DGAP-News: Pressemitteilung: Schnelles Internet für 400 Wohnungen der Brune Real Estate in Duisburg (deutsch)

15.08.2019

PRESSEMITTEILUNG

Glasfaseranschlüsse von Tele Columbus für den Zinkhüttenpark

Schnelles Internet für 400 Wohnungen der Brune Real Estate in Duisburg

Berlin, 15. August 2019. Die Mieter in den Wohnanlagen am Zinkhüttenplatz,

an der August-Thyssen-Straße und an der Walther-Rathenau-Straße in

Duisburg-Hamborn können demnächst mit Hochgeschwindigkeit im Internet

surfen: Der Gebäudeeigentümer Brune Real Estate AG & Co.KG und die Tele

Columbus AG haben eine Anbindung des Zinkhüttenparks an das

glasfaserbasierte Netz von Tele Columbus vereinbart. Damit steht neben dem

bereits vorhandenen digitalen TV-Angebot künftig Internet mit bis zu 400

Mbit/s zur Verfügung.

Der Duisburger Zinkhüttenpark hat Bekanntheit erlangt, weil er vor wenigen

Jahren für den Bau eines Factory Outlet Centers abgerissen werden sollte und

viele Bewohner der 400 Wohnungen bereits von der Räumung betroffen waren.

Stattdessen übernahm der Düsseldorfer Architekt und Stadtplaner Walter Brune

die Liegenschaften, sanierte sie und schuf ein attraktives Wohnquartier, das

heute erfolgreich wiederbelebt ist. Um den Wohnwert weiter zu erhöhen,

schließt Tele Columbus die Gebäude nun an seine glasfaserbasierten Netze in

Duisburg an.

Der Wohnpark ließ sich rasch und mit geringem Bauaufwand erschließen, weil

die Tele Columbus Gruppe, die ihre Produkte unter der Marke PUR vertreibt,

in den vergangenen zwölf Monaten ihre Infrastruktur in Duisburg erheblich

erweitert und ein leistungsfähiges Glasfasernetz geschaffen hat. Neben den

Privatkundenangeboten für Fernsehen, Telefon und Internet bis 400 Mbit/s

können Gewerbebetriebe durch individuelle Lösungen Datenanschlüsse mit bis

zu 1 Gigabit pro Sekunde erhalten.

Christopher Brune, Vorstand der Brune Real Estate Management AG, begrüßte

die Erweiterung des Glasfasernetzes auf die Wohnungen im Zinkhüttenpark:

"Wir haben bereits mit vielen Maßnahmen bewiesen, dass uns Wohnqualität und

eine mietergerechte Ausstattung sehr wichtig sind. Schnelle Internetzugänge

für Beruf, Bildung oder Unterhaltung gehören inzwischen zur Grundausstattung

einer Wohnung. Wir freuen uns, dass Tele Columbus hier mit flexiblen

Angeboten höchste Ansprüche erfüllen kann."

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in

Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten.

Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet

einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen

Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung

auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die

Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne

digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als

Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das

Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und

Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem

Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen

Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin

sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und

Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt:

Silke Bernhardt

Director Corporate Communications

Telefon +49 (0)30 3388 4177

silke.bernhardt@pyur.com

www.telecolumbus.com

Leonhard Bayer

Senior Director Investor Relations

Telefon +49 (0)30 3388 1781

leonhard.bayer@telecolumbus.de

www.telecolumbus.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Tele Columbus AG

Kaiserin-Augusta-Allee 108

10553 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 3388 4177

Fax: +49 (0)30 3388 9 1999

E-Mail: silke.bernhardt@pyur.com

Internet: www.telecolumbus.com

ISIN: DE000TCAG172

WKN: TCAG17

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

