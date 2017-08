DGAP-News: Prize Mining: Erste Ergebnisse zeigen 8.009 ppb Gold, der höchste Goldgehalt in Bodenproben entlang des Trend Great Western seit Beginn der Aufzeichnungen (deutsch)

Prize Mining: Erste Ergebnisse zeigen 8.009 ppb Gold, der höchste Goldgehalt in Bodenproben entlang des Trend Great Western seit Beginn der Aufzeichnungen

Calgary, Alberta - (Marketwired - 15. August 2017) - PRIZE MINING CORPORATION ("Prize" oder das "Unternehmen") (TSXV: PRZ) (MQSB:GR:FRANKFURT) meldet, dass das Unternehmen den ersten Satz der Bodenprobenanalysen aus Phase 1 der Geländearbeiten auf der Liegenschaft Daylight (siehe Pressemitteilungen vom 28. Juni 2017 und 26. Juli 2017) erhalten hat.

Die Ergebnisse bestätigen die Anwesenheit von mindestens zwei großen aussichtsreichen geochemischen Trends:

1) Die geochemische Anomalie Great Western ist ungefähr 1km lang und 300m breit und schließt 48 Proben ein, die über dem 90. Perzentil der 100 ppb Au liegen. Eine Gruppierung stark anomaler Proben im nördlichen Teil der geochemischen Anomalie zeigte bis zu 745 ppb Au. Ein 300m langer Schürfgraben wird entlang dieses Trends während des Phase-II-Programms ausgehoben.

2) Aus dem Trend Daylight-Starlight stammen neun Proben, die mehr als 100 ppb Au enthielten einschließlich des besten Probenergebnisses mit 8.009 ppb Au. Dies ist der höchste Goldgehalt in einer Bodenprobe entlang des Schersystems Silver King seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang der 1970er-Jahre. Das Muster der Bodenanomalien entlang des 1,3km langen Trends Daylight-Starlight ist schmäler und etwas lückenhaft im Vergleich mit dem Trend Great Western. Aber eine Ausrichtung der anomalen Au-Ag- und Bi-Gehalte in Bodenproben fällt mit den bekannten Trends der IP-Aufladbarkeit und mit den bekannten historischen Abbaustätten zusammen.

Eine detaillierte Karte mit den Ergebnissen finden Sie auf Prizes Webseite unter folgendem Link: : https://www.prizemining.com/site/assets/files/1/DAYLIGHT_PROPERTY_PR_MAP_AUG2_2017.jpg

Feisal Somji, President and Chief Executive Officer of Prize Mining, sagte: "Wir sind begeistert, die bis dato besten Bodenproben von der Liegenschaft Daylight zu berichten, die das Potenzial des entdeckungsorientierten Bohrprogramms hervorheben. Wir werden eine Kombination der neuen ermutigenden Ergebnisse der Bodenproben, der historischen Bodenproben und der vergangenen Bohrungen sowie geophysikalischen Analysen verwenden, um die kommenden Phase-II-Schürf- und Phase-III-Bohrprogramme zu verfeinern, deren Beginn im August und September 2017 geplant ist."

Die ICP-Analyse für Bodenproben (AQ252) wurde von Bureau Veritas in Vancouver, British Columbia, an insgesamt 462 Proben aus der Liegenschaft Daylight durchgeführt. Alle Ergebnisse der Bodenproben aus der Liegenschaft Daylight, die die Zonen Great Western und Eastern sowie den Trend Daylight-Starlight einschließt, stehen jetzt zur Verfügung.

Die restlichen Ergebnisse aus Liegenschaft Toughnut werden Mitte August erwartet.

Jarrod Brown, eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung geprüft und zugelassen.

Über Prize Mining

Prize Mining ist ein in Calgary ansässiges Junior-Bergbauunternehmen mit Büros in Calgary, Alberta. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt. Prize beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration und der Entwicklung von Bergbauliegenschaften. Erfahren Sie mehr unter www.prizemining.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

