

Der Vorstand

Unternehmensprofil PWO

PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie bei der Entwicklung und

Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme in

Leichtbauweise. Im Laufe der 100jährigen Geschichte seit der

Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges

Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Mit unserer

Expertise im kostenoptimierten Leichtbau tragen wir zu umweltfreundlichem

Fahren und zu höherer Reichweite bei.

Sämtliche der mehr als 1.000 Produkte des Konzerns dienen der Sicherheit und

dem Komfort im Automobil. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind unabhängig

von der Art des Fahrzeugantriebs. Rund 3.300 Beschäftigte auf drei

Kontinenten, an fünf Produktions- und vier Montagestandorten sorgen für

höchste Liefertreue und Lieferqualität.

