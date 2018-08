DGAP-News: Probiodrug berichtet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2018 und Unternehmens-Update (deutsch)

Probiodrug berichtet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2018 und Unternehmens-Update

Halle (Saale), Deutschland, 30. August 2018 - Probiodrug AG (Euronext

Amsterdam: PBD), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige

therapeutische Lösungen zur Behandlung von Alzheimer entwickelt, gibt heute

seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2018 endende erste Halbjahr 2018

bekannt. Der vollständige Zwischenbericht ist auf der Website des

Unternehmens ( http://www.probiodrug.de/investors/reports-and-presentations/)

abrufbar.

HIGHLIGHTS

* Hemmung von Glutaminylzyklase als neues Behandlungskonzept gegen

Alzheimer auf dem 255. ACS National Meeting & Exposition in New Orleans,

USA, im März 2018 präsentiert

* Das detaillierte Studiendesign für das PQ912 Phase 2b Kernprogramm am 3.

April 2018 vorgestellt

* Dr. Ulrich Dauer zum Chief Executive Officer ab 1. Mai 2018 ernannt

* Mitautorenschaft bei einer Peer-Review-Publikation zur Positionierung

des anti pGlu-Abeta Antikörpers PBD-C06 im Bereich der Abeta-Antikörper

am 16. Juni 2018 veröffentlicht

* Aufwendungen und entsprechende Liquiditätsposition (30. Juni 2018: EUR

6,7 Millionen) im Einklang mit den Erwartungen des Managements

Dr. Ulrich Dauer, Chief Executive Officer von Probiodrug, kommentierte die

Ergebnisse: "In den ersten sechs Monaten 2018 haben wir uns darauf

konzentriert, die Entwicklungsstrategie für ein Phase 2b Programm mit

unserem am weitesten fortgeschrittenen Produktkandidaten PQ912 detailliert

auszuarbeiten. Dr. Inge Lues, ihr Team und unsere Key Opinion Leader Philip

Scheltens und Howard Feldman, haben ein einzigartiges Studiendesign

entworfen, das den aktuellsten FDA- und EMA-Richtlinienentwürfen und state

of the art wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Das Studienprotokoll

steht kurz vor dem Abschluss, und nach erfolgreicher Finanzierung des

Unternehmens können wir mit der Behandlung der ersten Patienten beginnen.

Ich bin überzeugt, dass Probiodrug mit seinem einzigartigen Ansatz der

QC-Inhibition großes Potential hat - sowohl für seine Aktionäre als auch die

Behandlung von Alzheimer."

FINANZBERICHT (NACH IFRS)

Der operative Verlust der ersten Jahreshälfte 2018 konnte um 34% auf TEUR

4.133 (H1 2017: TEUR 6.262) reduziert werden. Dies ist auf niedrigere

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in Höhe von TEUR 2.572 (H1 2017:

TEUR 4.937) infolge des erfolgreichen Abschlusses der Phase 2a SAPHIR-Studie

im Juni 2017 zurückzuführen. Während des ersten Halbjahres 2018 wurde keine

klinische Studie durchgeführt. Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen um

TEUR 249 auf TEUR 1.578 (H1 2017: TEUR 1.329). Das erste Halbjahr 2017 wurde

durch die in dem Finanzergebnis ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von

Zinsrückstellungen und durch Erträge aus der Auflösung von

Ertragssteuerrückstellungen in Höhe von TEUR 1.964 (H1 2018: TEUR 0) aus der

erfolgreichen Einigung bezüglich einer potenziellen Steuerverbindlichkeit

aus dem Geschäftsjahr 2004 positiv beeinflusst. Folglich reduzierte sich der

Nettoverlust auf TEUR 4.120 (H1 2017: TEUR 4.306).

Alle Ergebnisse entsprechen den Erwartungen des Vorstands.

Zum 30. Juni 2018 hält Probiodrug TEUR 6.686 an liquiden Mitteln (31.

Dezember 2017: TEUR 10.291).

Im ersten Halbjahr 2018 ist der Cashflow im Wesentlichen auf das operative

Geschäft zurückzuführen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten ergab TEUR

475 aufgrund von Rückzahlungen nach dem Ablauf einer

Rückdeckungsversicherung zu Pensionsrückstellungen.

OPERATIVER RÜCKBLICK

Lead-Kandidat PQ912 - Ein First-in-Class, hochspezifischer und potenter

Inhibitor der Glutaminylzyklase (QC)

Detailliertes Studiendesign des Phase 2b Kernprogramms bekannt gegeben

Probiodrug stellte das detaillierte Studiendesign des Phase 2b Kernprogramms

für seinen QC-Inhibitor vor, welches die neuesten FDA- und

EMA-Richtlinienentwürfe für frühe Alzheimer-Studien berücksichtigt.

Das Phase 2b-Kernprogramm wird aus zwei klinischen Studien bestehen, die in

der Europäischen Union (EU) bzw. in den USA durchgeführt werden. In der

ersten Phase 2b-Studie soll die Sicherheit und Wirksamkeit des optimalen

Dosisbereichs von PQ912 bei frühen Alzheimer-Patienten ermittelt werden. Die

Studie wird auf der exzellenten und effizienten Infrastruktur aufbauen, die

für die SAPHIR-Studie der Phase 2a etabliert wurde. Sie basiert auf den

wertvollen Ergebnissen der SAPHIR-Studie und wurde mit Unterstützung

internationaler Key Opinion Leader im Bereich Alzheimer konzipiert. Prof.

Philip Scheltens, MD, PhD, Direktor des Alzheimer Centers am VU University

Medical Center in Amsterdam, Niederlande, wird erneut als Principle

Investigator und Chairperson für diese Studie zur Verfügung stehen, die in

der EU durchgeführt werden soll. Eine zweite komplementäre Studie befindet

sich derzeit in der Planungsphase und soll in den USA in Zusammenarbeit mit

der Alzheimer Disease Cooperative Study Group (ADCS) an der University of

California, San Diego, USA, durchgeführt werden. Sie wird mit Prof. Howard

Feldmann ebenfalls von einem hochrenommierten Principle Investigator

geleitet.

Phase 2a-Ergebnisse auf einer führenden Alzheimer-Konferenz präsentiert

Im März 2018 hielt Probiodrug auf dem 255. National Meeting & Exposition der

American Chemical Society (ACS), New Orleans, USA einen Vortrag mit dem

Titel "Inhibition of glutaminyl cyclase as a new concept for the treatment

of Alzheimer's disease: PQ912, the first-in-class QC-inhibitor in clinical

development for AD". Klicken Sie hier für weitere Informationen.

PBD-C06 - ein monoklonaler Antikörper, der selektiv an pGlu-Abeta bindet

PBD-C06 befindet sich zurzeit in der präklinischen Entwicklung. Der

Antikörper wurde erfolgreich humanisiert und deimmunisiert, um die

Erkennung durch das patienteneigene endogene Immunsystem zu verhindern. Zum

ersten Mal konnte mit PBD-C06 ein anti pGluAbeta Ansatz nicht nur eine

Reduzierung von Abeta/der Plaques, sondern auch eine signifikante

Verbesserung kognitiver Defizite in älteren Alzheimer-Mäusen zeigen. Zudem

gab es keine Hinweise auf erhöhte Mikroblutungen nach der Behandlung mit

PBD-C06.

Für PBD-C06 wurde ein einzigartiger Bindungsmechanismus nachgewiesen, der im

Journal of Biological Chemistry (Piechotta et al., J. Biol. Chem. 2017, 292:

12713) veröffentlicht wurde ( die Publikation finden Sie hier).

Im Mai 2018 gab Probiodrug bekannt, dass die mit seinem präklinischen

Antikörperkandidaten PBD-06 gewonnenen Ergebnisse im Journal Molecules

(Schilling et al., Molecules 2018, 23, 1068) publiziert wurden ( die

Veröffentlichung finden Sie hier).

UNTERNEHMENSRÜCKBLICK

Veränderungen im Vorstand

Probiodrug gab bekannt, dass Dr. Ulrich Dauer mit Wirkung zum 1. Mai 2018

zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Dr. Dauer arbeitet mit der

langjährigen Chief Development Officer Dr. Inge Lues zusammen, die die

Verantwortung für die Pipelineentwicklung von Probiodrug trägt.

Dr. Konrad Glund und Dr. Hendrik Liebers sind mit Wirkung zum 30. April 2018

aus dem Vorstand des Unternehmens ausgetreten.

Ordentliche Hauptversammlung 2018 / Aufsichtsrat

Am 21. Juni 2018 fand Probiodrugs ordentliche Hauptversammlung statt. Allen

Punkten der Tagesordnung, die Vorstand und Aufsichtsrat zur Abstimmung

stellten, wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Beschlüsse sind hier

nachzulesen.

Dr. Erich Platzer, Charlotte Lohmann, Dr. Dinnies von der Osten und Dr. Jörg

Neermann wurden als Mitglieder des Aufsichtsrates wiedergewählt. Dr. Platzer

wurde zum Vorsitzenden und Dr. von der Osten zum stellvertretenden

Vorsitzenden und Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG NACH DEM BILANZSTICHTAG

Nach Ende des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Ereignisse.

AUSBLICK

Die mittelfristigen Schwerpunkte von Probiodrugs Geschäftstätigkeit lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

* Durchführung des klinischen Phase 2b-Studienprogramms mit PQ912

* Identifizierung von Industriepartnern

* Stärkung der finanziellen Ressourcen der Gesellschaft

Probiodrug rechnet auf der Grundlage des derzeitigen Budgets für das

Geschäftsjahr 2018 mit einem gegenüber 2017 geringeren Nettoverlust.

TELEFONKONFERENZ

Probiodrug lädt heute um 15:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) /

9:00 Uhr Eastern Daylight Time (EDT) zu einer öffentlichen Telefonkonferenz

ein; die Präsentation wird auch auf der Webseite des Unternehmens

veröffentlicht. Die Konferenz findet auf Englisch statt. Um an der

Telefonkonferenz teilzunehmen, rufen Sie bitte zehn Minuten vor Beginn die

passende Einwahlnummer an.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Einwahlnummern und geben Sie Ihren

PIN-Code: 84802730# ein.

Nach der Präsentation der Ergebnisse folgt eine Frage-Antwort-Runde.

Land Gebührenfrei Gebührenpflichtig/Lokal

Belgien +3211500307

Deutschland 08006270715 +4969222229043 (EN)

+4969222229044 (DE)

Niederlande +31107137273

Schweiz 0800005200(EN) +41225805970 (EN)

0800005205(DE) +41225805971 (DE)

UK +442030092452

USA 18554027766

KENNZAHLEN (NACH IFRS)

In TEUR, sofern nicht anders angegeben Jan. - Jan. - Jan. -

Juni 2018 Juni 2017 Dez. 2017

Erträge, Finanzlage und

Nettovermögensposition

Operativer Verlust -4.133 -6.262 -9.961

Finanzergebnis 13 856 856

Ertrag von Steuerrückstellungen 0 1.102 1.102

Nettoverlust der Periode -4.120 -4.306 -8.009

Eigenkapital (Ende des 4.848 12.211 8.923

Berichtszeitraums)

Eigenkapitalquote (Ende des 67,6% 81,6% 82,9 %

Berichtszeitraums) (in %)

Bilanzsumme (Ende des 7.169 14.971 10.762

Berichtszeitraums)

Cashflow aus laufender -4.092 -7.508 -12.117

Geschäftstätigkeit (kum.)

Cashflow aus laufender -682 -1.251 -1.010

Geschäftstätigkeit (monatlicher

Durchschnitt)

Cashflow aus Investitionstätigkeit 471 -4 459

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0 0 127

Personal

Mitarbeiter gesamt (inkl. Vorstand) 14 14 15

(Ende des Berichtszeitraums)

Probiodrug-Aktie

Verlust pro Aktie -0,51 -0,53 -0,98

(unverwässert/verwässert) (in EUR)

Anzahl ausgegebener Aktien (Ende des 8.208 8.187 8.208

Berichtszeitraums)

FINANZBERICHT Januar bis Juni 2018

Probiodrug hat den Halbjahresbericht 2018 nach deutschem GAAP (HGB) und nach

IFRS erstellt. KPMG hat als Auditor eine prüferische Durchsicht des

IFRS-Abschlusses vorgenommen. Die Berichte sind auf der Webseite des

Unternehmens unter (

http://www.probiodrug.de/investors/reports-and-presentations/) abrufbar.

Finanzkalender 2018

29. November 2018 Zwischenbericht für Q3 2018

###

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Probiodrug

Dr Ulrich Dauer, CEO

Email: contact@probiodrug.de

Optimum Strategic Communications

Mary Clark, Supriya Mathur, Hollie Vile

Tel: +44 (0) 203 714 1787

Email: probiodrug@optimumcomms.com

Solebury Trout

Michael Levitan

Tel: +1 (646) 378-2920

Email: MLevitan@troutgroup.com

MC Services AG

Anne Hennecke, Susanne Kutter

Tel: +49 (0) 211 529 252 27

Email: probiodrug@mc-services.eu

Anmerkungen für Redakteure:

Über Probiodrug AG

Probiodrug AG (Euronext Amsterdam: PBD) mit Sitz in Halle (Saale) ist ein

biopharmazeutisches Unternehmen, mit strategischem Schwerpunkt ausgerichtet

auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Alzheimer. Die Firma

hat ein neues Therapiekonzept entwickelt, das in den Entstehungsprozess und

das frühe Krankheitsgeschehen eingreift. Die Entwicklungsansätze zielen

dabei auf das Pyroglutamat-Abeta (pGlu-Abeta) ab, einer Schlüsselkomponente

der neuro- / synaptotoxischen Pathologieder Erkrankung. In diesem Prozess

spielt das Enzym von Glutaminylzyklase (QC) eine entscheidende Rolle.

Probiodrugs führender Produktkandidat, PQ912, hat eine Phase-2a-Studie

(SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen. Die Pipeline des Unternehmens umfasst

daneben auch PBD-C06, einen anti pGlu-Abeta-spezifischen monoklonalen

Antikörper, der sich in der präklinischen Entwicklung befindet. Probiodrug

besitzt Patente, die die Inhibierung von QC als therapeutisches Prinzip

(medical

use) und seine Produktkandidaten (composition of matters) schützen. Aus

eigener Sicht hat das Unternehmen eine führende Position auf diesem

Forschungsgebiet.

Über PQ912

PQ912 ist ein "first in class", hochspezifischer und potenter Inhibitor der

Glutaminylzyklase (QC), des Enzyms, das die Bildung von synaptotoxischem

pGlu-Abeta katalysiert. PQ912 zeigte therapeutische Effekte in Alzheimer

Tiermodellen. Eine Phase-1-Studie an gesunden jungen und älteren Probanden

zeigte eine gute Verträglichkeit bis zur höchsten Dosis, zudem eine

dosisabhängige Exposition, die in der höchsten Dosis eine Enzymhemmung von

über 90% in der Spinalflüssigkeit aufwies. Im Juni 2017 gab Probiodrug

Topline-Daten der Phase 2a SAPHIR-Studie mit PQ912 in frühen Alzheimer

Patienten bekannt und präsentierte die Ergebnisse auf dem CTAD Kongress

2017. Die erhaltenen Daten unterstützen (a) die Hypothese, dass pGlu-Abeta

synaptotoxisch ist und (b) das therapeutische Konzept, das von Probiodrug

verfolgt wird. Die Studie erbrachte wertvolle Hinweise, wie die Entwicklung

von PQ912 als krankheitsmodifizierendes Medikament für Alzheimer weiter

vorangebracht werden kann. Insgesamt machen die Ergebnisse das Programm für

die Weiterentwicklung sehr attraktiv; Probiodrug hat die Vorbereitung eines

Phase 2b Programmes initiiert.

www.probiodrug.de

Über die Alzheimer-Erkrankung

Die Alzheimer-Erkrankung ist eine neurologisch-degenerative Erkrankung und

die häufigste Form von Demenz. Heute leben 47 Millionen Menschen weltweit

mit dieser Erkrankung und es wird davon ausgegangen, dass diese Zahl bis

2050 auf 131 Millionen ansteigen wird. Die globalen Kosten von Alzheimer für

die Gesellschaft werden auf über 818 Mrd. USD geschätzt und im Jahr 2018

eine Billion Dollar erreicht haben wird (World Alzheimer Report 2016).

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Informationen enthalten in die

Zukunft gerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die

hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den

Einschätzungen der Probiodrug AG zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen stellen keine Versprechen oder

Garantien dar, sondern unterliegen einer Vielzahl von Risiken und

Unsicherheiten, von denen etliche außerhalb unseres Einflusses liegen und

die zu Ergebnissen führen könnten, die erheblich von denen abweichen, die in

den in die Zukunft gerichteten Aussagen bedacht wurden. Wir lehnen

ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder

Überarbeitungen dieser Aussagen zu veröffentlichen, um die Veränderungen

unserer Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf

denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln.

