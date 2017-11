DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: oekom research bestätigt PRIME-Status der ProCredit Gruppe im Bereich 'Sustainable Finance' (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co.



oekom research bestätigt PRIME-Status der ProCredit Gruppe im Bereich

"Sustainable Finance"

- Update des oekom Corporate Rating nimmt ProCredit Holding in den Kreis der

"Industry Leaders" innerhalb des oekom Universums "Sustainable Finance" auf

- Besondere Qualifikation der Produkte und Services aus ökologischer und

sozialer Sicht

- Besondere Nachhaltigkeitsstandards im Kreditgeschäft

Frankfurt am Main, 29. November 2017 - Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

wurde in einem Rating Update von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom

research AG (oekom) mit einem "B-" bewertet. Das Update verbessert das

vorhandene Rating um zwei Stufen und bestätigt den bisherigen

"Prime-Status". Zum Zeitpunkt dieser Bewertung gehört die ProCredit Holding

somit zum Kreis der drei bestplatzierten Unternehmen ("Industry Leaders") im

Bereich "Sustainable Finance".

Hinter dem Nachhaltigkeitsgedanken der ProCredit Gruppe steht eine

konzernweite Strategie. Borislav Kostadinov, Mitglied des Vorstands der

ProCredit General Partner AG (persönlich haftende Gesellschafterin der

ProCredit Holding AG & Co. KGaA), erläutert: "Wir freuen uns über das Rating

Update. Es zeigt, dass wir erfolgreich darin sind, unser

Umweltmanagementsystem kontinuierlich zu verbessern."

Zum 30. September 2017 betrug das Green Loan Portfolio der ProCredit Banken,

d. h. das Portfolio der speziell für ökologisch verantwortungsvolle Projekte

vergebenen Kredite, 428,4 Millionen EUR (9/2016: 295,9 Millionen EUR). Damit

belief es sich zum 30. September 2017 auf einen Anteil von 11,3 % am

gesamten Kundenkreditportfolio (9/2016: 8,3 %).

Die oekom research AG ist eine der weltweit führenden Ratingagenturen im

nachhaltigen Anlagesegment. Bereits seit 1993 gestaltet sie den Markt um

nachhaltige Investments aktiv mit. In ihrem "Research Universum" befinden

sich weltweit mittlerweile über 3.800 von der Ratingagentur bewertete

Unternehmen.

Eine Kurzversion des Corporate Rating Reports von oekom steht ab heute in

englischer Sprache auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich

Investor Relations unter

https://www.procredit-holding.com/investor-relations/rating/ zur Verfügung.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

