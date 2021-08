DGAP-News: ProCredit Gruppe: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2021 bei weiterhin starkem Wachstum (deutsch)

ProCredit Gruppe: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2021 bei weiterhin starkem Wachstum

Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

ProCredit Gruppe: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2021 bei

weiterhin starkem Wachstum

12.08.2021 / 06:59

ProCredit Gruppe: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2021 bei

weiterhin starkem Wachstum

- Wachstum der Kundenkredite um 7,7 % und der Kundeneinlagen um 2,5 %

- Ergebnisanstieg von 68 %; Konzernergebnis von 36,4 Mio. EUR entspricht

einer Eigenkapitalrendite von 9,1 %

- Rückgang der Risikoaufwendungen führt zu annualisierten Risikokosten von

10 Basispunkten bei verbesserter Portfolioqualität

- Anstieg im Zinsüberschuss resultiert in deutlicher Verbesserung des

Kosten-Ertrags-Verhältnisses auf 64,4 %

- Vorstand hebt, wie im Juli kommuniziert, die Prognose für die

Eigenkapitalrendite in 2021 an auf 8,0 % bis 9,5 %

- Erster virtueller Capital Markets Day am 12. Oktober 2021

Frankfurt am Main, 12. August 2021 - Die schwerpunktmäßig in Südost- und

Osteuropa tätige ProCredit Gruppe berichtet starke Ergebnisse für das erste

Halbjahr 2021. Das Wachstum des Kundenkreditportfolios fiel mit 402 Mio. EUR

bzw. 7,7 % wie auch in den Vorjahren gewohnt stark aus (H1 2020: +255 Mio.

EUR bzw. 5,3 %). Das Konzernergebnis erhöhte sich um 68 % auf 36,4 Mio. EUR

(H1 2020: 21,7 Mio. EUR) und entspricht einer deutlich verbesserten

Eigenkapitalrendite von 9,1 % (H1 2020: 5,5 %). Auf Basis der guten

Finanzergebnisse des ersten Halbjahres hat der Vorstand am 23. Juli 2021

seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 für die Eigenkapitalrendite auf

8,0 % - 9,5 % angehoben (zuvor 6,0 % - 7,5 %).

Das Management der ProCredit bewertet die Halbjahresergebnisse und die

Aussichten für die Gruppe positiv: "Wir sind mit diesen Ergebnissen sehr

zufrieden und erkennen dabei besonders an, wie gut es unseren Kollegen und

Kolleginnen gelungen ist, unsere Geschäftsstrategie unter sehr schwierigen

Marktbedingungen weiter voranzutreiben. Unsere Stärken liegen weiterhin in

den engen Beziehungen, die wir zu sorgfältig ausgewählten Kunden pflegen, in

unserer Fähigkeit, Kreditrisiken effektiv zu managen, und in unseren

hochgradig digitalisierten Geschäftsprozessen. Jetzt, da wir anfangen aus

der COVID-19-Pandemie aufzutauchen, blicken unsere KMU-Kunden, die so

wichtig für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung sind, mit wachsender

Zuversicht in die Zukunft. Wir glauben, dass die ProCredit Banken eine

zentrale Rolle dabei spielen können, diesen Kunden weiteren Erfolg zu

ermöglichen. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass unser

nachhaltiger Geschäftsansatz, der nicht auf der in unseren Märkten derzeit

dominierenden aggressiven Vergabe von Konsumentenkrediten beruht, der

richtige Weg ist, um einen sinnvollen Beitrag zur Entwicklung dieser

Schwellenländer und Gesellschaften zu leisten und dabei nachhaltig Erträge

für die ProCredit Gruppe zu generieren."

Das Portfoliowachstum der ProCredit Gruppe von 402 Mio. EUR bzw. 7,7 %

übertraf die bereits guten Wachstumszahlen des Vorjahres deutlich (H1 2020:

+255 Mio. EUR bzw. 5,3 %). Alle ProCredit Banken verzeichneten gute

Wachstumsraten von mindestens 4,5 %. Zum 30. Juni 2021 belief sich das grüne

Kreditportfolio auf 1,1 Mrd. EUR (31. Dezember 2020: 1,0 Mrd. EUR), was

einem Anteil am Gesamtportfolio von 19,1 % entspricht. Besonders dynamisch

entwickelten sich dabei weiterhin die Finanzierungen im Bereich der

erneuerbaren Energien.

Die Kundeneinlagen zeigten im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls ein gutes

Wachstum. Ihr Anstieg lag mit 123 Mio. EUR bzw. 2,5 % im Bereich des

Vorjahreswachstums (H1 2020: +113 Mio. EUR bzw. +2,6 %). Der Zuwachs der

Depositen setzte sich schwerpunktmäßig aus Sicht- und Tagesgeldeinlagen

zusammen und ist insbesondere auf unser Direktbankgeschäft mit Privatkunden

zurückzuführen.

Geringe Risikokosten und steigende Erträge treiben Ergebnisverbesserung

Das Konzernergebnis von 36,4 Mio. EUR entspricht einer im Vergleich zum

Vorjahr deutlich verbesserten Eigenkapitalrendite von 9,1 % (H1 2020: 21,7

Mio. EUR bzw. 5,5 %). Der Ergebnisanstieg von 68 % resultiert einerseits aus

geringeren Risikokosten und andererseits aus einem Anstieg der operativen

Erträge um 5,0 Mio. EUR. Dank einer erneut weitestgehend stabilen

Kostenbasis verbesserte sich das Kosten-Ertrags-Verhältnis weiter auf 64,4 %

(H1 2020: 66,5 %).

Die Portfolioqualität verbesserte sich über das erste Halbjahr 2021 leicht

gegenüber dem Jahresende 2020. Der Anteil notleidender Kredite sank zum 30.

Juni 2021 auf 2,5 % (31. Dezember 2020: 2,6 %), während sich der Anteil der

Kredite in Stufe 2 um 0,5 Prozentpunkte auf 4,4 % reduzierte. Darüber hinaus

erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auch die Rückführungen aus

abgeschriebenen Krediten. Diese positiven Entwicklungen begünstigten einen

deutlichen Rückgang der Aufwendungen für die Kreditrisikovorsorge von 13,0

Mio. EUR auf 2,7 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresperiode (H1 2020: 15,7 Mio.

EUR). Die annualisierten Risikokosten betrugen 10 Basispunkte (H1 2020: 64

Basispunkte).

Der Zinsüberschuss lag mit 103,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert von 99,9

Mio. EUR, was in erster Linie auf das starke Geschäftswachstum und sich

stabilisierende Margen in allen Banken der ProCredit Gruppe zurückzuführen

ist. Die Nettozinsmarge verringerte sich leicht gegenüber dem Vorjahr um 0,1

Prozentpunkt auf 2,8 %. Sie erhöhte sich allerdings gegenüber dem ersten

Quartal 2021 um 0,2 Prozentpunkte. Dieser Anstieg der Nettozinsmarge im

zweiten Quartal 2021 begünstigte eine deutliche Zunahme im Zinsüberschuss

von 4,6 Mio. EUR bzw. 8,5 % gegenüber dem ersten Quartal. Der

Provisionsüberschuss lag mit 24,1 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (H1

2020: 22,6 Mio. EUR).

Das Skalierungspotenzial für das Geschäft der ProCredit Gruppe wird weiter

durch die stabile Kostenstruktur bei gleichzeitigem stetigen

Geschäftswachstum unterstrichen. Die Personal- und Verwaltungsaufwendungen

erhöhten sich im ersten Halbjahr nur leicht um 0,5 Mio. EUR auf 83,3 Mio.

EUR. Dabei stiegen die Personalkosten um 2,2 %, während der administrative

Aufwand leicht zurückging.

Vorstand hebt Prognose für die Eigenkapitalrendite an

Auf Basis der positiven Entwicklungen im ersten Halbjahr und einer weiterhin

vorsichtigen, aber zunehmend optimistischeren Erwartungshaltung für das

zweite Halbjahr 2021 hob der Vorstand am 23. Juli 2021 wie bereits

kommuniziert seine Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr 2021 an. Für das

Geschäftsjahr 2021 wird nun eine erhöhte Eigenkapitalrendite von 8,0 % bis

9,5 % (vorher 6,0 % bis 7,5 %) prognostiziert, bei im Vergleich zum

Geschäftsjahr 2020 deutlich reduzierten Risikokosten und einem

Kosten-Ertrags-Verhältnis von ca. 65 %. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis würde

somit am unteren Ende des im Geschäftsbericht 2020 für das Jahr 2021

prognostizierten Korridors von 65 % bis 68 % liegen. Das Wachstum des

Kundenkreditportfolios wird weiterhin bei ca. 10 % erwartet. Hierbei sind

wesentliche Währungseffekte nicht berücksichtigt.

Kapitalausstattung weiterhin komfortabel

Die harte Kernkapitalquote (CET1 fully loaded) lag zum 30. Juni 2021 mit

13,7 % über dem Niveau vom Jahresende 2020 (31. Dezember 2020: 13,3 %). Das

Konzernergebnis des zweiten Halbjahres 2020 ist dem Kernkapital bereits

angerechnet, das Ergebnis aus dem ersten Halbjahr 2021 dagegen noch nicht.

Das Ergebnis des ersten Halbjahrs 2021 wird dem Kernkapital zum dritten

Quartal 2021 angerechnet. Die Verschuldungsquote liegt mit 9,3% deutlich

über dem Mittel des Bankensektors.

Die für das vierte Quartal avisierte Dividendenzahlung von 0,35 EUR je Aktie

bzw. 20,6 Mio. EUR ist bereits vollständig vom Kernkapital abgezogen.

Aufgrund der verbesserten Ertragslage hat der Vorstand auch seine Prognose

für die harte Kernkapitalquote (CET1 fully loaded) angehoben. So wird zum

Ende des Geschäftsjahres 2021 nun ein Niveau von über 13 % erwartet (zuvor

ca. 13 %).

Virtueller Capital Markets Day der ProCredit Gruppe am 12. Oktober 2021

Am 12. Oktober 2021 um 14.00 Uhr (MESZ) wird der erste Capital Markets Day

der ProCredit Gruppe stattfinden. Die Veranstaltung wird als virtuelles

Event ausgestaltet und soll interessierten Analysten und Investoren

vertiefte Einblicke in das Geschäftsmodell der ProCredit Gruppe liefern.

Weitere Informationen zum Capital Markets Day 2021 werden in den nächsten

Wochen auf der Website der ProCredit Holding im Bereich Investor Relations

verfügbar sein.

Der Halbjahresbericht 2021 der ProCredit Gruppe steht ab heute auf der

Webseite der ProCredit Holding im Bereich Investor Relations unter

https://procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/

zur Verfügung.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14

37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf

künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des

Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer

Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Die ProCredit Holding übernimmt keine Verpflichtung, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der

erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

