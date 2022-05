DGAP-News: ProCredit Gruppe erzielt gute Geschäftsentwicklung und verbessert Profitabilität in fast allen Banken, wenngleich Rückstellungen für die Ukraine zu negativem Ergebnis in Q1 2022 führen (deutsch)

ProCredit Gruppe erzielt gute Geschäftsentwicklung und verbessert Profitabilität in fast allen Banken, wenngleich Rückstellungen für die Ukraine zu negativem Ergebnis in Q1 2022 führen

ProCredit Gruppe erzielt gute Geschäftsentwicklung und verbessert

Profitabilität in fast allen Banken, wenngleich Rückstellungen für die

Ukraine zu negativem Ergebnis in Q1 2022 führen

12.05.2022

ProCredit Gruppe erzielt gute Geschäftsentwicklung und verbessert

Profitabilität in fast allen Banken, wenngleich Rückstellungen für die

Ukraine zu negativem Ergebnis in Q1 2022 führen

- Ergebnis von -1,7 Mio. EUR durch Rückstellungen von 35,3 Mio. EUR für das

ukrainische Kreditportfolio beeinträchtigt

- Zugrunde liegende Profitabilität ist in allen anderen Ländern, in denen

die Gruppe tätig ist, weiter gestiegen

- Wachstum des Kreditvolumens um 1,8 %, Qualität des Portfolios bleibt mit

einem niedrigen Niveau von 2,3 % notleidenden Krediten weiterhin stark

- Kosten-Ertrags-Verhältnis verbessert sich um 5,7 Prozentpunkte auf 59,1 %

aufgrund Steigerung des operativen Ertrags um 24 % im Vergleich zu Q1 2021

- Größtes Segment Südosteuropa erzielt deutliche Steigerung der

Eigenkapitalrendite auf 12,2 %

- Umsichtige Eigenkapitalausstattung mit einer CET1-Quote von 13,4 % und

einer Verschuldungsquote von 9,2 %

Frankfurt am Main, 12. Mai 2022 - Die hauptsächlich in Südost- und Osteuropa

tätige ProCredit Gruppe verzeichnete im ersten Quartal 2022 einen Verlust

von 1,7 Mio. EUR, da die Rückstellungen für das ukrainische Kreditportfolio

die ansonsten gute Entwicklung der übrigen ProCredit Banken wesentlich

beeinträchtigt haben. Dank eines deutlichen Anstiegs der operativen Erträge

verbesserte sich das Kosten-Ertrags-Verhältnis um 5,7 Prozentpunkte auf ein

Niveau von 59,1 %. Die Eigenkapitalrendite des größten Segments der Gruppe,

Südosteuropa, stieg deutlich auf 12,2 %. Dies unterstreicht die starke

regionale Diversifizierung und Widerstandsfähigkeit der ProCredit Gruppe.

Das Kreditportfolio erhöhte sich um 105 Mio. EUR bzw. 1,8 % (Q1 2021: +158

Mio. EUR bzw. 3,0 %). Bereinigt um Währungseffekte war die Wachstumsrate in

etwa die gleiche wie in Q1 2021. Grüne Kredite trugen zu mehr als 20 %

dieses Wachstums bei.

Die Einlagen reduzierten sich geringfügig um 25 Mio. EUR oder 0,4 % (Q1

2021: +123 Mio. EUR oder 2,5 %). Während sich die Einlagen von

Privatkund*innen positiv entwickelten, gingen die Einlagen von

Geschäftskund*innen nach dem starken Anstieg von 270 Mio. EUR in Q4 2021

saisonal zurück.

Weitere Verbesserungen der zugrunde liegenden Profitabilität und ein

Kosten-Ertrags-Verhältnis von unter 60 %

Die operativen Erträge der Gruppe stiegen dank eines höheren

Zinsüberschusses, eines höheren Provisionsüberschusses und höherer sonstiger

betrieblicher Erträge kräftig um 14,8 Mio. EUR oder 23,6 % auf 77,7 Mio. EUR

(Q1 2021: 62,8 Mio. EUR). Mit Ausnahme der ProCredit Bank Ukraine

verzeichneten alle ProCredit Banken im ersten Quartal ein positives

Ergebnis, und fast alle konnten ihre Profitabilität und Kosteneffizienz

gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres deutlich steigern. Diese

positiven Entwicklungen wurden durch einen erheblichen Anstieg der

Rückstellungen mehr als ausgeglichen, der angesichts der russischen

militärischen Aggression auf höhere zu erwartende Kreditverluste in der

Ukraine zurückzuführen ist.

Der Zinsüberschuss stieg um 10,9 Mio. EUR oder 22,1 % auf 60,2 Mio. EUR (Q1

2021: 49,3 Mio. EUR). Alle ProCredit Banken trugen zu diesem Anstieg bei.

Die Nettozinsmarge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 28 Basispunkte

auf 2,9 %, da sich die Kreditmargen stabilisierten und die Leitzinsen in

einigen Märkten, in denen die Gruppe tätig ist, stiegen.

Der Provisionsüberschuss lag mit 12,6 Mio. EUR um 5,5 % über dem Niveau des

Vorjahres (Q1 2021: 12,0 Mio. EUR). Die Erträge aus dem Transaktions- und

Kartengeschäft haben sich besonders positiv entwickelt.

Der Personal- und Verwaltungsaufwand stieg im ersten Quartal 2022 um 5,2

Mio. EUR, während die operativen Erträge um 14,8 Mio. EUR zunahmen. Gestützt

durch zusätzliche Skalierungseffekte und die fortlaufende Digitalisierung

verbesserte sich das Kosten-Ertrags-Verhältnis sichtbar um 5,7 Prozentpunkte

auf 59,1 % (Q1 2021: 64,8 %) und erreichte damit den mittelfristigen

Zielwert der Gruppe von unter 60 %.

Erhebliche Wertberichtigungen für das Kreditportfolio der Gruppe in der

Ukraine, während der Bankbetrieb weitgehend normal aufrechterhalten wird

Die Kreditrisikoaufwendungen stiegen vor allem aufgrund der Kriegshandlungen

in der Ukraine und einer daraus resultierenden Erhöhung der

Wertberichtigungen um 31,9 Mio. EUR auf 35,7 Mio. EUR. Die zusätzlichen

Wertberichtigungen in Q1 2022 spiegeln die erhebliche Verschlechterung der

makroökonomischen Aussichten des Landes wider, die zu strukturell höheren

erwarteten Kreditverlusten für das gesamte ukrainische Kreditportfolio

führte. Die annualisierten Risikokosten von 238 Basispunkten (Q1 2021: 27

Basispunkte) liegen deutlich über denen der jüngsten Vergangenheit. Ohne den

negativen Beitrag der ProCredit Bank Ukraine hätten die Risikokosten 1

Basispunkt betragen. Die Qualität des Portfolios blieb mit einem Anteil

notleidender Kredite von 2,3 % weiterhin stark und im Vergleich zum

Jahresende 2021 stabil.

Die ProCredit Bank Ukraine profitiert von der bereits umgesetzten

Digitalisierung und Zentralisierung ihrer Prozesse und arbeitet weiterhin

ohne wesentliche Unterbrechungen. Die Kapital- und Finanzlage der Bank ist

nach wie vor robust und der tägliche Betrieb läuft weitgehend ungestört, da

die Mitarbeiter*innen der Bank weiterhin von verschiedenen Standorten

innerhalb und außerhalb der Ukraine aus arbeiten. Da sich der Konflikt nun

vermehrt auf den Osten des Landes konzentriert, hat die Bank ihre

Kreditvergabe an bestehenden Kund*innen wieder aufgenommen und konzentriert

sich dabei insbesondere auf die Bereitstellung dringend benötigter Mittel

für landwirtschaftliche Kund*innen, die außerhalb der aktuellen

Konfliktgebiete tätig sind.

Die Profitabilität des größten Segments der Gruppe, Südosteuropa, verbessert

sich deutlich und erzielt eine Eigenkapitalrendite im zweistelligen Bereich

Südosteuropa, als größtes regionales Segment der ProCredit Gruppe, trug im

1. Quartal 2022 mit 70 % zum Kreditportfolio der Gruppe und 18,2 Mio. EUR

zum Konzernergebnis bei. Der deutliche Anstieg des Ergebnisses um 84 % bzw.

8,3 Mio. EUR in Q1 2022 im Vergleich zu Q1 2021 ist vor allem auf eine

starke Marktposition, ein gutes Kreditwachstum von 2,4 % und weitere

operative Verbesserungen bei allen sieben Banken in diesem regionalen

Segment zurückzuführen. Dadurch stieg die Eigenkapitalrendite deutlich auf

12,2 % (Q1 2021: 7,1 %), was die starke regionale Diversifizierung der

ProCredit Gruppe weiter untermauert und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber

ungünstigen Entwicklungen weiter stärkt.

Harte Kernkapitalquote komfortabel bei 13,4 %, Verschuldungsquote bei 9,2 %

Die harte Kernkapitalquote (CET1 fully loaded) lag zum Ende des ersten

Quartals 2022 bei 13,4 % und die Verschuldungsquote bei 9,2 %. Die

CET1-Quote sank im Vergleich zum Niveau von Ende 2021 um 70 Basispunkte (31.

Dezember 2021: 14,1 %), was vor allem auf die Auswirkungen der

Verschlechterung des Länderratings der Ukraine zurückzuführen ist. Unter

Berücksichtigung der Gewinnrealisierung für das vierte Quartal 2021 sowie

der Auflösung der Dividendenrückstellungen für 2021, die nach der

Feststellung des Jahresabschlusses auf der Hauptversammlung am 31. Mai 2022

wirksam werden, würde die CET1-Quote bei 14,1 % liegen.

Der Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2022 der ProCredit Gruppe steht ab

heute auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich Investor Relations

unter

https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/

.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf

künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des

Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer

Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit

Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der

erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

12.05.2022

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407

WKN: 622340

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1349925

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1349925 12.05.2022

