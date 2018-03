DGAP-News: Präsentation klinischer Daten zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, die höhere Dosierungen von Gantenerumab in neuen Phase 3-Studien befürworten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

- Drei wissenschaftliche Präsentationen werden auf der Alzheimer- und

Parkinson-Konferenz AAT-AD/PDTM Focus Meeting 2018 vorgestellt, davon ein

Vortrag in der Late Breaking Session.

- Höhere Dosierungen von Gantenerumab in klinischen Studien mit Open Label

Extension (OLE) zeigten nach einjähriger Behandlung eine verstärkte und

konsistente Amyloid-beta Reduktion im Gehirn bei Patienten mit leichter oder

prodromaler Alzheimer-Krankheit im Vergleich zu einer niedrigeren Dosierung.

- Die Ergebnisse der klinischen OLE-Studien unterstützten eine höhere

Dosierung von Gantenerumab von bis zu 1200 mg in einem

Slowup-Titrationsschema im Vergleich zu den zuvor in klinischen Studien

getesteten Dosen von 105 mg und 225 mg.

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC:

MPSYY) gab heute bekannt, dass klinische Daten vorgestellt werden, die die

Anwendung von Gantenerumab in höheren Dosen in neuen zulassungsrelevanten

Phase 3-Studien zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit unterstützen, die

voraussichtlich im späteren Verlauf des Jahres starten werden. In den

vorgestellten Daten wurde Gantenerumab mit deutlich höheren Dosen in den

Open Label Extension (OLE) Studien untersucht als bisher getestet.

Insgesamt wurden drei verschiedene Forschungsabstracts, darunter auch ein

Late Breaking Abstract, zur Präsentation auf der diesjährigen Alzheimer- und

Parkinson-Konferenz AAT-AD/PDTM akzeptiert. Die Veranstaltung ist ein neues

gemeinsames Meeting des Internationalen Genfer/Springfield-Symposiums über

Fortschritte in der Alzheimer-Therapie und dem AD/PDTM und findet vom 15.

bis 18. März 2018 in Turin, Italien, statt. Gantenerumab ist ein

monoklonaler Antikörper gegen Amyloid-beta (A), der von Roche zur

Behandlung der Alzheimer-Krankheit klinisch entwickelt wird und auf

MorphoSys' firmeneigener HuCAL-Technologie basiert.

"Der Effekt höherer Dosen von Gantenerumab auf die Reduktion von

Amyloid-beta bei Alzheimer-Patienten ist für uns sehr ermutigend",

kommentierte Dr. Markus Enzelberger, Entwicklungsvorstand der MorphoSys AG.

In dem Abstract, das für die Präsentation während der Late Breaking Session

am AAT-AD/PDTM angenommen wurde, werden klinische Daten präsentiert, die die

klinischen Auswirkungen höherer Dosen von Gantenerumab, gemessen durch die

Amyloid-beta-Reduktion im Gehirn, beschreiben. 81 Patienten mit einer milden

bis prodromalen Alzheimer-Krankheit wurden in die OLE-Studie aufgenommen und

erhielten monatlich eine höhere Dosis von bis zu 1200 mg Gantenerumab

subkutan. Die Dosiserhöhung von anfänglich 105 mg bzw. 225 mg Gantenerumab

auf bis zu 1200 mg wurde mit verschiedenen Titrationsschemata verabreicht,

um mögliche Nebenwirkungen aufgrund der erhöhten Dosen kontrollieren zu

können. Bei 51 Patienten wurde ein

Hirn-Positronen-Emissions-Tomographie-Scan (PET) zur Bestimmung von

Amyloid-beta Plaques in Woche 52 vorgenommen. Gemäß der präsentierten Daten

zeigten Patienten, die höhere Dosen von Gantenerumab erhalten hatten, eine

signifikant stärkere und konsistentere Amyloid-Reduktion im Vergleich zu

Patienten, die eine niedrigere Dosierung erhielten (105 mg oder 225 mg). In

Woche 52 hatte etwa ein Drittel der Patienten mit hoher Dosis Gantenerumab

Amyloidwerte unterhalb der Schwelle, die einen Patienten als Amyloid-beta

positiv klassifiziert.

Die Überprüfung der Daten aus den OLE-Studien ergab, dass keine neuen oder

unerwarteten Nebenwirkungen durch die höheren Dosen bei den Patienten

beobachtet wurden. Wie bereits früher berichtet (Andjelkovic et al., 2017,

Präsentation auf dem CTAD), führten erhöhte Dosen von Gantenerumab zu einer

Zunahme von sogenannten durch den Amyloid-Abbau verursachten ARIA

(Amyloid-Related Imaging Abnormalities), die jedoch mit dem vorher

definierten Dosierungstitrationsschema kontrollierbar blieben. In den

höheren Dosen von bis zu 1200 mg Gantenerumab war der Schweregrad der

unerwünschten Nebenwirkungen vergleichbar mit den niedrigeren Dosen (105 mg

oder 225 mg), die in den vorangegangenen Studien angewandt wurden.

Details zu den Vorträgen über Gantenerumab auf der AAT-AD/PDTM 2018

Abstract / Oral (Late Breaker) - Analysis of Factors and Methodologic

Considerations Affecting Plaque Reduction Measures via PET in the

Gantenerumab Open Label Extension Studies

Symposium LB1 - Clinical trials in AD, PD, and progressive supranuclear

palsy

Date: Thursday March 15, 2018

Time: 10:40 AM - 11:00 AM CET

Place: Sala 500

Presenter: Greg Klein

Abstract / Oral presentation- Optimizing the Gantenerumab Phase 3 Dosing

Regimen Through PK/PD Modeling and Clinical Trial Simulations

Symposium 13 - Anti-amyloid Immunotherapies

Datum: Freitag, 16. März 2018

Uhrzeit: 4:05 PM - 4:25 PM CET

Ort: Sala 500

Moderator: Carsten Hofmann

Abstract / Oral presentation- The Effect of Speed of Injection on Pain,

Tolerability, Safety and Pharmacokinetics Following SC Administration of

Gantenerumab

Symposium 13 - Anti-amyloid Immunotherapies

Date: Friday March 16, 2018

Time: 4:25 PM - 5:45 PM CET

Place: Sala 500

Presenter: Agnes Porton

Über MorphoSys:

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische

Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien

für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf

seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf

dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen

Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E

aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden.

Unsere breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary

Development"-Segment investieren wir in die Entwicklung unserer eigenen

Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" generieren wir

Produktkandidaten gegen Zielmoleküle, die von unseren Partnern aus der

Pharma- und Biotechnologieindustrie identifiziert wurden. MorphoSys ist an

der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen

zu MorphoSys finden Sie unter https://www.morphosys.de/.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,

die den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von

MorphoSys zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken

und Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde

liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und

Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys

beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu

aktualisieren, soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors@morphosys.com

