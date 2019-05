DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe zeigt solides erstes Quartal 2019 (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co.



KGaA: ProCredit Gruppe zeigt solides erstes Quartal 2019

^

DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe zeigt solides erstes

Quartal 2019

13.05.2019 / 06:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ProCredit Gruppe zeigt solides erstes Quartal 2019

- Wachstum des Bruttokreditportfolios von 1,7 %

- Erfolgreich abgeschlossene Verhandlungen zum Verkauf der ProCredit Bank

Kolumbien

- Konzernergebnis von 10,7 Mio. EUR entspricht den eigenen Erwartungen

- Bestätigung der Gesamtjahresprognose

Frankfurt am Main, 13. Mai 2019 - Für die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

(ProCredit Holding) und die schwerpunktmäßig in Südost- und Osteuropa

tätigen ProCredit Banken ist der Start in das Geschäftsjahr 2019 im Rahmen

der eigenen Erwartungen verlaufen. Das Bruttokreditportfolio der als

Hausbank kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) positionierten ProCredit

Gruppe wuchs seit Jahresbeginn um 1,7 % (Q1 2018: 2,8 %) bzw. 73 Mio. EUR

auf 4,4 Mrd. EUR.

Das Portfoliowachstum resultiert aus einem soliden Anstieg der Kundenkredite

in allen Segmenten außerhalb Deutschlands. Die Entwicklung in Deutschland

wurde von dem Verkauf des Projektfinanzierungsportfolios beeinflusst.

Insgesamt lag das Wachstum im Rahmen der Erwartungen aus der

Geschäftsplanung.

Das Volumen der Kundeneinlagen betrug zum Ende des ersten Quartals 3,8 Mrd.

EUR. Der Rückgang der Depositen von insgesamt 27 Mio. EUR oder 0,7 %

gegenüber dem Jahresende war bedingt durch den saisonalen Abbau von

Geschäftskundeneinlagen. Einlagen von Privatkunden haben sich im Vergleich

zum Vorjahr deutlich stabilisiert.

Das Konzernergebnis der ProCredit Gruppe lag für das erste Quartal 2019 bei

10,7 Mio. EUR, was einem Rückgang von 3,9 Mio. EUR entspricht (Q1 2018: 14,6

Mio. EUR).

Die Aufwendungen zur Risikovorsorge stiegen erwartungsgemäß im laufenden

Geschäftsjahr um 2,5 Mio. EUR gegenüber dem ersten Quartal 2018. Mit 3,1 %

lag der Anteil notleidender Kredite am Gesamtkreditportfolio und ihr

Risikodeckungsgrad auf dem insgesamt sehr guten Niveau des Jahresendes 2018.

Ein weiterer Effekt, der das Konzernergebnis beeinflusste, resultiert aus

der strategischen Entscheidung, die von der ProCredit Holding gehaltenen

Anteile an der Banco ProCredit Colombia S.A. im laufenden Geschäftsjahr zu

verkaufen. Eine Einigung über den Verkauf wurde bereits erzielt. Der Vollzug

der Transaktion ist von der Zustimmung der zuständigen kolumbianischen

Behörden abhängig. Im Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen

von -1,8 Mio. EUR sind vor allem die bereits antizipierten Verluste aus

dieser Transaktion reflektiert.

Das Zinseinkommen konnte gegenüber dem ersten Quartal 2018 um mehr als 5

Mio. EUR auf 70,7 Mio. EUR gesteigert werden. Zinsaufwendungen stiegen auch

aufgrund der höheren Liquidität sowie des wachsenden Anteils langfristiger

Verbindlichkeiten an den Gesamtpassiva an. Der Nettozinsüberschuss ging

gegenüber der Vorjahresperiode leicht zurück.

Der Anstieg des Provisionsergebnisses von über 1,3 Mio. EUR auf 12,7 Mio.

EUR gegenüber dem Vorjahresquartal basiert hauptsächlich auf der Einführung

der Direktbankstrategie im Jahr 2018. Zudem führt die Akquisition neuer

Geschäftskunden zu erhöhten Provisionserträgen aus dem Zahlungsverkehr.

Das Kosten-Ertrags-Verhältnis der ProCredit Gruppe lag für das erste Quartal

2019 mit 69,8 % auf Vorjahresniveau. Ebenso erreichte die harte

Kernkapitalquote mit 14,3 % das Niveau vom Jahresende 2018.

Auf Gesamtjahressicht bestätigt ProCredit die Prognose eines Wachstums des

Bruttokreditportfolios um 10 % bis 13 %. Ebenso soll das

Kosten-Ertrags-Verhältnis unter 70 % und das Konzernergebnis zwischen 48

Mio. EUR und 55 Mio. EUR liegen. Für die harte Kernkapitalquote (CET1 fully

loaded) wird ein Wert von mehr als 13 % erwartet.

Im Geschäftsjahr wurde durch Fitch Ratings das Long-Term Issuer Default

Rating (IDR) von 'BBB' mit Stable Outlook bestätigt und das sogenannte

Viability Rating der ProCredit Holding von bb- auf bb heraufgestuft. Anlass

hierfür waren unter anderem die soliden Kapital- und Risikokennzahlen.

Die Quartalsmitteilung der ProCredit Gruppe steht ab heute in deutscher und

englischer Sprache auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich

Investor Relations unter

https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/

zur Verfügung.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf

künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des

Managements der ProCredit Holding. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von

Risiken, Ungewissheiten und Faktoren von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sollten sich eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Die ProCredit Holding übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt

auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei

einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

---------------------------------------------------------------------------

13.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407

WKN: 622340

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange

EQS News ID: 810175

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

810175 13.05.2019

°