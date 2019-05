DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG: PWO-Hauptversammlung steht im Zeichen des 100-jährigen Firmenjubiläums (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Progress-Werk Oberkirch":

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO-Hauptversammlung steht im Zeichen des 100-jährigen Firmenjubiläums

DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO-Hauptversammlung steht im Zeichen des

100-jährigen Firmenjubiläums

23.05.2019 / 10:36

- 68 Prozent des Grundkapitals vertreten

- Dividende von 1,10 EUR und zusätzlich eine Jubiläumsdividende von 0,25 EUR

je Aktie, also insgesamt 1,35 EUR (i. V. 1,65 EUR)

Oberkirch, 23. Mai 2019 - Der Vorstand der Gesellschaft ordnete in seinem

Bericht an die gestrige Hauptversammlung die wesentlichen Entwicklungen des

Geschäftsjahres 2018 in die lange und erfolgreiche Geschichte des

Unternehmens ein: Im September 1919 hatten sieben mutige Unternehmer die

"Progreß-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft" gegründet.

PWO hat in den vergangenen 100 Jahren große gesellschaftliche, politische

und wirtschaftliche Änderungen und Umwälzungen mit Erfolg gemeistert. Gleich

geblieben sind in all den Jahrzehnten der Name des Unternehmens, seine

rechtliche Form als Aktiengesellschaft, der Heimatstandort in Oberkirch

sowie die Konzentration auf die Umformung und Verarbeitung von Metall. Immer

wieder angepasst haben wir unser Produktionsprogramm. Es umfasste

Luftpumpen, Rüstungsgüter, Feldküchen, Motorroller, Deckensysteme für die

Bauindustrie sowie - fast seit der Gründung - Komponenten und Systeme für

die Automobilindustrie.

Heute sind wir ein erstklassig positionierter, weltweit aufgestellter

Automobilzulieferer. Eigene Analysen, Branchenexperten und unsere großen

Kunden bestätigen uns darin: Wir verfügen über das richtige Leistungs- und

Produktangebot für die Zukunft. Damit wollen wir künftig insbesondere in den

großen Märkten Europa, Nordamerika und China weiter wachsen.

Die Aktionäre folgten den Vorschlägen der Verwaltung an die Hauptversammlung

und verabschiedeten sämtliche Beschlussvorlagen nahezu einstimmig. Neben der

Vorlage der festgestellten Abschlüsse beinhaltete die Tagesordnung auch die

Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

und des Aufsichtsrats sowie die Wahl des Abschlussprüfers.

Progress-Werk Oberkirch AG

Der Vorstand

Unternehmensprofil PWO

PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie bei der Entwicklung und

Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme in

Leichtbauweise. Im Laufe der 100jährigen Geschichte seit der

Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges

Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Mit unserer

Expertise im kostenoptimierten Leichtbau tragen wir zu umweltfreundlichem

Fahren und zu höherer Reichweite bei.

Sämtliche der mehr als 1.000 Produkte des Konzerns dienen der Sicherheit und

dem Komfort im Automobil. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind unabhängig

von der Art des Fahrzeugantriebs. Rund 3.400 Beschäftigte auf drei

Kontinenten, an fünf Produktions- und vier Montagestandorten sorgen für

höchste Liefertreue und Lieferqualität.

