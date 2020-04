DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding wird Hauptversammlung am 26. Mai 2020 als präsenzlose Online-Veranstaltung abhalten und den Beschluss zur Verwendung des Bilanzgewinns verschieben (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co.



27.04.2020

ProCredit Holding wird Hauptversammlung am 26. Mai 2020 als präsenzlose

Online-Veranstaltung abhalten und den Beschluss zur Verwendung des

Bilanzgewinns verschieben

- umfassende Stellungnahme des Managements zum Stand der Gruppe im Hinblick

auf die COVID-19-Pandemie veröffentlicht

- Abstimmung zum Gewinnverwendungsvorschlag im vierten Quartal 2020 geplant

Frankfurt am Main, 27. April 2020 - Vor dem Hintergrund der bis mindestens

31. August 2020 geltenden Untersagung großer Veranstaltungen durch die

Behörden haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG &

Co KGaA (ProCredit Holding) entschieden, ihre Hauptversammlung am 26. Mai

2020 auf Basis der vom Bundestag beschlossenen Gesetzesänderungen

(C19-AuswBekG) als präsenzlose Online-Veranstaltung (virtuelle

Hauptversammlung) durchzuführen.

Zudem wurde beschlossen, in der für Mai geplanten ordentlichen

Hauptversammlung der ProCredit Holding den Kommanditaktionären keinen

Vorschlag zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das

Geschäftsjahr 2019 zu unterbreiten. Der Vorstand plant, der Hauptversammlung

im vierten Quartal 2020 einen Gewinnverwendungsvorschlag zur Abstimmung

vorzulegen. Eine ausführliche Stellungnahme zum Stand der ProCredit Gruppe

im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie wurde heute unter:

https://procredit-holding.com/de veröffentlicht.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf

künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des

Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer

Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Die ProCredit Holding übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt

auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei

einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

