DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe erreicht in den ersten neun Monaten 2018 eine zweistellige Portfoliowachstumsrate von 10,2 % (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co. KGaA:



KGaA: ProCredit Gruppe erreicht in den ersten neun Monaten 2018 eine zweistellige Portfoliowachstumsrate von 10,2 %

DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Gruppe erreicht in den ersten

neun Monaten 2018 eine zweistellige Portfoliowachstumsrate von 10,2 %

14.11.2018 / 07:34

ProCredit Gruppe erreicht in den ersten neun Monaten 2018

eine zweistellige Portfoliowachstumsrate von 10,2 %

- Starkes Wachstum des Bruttokreditportfolios in den ersten neun Monaten

2018 um 398 Mio. EUR oder 10,2 % (9M 2017: 5,6 %) auf 4,3 Mrd. EUR

- Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen mit 40,9 Mio. EUR

deutlich über dem Vorjahreswert (9M 2017: 36,5 Mio. EUR)

- Stetige Steigerung des Zinsüberschusses innerhalb des Jahres 2018:

Q1 46,6 Mio. EUR, Q2 47,1 Mio. EUR, Q3 48,0 Mio. EUR

- Anstieg des Provisionsüberschusses um 12,1 % auf 37,3 Mio. EUR (9M 2017:

33,3 Mio. EUR) im Privat- und Geschäftskundenbereich

- Bestätigung der Prognose für 2018: Wachstum des Bruttokreditportfolios um

12 % bis 15 %; Eigenkapitalrendite von 7,5 % bis 8,5 %

Frankfurt am Main, 14. November 2018 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

(ProCredit Holding; ProCredit) verzeichnete für die schwerpunktmäßig in

Südost- und Osteuropa tätigen ProCredit Banken in den ersten neun Monaten

des laufenden Jahres ein dynamisches Wachstum. Das Bruttokreditportfolio der

als Hausbank kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) positionierten

ProCredit Gruppe stieg im Berichtszeitraum um 10,2 % bzw. 398 Mio. EUR auf

4,3 Mrd. EUR (31. Dezember 2017: 3,9 Mrd. EUR). Damit zeigt die ProCredit

Gruppe sowohl im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres als

auch zum gesamten Geschäftsjahr 2017 eine Beschleunigung ihres

Wachstumskurses (9M 2017: 5,6 % bzw. 204 Mio. EUR; Gesamtjahr 2017: 8,0 %

bzw. 281 Mio. EUR).

Im starken Portfoliowachstum der ersten neun Monate des Jahres 2018 zeigt

sich die erfolgreiche Positionierung der ProCredit Banken als Hausbanken für

wachstumsstarke KMU. Im Vorjahr war die Entwicklung des Kreditportfolios der

ProCredit Gruppe noch deutlich vom Abbau des Portfolios niedrigvolumiger

Kredite für Kleinstunternehmen geprägt. Der kontinuierliche Ausbau des

Kreditgeschäfts mit KMU schlägt sich auch positiv im Zinsüberschuss nieder.

Hier wurde während des laufenden Geschäftsjahres 2018 eine stetige

Steigerung von 46,6 Mio. EUR im ersten Quartal über 47,1 Mio. EUR im zweiten

Quartal auf 48,0 Mio. EUR im dritten Quartal erreicht.

Die positive Entwicklung des Green Loan Portfolios, mit dem die ProCredit

Banken speziell ökologisch verantwortungsvolle Investitionen fördern, lag

mit einer Wachstumsrate von 28,6 % über der Wachstumsrate des

Gesamtkreditportfolios. Green Loans machten zum 30. September 2018 14,7 %

des Gesamtkreditportfolios aus (31. Dezember 2017: 12,6 %). Der Anteil der

Green Loans an den Investitionskrediten der Banken belief sich zum 30.

September 2018 sogar auf 18,0 %.

Das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen der ProCredit

Gruppe lag für die ersten neun Monate des Jahres 2018 bei 40,9 Mio. EUR und

damit über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums (9M 2017: 36,5 Mio. EUR). Die

im vergangenen Geschäftsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung

schlagen sich merklich in geringeren operativen Aufwendungen nieder.

Personal- und Verwaltungsaufwand sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

um 10,0 % bzw. 14,0 Mio. EUR auf 126,1 Mio. EUR. Darüber hinaus konnte der

Provisionsüberschuss sowohl im Privat- als auch im Geschäftskundenbereich um

insgesamt 12,1 % auf 37,3 Mio. EUR gesteigert werden.

Das Konzernergebnis wurde zudem von weiterhin niedrigen Aufwendungen für die

Risikovorsorge positiv beeinflusst. Diese Entwicklung beruht auf einer

stetigen Verbesserung der Portfolioqualität. Der Anteil notleidender Kredite

am Gesamtkreditportfolio sank im Verlauf der ersten neun Monate des Jahres

von 4,8 % zum 31. Dezember 2017 auf 3,5 % zum 30. September 2018. Der

Risikodeckungsgrad notleidender Kredite stieg auf 92,0 % an (31. Dezember

2017: 83,3 %).

Die kostenseitigen Verbesserungen führten im laufenden Jahr zu einer

Verringerung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses. Diese Kennzahl sank für die

ersten neun Monate des Jahres 2018 auf einen Wert von 70,1 % nach einer

Quote von 73,1 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für das erste Halbjahr

lag das Kosten-Ertrags-Verhältnis noch bei 71,3 %. Die Verbesserung um mehr

als 1,2 Prozentpunkte beruht auf einem Anstieg des operativen Ertrags,

insbesondere aus erhöhtem Zins-, Provisions- und sonstigen Einkommen.

Das gesamte Konzernergebnis der ProCredit Gruppe lag mit 40,9 Mio. EUR über

dem Ergebnis des Vorjahres (9M 2017: 35,8 Mio. EUR).

Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity; RoE) lag zum Stichtag 30.

September 2018 bei 7,7 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat sie sich trotz der

Stärkung der Eigenkapitalbasis um 0,6 Prozentpunkte verbessert (9M 2017: 7,1

%).

Die Kundeneinlagen der ProCredit Banken übertrafen zum Stichtag 30.

September 2018 mit einem Wert von 3,7 Mrd. EUR das Niveau vom Jahresende

2017 (31. Dezember 2017: 3,6 Mrd. EUR).

Borislav Kostadinov, Mitglied des Vorstands der ProCredit General Partner AG

(persönlich haftende Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA):

"Das Ergebnis für die ersten neun Monate des Jahres 2018 zeigt den Erfolg

unserer klar definierten Positionierung als Hausbank für wachstumsstarke KMU

mit Fokus auf die aufstrebenden ost- und südosteuropäischen Märkte. Das

starke Portfoliowachstum im KMU-Geschäft führte 2018 von Quartal zu Quartal

zu einem steigenden Zinsüberschuss. Die weitere Verbesserung unseres

Kosten-Ertrags-Verhältnisses seit dem zweiten Quartal ist deutlich von der

Ertragsseite geprägt. Der im Jahresverlauf erreichte Anstieg der

Kundeneinlagen um etwa 100 Millionen EUR ist auf Einlagen von

Geschäftskunden zurückzuführen. Der Abgang an kleineren Einlagenvolumina von

Privatkunden aufgrund der durch die Implementierung unserer

Direktbankstrategie erfolgten Schließung von Filialen konnte dadurch mehr

als kompensiert werden."

Die harte Kernkapitalquote (CET1 fully loaded) stieg von 13,7 % zum

Jahresende 2017 auf 14,5 % zum Stichtag 30. September 2018 an und

verdeutlicht die solide Eigenkapitalausstattung der ProCredit Gruppe.

Wesentlichen Einfluss hatte dabei die im Februar 2018 durchgeführte Erhöhung

des Grundkapitals der ProCredit Holding um 10 %.

Auf Gesamtjahressicht bestätigt die ProCredit Holding die mit

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 dargelegten Prognosen. Für das

Bruttokreditportfolio wird weiterhin ein Wachstum von 12 % bis 15 %

erwartet. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Nettozinsmarge und dem

Kreditportfoliowachstum wird für das laufende Geschäftsjahr 2018 eine

Eigenkapitalrendite (Return on Equity; RoE) von 7,5 % bis 8,5 % erwartet.

Die Quartalsmitteilung der ProCredit Gruppe steht ab heute in deutscher und

englischer Sprache auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich

Investor Relations unter

https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/?noredirect=de_DE

zur Verfügung.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben.

Sie umfassen Aussagen über die Annahmen und Erwartungen der ProCredit

Holding sowie die zugrundeliegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf

Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der ProCredit

Holding derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen

sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die ProCredit

Holding übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer

Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete

Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine

Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche

Faktoren sind etwa größere Störungen in der Eurozone, eine signifikante

Veränderung der Außenwirtschafts- und Geldpolitik, eine Verschlechterung der

Zinsmarge oder erhebliche Währungsschwankungen. Sollten diese auftreten,

könnte sich dies in einem geringeren Wachstum des Kreditportfolios, einer

Zunahme der überfälligen Kredite und damit einer Abnahme der Ertragskraft

widerspiegeln.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407

WKN: 622340

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange

