DGAP-News: Pressemitteilung: Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU hat die Jury für den Journalistenpreis kumU berufen (deutsch)

10.05.2022

Frankfurt, 10. Mai 2022 - Der Interessenverband kapitalmarktorientierter

kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) verleiht 2022

bereits zum vierten Mal den Journalistenpreis kumU. Ausgezeichnet werden

publizierte Beiträge, die sich im Jahr 2021 intensiv mit dem Thema

Kapitalmarkt rund um den Mittelstand beschäftigten. Investigative Artikel

sind von der Ausschreibung ausgeschlossen.

Für den kumU 2022 wurden folgende Experten in die Jury berufen:

- Dr. Marc Feiler, Mitglied der Geschäftsleitung, Bayerische Börse AG

- Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender der KFM Deutsche Mittelstand

AG

- Kai Jordan, Bereichsvorstand Corporates & Markets, mwb

Wertpapierhandelsbank AG

- Dr. Sebastian Klein, ehemaliger CEO Fürstlich Castell'sche Bank

- Ingo R. Mainert, Managing Director, CIO Multi Asset Europe, Allianz Global

Investors

"Wir sind mehr als zufrieden, dass wir für die Jury des kumU 2022 erneut so

namenhafte und ausgewiesene Experten gewinnen konnten", sagt Ingo Wegerich,

Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU.

Vor allem Journalistinnen und Journalisten, die im Rahmen ihrer Beiträge die

Zusammenhänge von KMU und Kapitalmarkt anschaulich vermitteln und

transparent darstellen, haben gute Chancen in die engere Wahl zu kommen.

Wichtig ist zudem, dass die Artikel eine hohe journalistische Kompetenz und

ein Höchstmaß an Kapitalmarkt Know-how aufweisen. "Vor diesem Hintergrund

war es uns wichtig, dass die Jury-Mitglieder auf der einen Seite die

Entwicklungen rund um die Themen Mittelstand und Kapitalmarkt bestens

einschätzen, auf der anderen Seite aber auch die journalistische Qualität

der auszuzeichnenden Beiträge beurteilen können", erklärt Ingo Wegerich.

Der Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022. "Der Journalistenpreis kumU wurde

in den vergangenen Jahren sehr gut von den Journalistinnen und Journalisten

angenommen und wir haben viele Einsendungen erhalten. Und selbstverständlich

freuen wir uns auch dieses Jahr wieder über zahlreiche Zusendungen", so

Kapitalmarkt KMU-Präsident Ingo Wegerich.

Die wichtigsten Details zum kumU 2022 im Überblick

Ausschrei- Prämierung 2022

bung

Zielgruppe Journalisten deutschlandweit

Medien Print/ Online/ Crossmedial

Dotierung Platz 2.500 Euro

Platz 1.000 Euro

Platz 500 Euro

Einsende- 30. Juni 2022

schluss

Stifter Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V.

Ansprech- Ingo Wegerich bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

partner

Adresse An der Welle 10, 60322 Frankfurt am Main

Telefon T +49 69 27229 24875

[1]ingo.wegerich@luther-lawfirm.com

mailto:ingo.wegerich@luther-lawfirm.com

[1]www.kapitalmarkt-kmu.de

http://www.kapitalmarkt-kmu.de/

Uber den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer

Unternehmen e.V.

Der am 30. August 2017 gegrundete Verband mit Sitz in Frankfurt am Main

setzt sich insbesondere fur die Verbesserung der maßgeblichen

Rahmenbedingungen fur kleinere und mittlere Unternehmen bei der

Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv fur die Belange des

kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den

Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehorden, den Institutionen des

Kapitalmarkts, den Interessenverbanden und der Offentlichkeit ein.

Mitglieder sind KMUs, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum

Vorstand gehoren Ingo Wegerich (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft),

Hans-Jurgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG), Dr. Marc Feiler

(Bayerische Borse AG) sowie Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG).

Kontakt:

Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

z. H. Ingo Wegerich

bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

An der Welle 10

60322 Frankfurt am Main

T +49 69 27229 24875

ingo.wegerich@luther-lawfirm.com

www.kapitalmarkt-kmu.de

Medienkontakt:

newskontor - Agentur für Kommunikation

Marco Cabras

T +49 211 / 863 949-22

marco.cabras@newskontor.de

