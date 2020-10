DGAP-News: Pressemitteilung: Leonteq eröffnet Büro in Mailand (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Pressemitteilung: Leonteq eröffnet Büro in Mailand

12.10.2020 / 07:00 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ ERÖFFNET BÜRO IN MAILAND

Zürich, 12. Oktober 2020

Leonteq AG (SIX: LEON) erweitert ihre Präsenz in Europa mit der Eröffnung

eines Büros in Mailand, um den italienischen Markt noch besser zu bedienen.

Die Büroeröffnung in Mailand ist Teil der geplanten Expansion von Leonteq,

um ihre globale Präsenz zu erweitern. Nachdem sich Leonteqs Aktivitäten in

Italien laufend verstärken, ist dies ein natürlicher nächster Schritt, um

das Geschäftswachstum zu unterstützen und die Kundenbedürfnisse noch besser

zu erfüllen. Im Laufe der letzten Jahre hat sich Italien zu einem

vielversprechenden Markt für strukturierte Produkte entwickelt mit über

1'000 Leonteq-Zertifikate kotiert an der EuroTLX und der SeDeX. Leonteq

bietet seit 2016 Zertifikate an der EuroTLX-Börse an und hat vor einem Jahr,

im Oktober 2019, ihr erstes Produkt an der SeDeX emittiert. Die anhaltende

Nachfrage nach strukturierten Produkten in Italien führte auch dazu, dass

Anfang dieses Jahres erstmals Produkte von EFG International über die

Technologieplattform von Leonteq an der EuroTLX emittiert wurden.

Die lokale Geschäftstätigkeit von Leonteq in Mailand, welche Anfang Oktober

2020 aufgenommen wurde, wird von Marco Occhetti, Managing Director und

Leiter Südeuropa bei Leonteq, geleitet. Marco Occhetti kam 2015 zu Leonteq

und hat in den letzten Jahren das Angebot für den italienischen Markt

aufgebaut. Bevor er zu Leonteq stiess, leitete Marco Occhetti sechs Jahre

lang das Private Banking Investment-Solutions-Geschäft der Commerzbank im

Tessin und in Südeuropa und war von 2007 bis 2009 Vice President Equity

Derivatives bei der Deutschen Bank, wo er institutionelle Kunden betreute.

Davor war er bei Morgan Stanley im Bereich Institutional Equity Derivates

sowie bei der Commerzbank tätig.

Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Wir freuen uns sehr, unser Büro in Italien

zu eröffnen. Diese Expansion unterstreicht unser Engagement auf dem

italienischen Markt sowie die Bedeutung dieser Region für Leonteq.»

«Es freut uns, endlich eine physische Präsenz in Italien zu haben und enger

mit unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um unser Angebot an

strukturierten Produkten und Dienstleistungen zu erweitern», fügte Marco

Occhetti hinzu.

KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche

mit einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer

eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative

Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die

Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab.

Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als

Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt

Leonteq Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von

kapital-effizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das

Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 11 Ländern präsent, welche

über 50 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert. www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for

information purposes only and does not constitute research. This press

release and all materials, documents and information used therein or

distributed in the context of this press release do not constitute or form

part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell

or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for

shares or other securities of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment

activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies

of this press release may not be made available (directly or indirectly) to

any person in relation to whom the making available of the press release is

restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or

from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by

law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g.

statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target"

"forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar

expressions. Such forward-looking statements are subject to known and

unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a

substantial divergence between the actual results, financial situation,

development or performance of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these

statements. These factors include, but are not limited to: (1) general

market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in

securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks

and uncertainties inherent in our business. In addition, currently, it is

very difficult to provide a meaningful prediction on how the governmental

actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus disease

(COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's

operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19

outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic

instability and a significant decrease of total economic output in the

affected areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the

general economic environment in the markets in which Leonteq operates remain

uncertain and could be significant. Against the background of these

uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither

the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective

bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to

prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any

of the information, opinions or forward-looking statements contained in this

press release or to adapt them to any change in events, conditions or

circumstances, except as required by applicable law or regulation.

