DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap informiert über den aktuellen Stand ihrer Blue Hydrogen-Technologie / wie der Entwurf des US-Infrastrukturgesetzes zur Definition von sauberem Wasserstoff passt (deutsch)

PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap informiert über den aktuellen Stand ihrer Blue Hydrogen-Technologie / wie der Entwurf des US-Infrastrukturgesetzes zur Definition von sauberem Wasserstoff passt

^

DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital / Schlagwort(e): Research Update

PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap informiert über den aktuellen Stand

ihrer Blue Hydrogen-Technologie / wie der Entwurf des

US-Infrastrukturgesetzes zur Definition von sauberem Wasserstoff passt

16.08.2021 / 07:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PowerTap informiert über den aktuellen Stand ihrer Blue Hydrogen-Technologie

und wie sie in den Entwurf des US-Infrastrukturgesetzes zur Definition von

sauberem Wasserstoff passt

VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien, 16. August 2021.

PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF)

("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") informiert über den

aktuellen Stand ihrer Technologie zur kohlenstoffarmen Herstellung von

blauem Wasserstoff und deren Übereinstimmung mit der Definition von sauberem

Wasserstoff im Entwurf des US-Infrastrukturgesetzes.

Wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Februar 2021

berichtet, beabsichtigt das Unternehmen über seine hundertprozentige

Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. die Verwendung von

erneuerbarem Erdgas (RNG, Renewable Natural Gas) (d. h. Biogas aus

Milchviehbetrieben und Biomethan aus Deponien) gemischt mit fossilem Erdgas

als Rohstoff zur Herstellung von blauem Wasserstoff in seinem modularen

Wasserstoffherstellungs- und Abgabesystem. Das Team von PowerTap Hydrogen

Fueling erwartet, dass durch die Anwendung seiner Technologie zur

Herstellung von Wasserstoff mittels bestehender Verfahren nach der Methode

des California Air Resources Board (CARB) eine Kohlenstoffintensität (CI)

von null (0) Gramm (g) CO2 pro Megajoule (MJ) oder weniger erreicht werden

könnte. Die Bedeutung eines CI von 0 oder weniger besteht darin, dass

PowerTap darauf abzielt, Wasserstoff mit einem Null- oder niedrigeren

CO2-Fußabdruck

zu produzieren und abzugeben, während sich die Welt auf die Reduzierung des

CO2-Fußabdrucks zubewegt, um die Auswirkungen des Klimawandels zu

verlangsamen oder zu stoppen.

Die folgende Tabelle vergleicht die Kohlenstoffintensität der

Wasserstoffproduktion von PowerTap mit den Wasserstoffproduktions- und

-abgabemodellen, die eine Produktion von Wasserstoff außerhalb des Standorts

und den Transport zum Ort des Verbrauchs (Offsite-Produktion) vorsieht sowie

mit der Produktion von Wasserstoff unter Verwendung des aktuellen

Stromnetzes auf Basis fossiler Brennstoffe (Elektrolyse). Vergleich des

Null-CI-Wasserstoffproduktionsmodells von PowerTap mit dem 117,97 g

CO2e/MJ-CI

für grauen oder blauen Wasserstoff, der extern produziert wird, oder 75,93 g

CO2e/MJ-CI für grünen Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit Strom aus dem

auf fossilen Brennstoffen basierenden Stromnetz der Vereinigten Staaten

erzeugt wird. PowerTaps blauer Wasserstoff ist grüner als der außerhalb des

Standorts produzierte graue oder blaue Wasserstoff und der durch Elektrolyse

hergestellte grüne Wasserstoff.

Verfahren zur Kohlenstoffintensität (g

Wasserstoffproduktion/Geschäftsmodell CO2e/MJ)

Verdichtung, Lagerung, Abgabe* 117,671

Elektrolyse vor Ort** 75,932

PowerTap's On-Site Production 0

*H2 wird zentral produziert/zu Tankstellen transportiert (aktuelles,

vorherrschendes Modell)

** Strom aus aktuellem, auf fossilen Brennstoffen basierendem Stromnetz

Tabelle F.3 Summary of CI Results by Life Cycle Stage for Hydrogen Pathways

(Fuel Pathway Code HYF), CA-GREET 3.0 Lookup Table Pathways, Technical

Support Documentation (

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/classic/fuels/lcfs/ca-greet/lut-doc.pdf)

2Tabelle 1-2, 2021 Carbon Intensity Values for California Average Grid

Electricity Used as Transportation Fuel in California and Electricity

Supplied under the Smart Charging or Smart Electrolysis Provision, Posted

March 15, 2021(Kohlenstoffintensitätswerte 2021 für den kalifornischen

durchschnittlichen Netzstrom, der in Kalifornien als Energiequelle für den

Transport verwendet wird, und Strom, der im Rahmen der Smart Charging- oder

Smart Electrolyse-Bestimmung bereitgestellt wird, veröffentlicht am 15. März

2021)

(https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/classic/fuels/lcfs/fuelpathways/comments/tier2/2021_elec_update.pdf?_ga=2.207245524.611557608.1628272571-476568668.1615315573)

Um einen CI von null (0) g CO2 pro MJ zu erreichen, hat PowerTap Hydrogen

Fueling die folgenden Annahmen getroffen: (i) ihr abgegebener Wasserstoff

wird mindestens 40 % oder mehr des erneuerbaren Anteils (d. h. RNG)

verwenden, wie in Absatz 95486.2 (a)(4)(F)2 auf Seite 83 der Lower Carbon

Fuel Standard Regulation (Standard für Treibstoff mit niedrigerem

Kohlenstoffgehalt) erforderlich, die vom California Air Resources Board3

verwaltet wird; (ii) es besteht ausreichende Verfügbarkeit von

RNG-Rohmaterial unter Berücksichtigung der beträchtlichen Anzahl von

CARB-zugelassenen Verfahren mit Kohlenstoffintensitäten von -5 g CO2e/MJ bis

-631 g CO2e/MJ (wie in einer Tabelle auf der CARB-Website unter

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/classic/fuels/lcfs/fuelpathways/currentpathways_all.xlsx);

und (iii) die Verfügbarkeit von ausreichenden Zertifikaten, Vorteilen,

Emissionsreduktionen, Ausgleichszahlungen und Zuwendungen, die der

Produktion, Verbrennung oder sonstige Nutzung von Biogas zurechenbar sind

("Umwelteigenschaften"). In Absprache mit dem CO2-Zertifikatsspezialisten

Carbonomics und dem RNG-Vermarkter Element Markets erwartet PowerTap

Hydrogen Fueling, dass bei Bedarf ausreichende Mengen an RNG mit sehr

niedrigen negativen CIs zur Verfügung stehen und jede Mischung aus fossilem

Erdgas und RNG mit einem Minimum an 41 % RNG plus die Anwendung verfügbarer

Umweltattribute zu einem negativen CI führen werden.

Ebenso wichtig ist, dass der von PowerTaps Gen3-Einheit produzierte

Wasserstoff in die neue Definition von "sauberem Wasserstoff" passt, die,

wie im Entwurf des Energieinfrastrukturgesetzes von Senator Joe Manchin

(D-WV)4 skizziert, wird auf der Grundlage der Kohlenstoffintensität der

Wasserstofferzeugung definiert und würde für Wasserstoff gelten, der aus

erneuerbaren Energien, fossilen Brennstoffen mit Kohlenstoffabscheidung,

Biomasse und Kernenergie hergestellt wird.

"Da der Entwurf des US-Infrastrukturgesetzes den blauen Wasserstoff, der mit

PowerTaps Produktions- und Abgabetechnologie vor Ort produziert wird, als

sauberen Wasserstoff klassifiziert, wird der von uns produzierte Wasserstoff

ein Bestandteil der Bemühungen der USA sein, bis 2050 kohlenstofffrei zu

sein", sagte Salim Rahemtulla, Präsident von PowerTap Hydrogen Fueling Corp.

3LCFS Regulation -

https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2020-07/2020_lcfs_fro_oalapproved_unofficial_06302020.pdf

4

https://www.energy.senate.gov/2021/7/energy-committee-advances-manchin-s-bipartisan-energy-infrastructure-act

ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP.

PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige

Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine

Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps

patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt

sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf

die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte

konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt.

Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche

Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen

industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den

Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren.

PowerTap Hydrogens Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte

besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter:

https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth

PR-Kontakt

Ajay Bruno

Account Director AMW PR

Mobil: 732 546 4287

Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com

Investorenkontakt:

Tyler Troup, Circadian Group IR

MOVE@circadian-group.com

Kontakt bei Clean Power

Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

Tel.: +1 604-687-2038

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

16.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1226567 16.08.2021

°