DGAP-News: Polyphor veranstaltet ein Key Opinion Leader Meeting in New York über neue Ansätze zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs (deutsch)

Polyphor veranstaltet ein Key Opinion Leader Meeting in New York über neue Ansätze zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs

20.08.2019 / 17:37

Allschwil, 20. August 2019

Die Polyphor AG (SIX: POLN) wird am Freitag, den 6. September 2019, in New

York City ein Key Opinion Leader (KOL) Frühstücksmeeting zu neuen Ansätzen

zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs veranstalten.





KOL Dr. Peter Kaufman von der University of Vermont präsentiert die aktuelle

Behandlungsmöglichkeiten und diskutiert den hohen medizinischen Bedarf für

die Behandlung von Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs (MBK). Dr.

Kaufman ist Co-Vorsitzender der Balixafortide FORTRESS-Studie und war auch

einer der leitenden Forscher in der Phase Ib-Studie.

Auch das Managementteam von Polyphor wird einen Überblick über das laufende

klinische Entwicklungsprogramm für den Phase-III-Wirkstoff Balixafortide

(POL6326) geben. Balixafortide ist ein potenter Antagonist von CXCR4, einem

Schlüsselmolekül, das am Tumorwachstum und an der Metastase beteiligt ist.

Es wird angenommen, dass die Blockade des CXCR4-Weges durch Balixafortide

eine Schlüsselrolle im Zusammenspiel zwischen Krebszellen und ihrer

Tumormikroumgebung spielt und Tumorzellen dadurch ansprechbarer für

Chemotherapeutika und Krebsimmuntherapie werden.

Dr. Peter A. Kaufman ist Professor für Medizin am Larner College of Medicine

am University of Vermont Cancer Center, ein praktizierender Arzt, der sich

auf die Betreuung und Behandlung von Brustkrebspatientinnen spezialisiert

hat. Zudem ist er ein führender Anbieter von klinischer und translationaler

Forschung, die sich auf die biologische und molekulare Basis von Brustkrebs

konzentriert. Dr. Kaufman arbeitet an einer Reihe von Forschungsstudien zum

Thema Brustkrebs mit oder leitet diese. Zu seinen Forschungsschwerpunkten

gehören HER-2 (+) Brustkrebs, die Prüfung und das Targeting von HER-2/neu

therapeutisch, sowie die Entwicklung neuer Chemotherapeutika und neuartiger

zielgerichteter Therapien für Patientinnen mit Brustkrebs. Er ist Autor und

Co-Autor zahlreicher Peer-Review-Publikationen, darunter mehrere frühe

zulassungsrelevante klinische Studien mit Herceptin und andere neuartige

zielgerichtete Therapeutika. Derzeit ist er Studienleiter einer Reihe

internationaler, nationaler und regionaler klinischer Studien zur Behandlung

von Brustkrebs und Mitglied des Brustkrebskomitees der NCI gesponserten

Alliance for Clinical Trials in Oncology sowie des Alliance Institutional

Principal Investigator for the UVM Cancer Center. Dr. Kaufman erwarb seinen

Doktortitel an der New York University School of Medicine. Er absolvierte

ein Praktikum in der Inneren Medizin, eine Residenz und ein

Hämatologie/Onkologie-Stipendium am Duke University Medical Center, und

wechselte danach an die Fakultät am Duke University Cancer Center.

Anschliessend wechselte er als Direktor des Comprehensive Breast Care

Program in die Abteilung Hämatologie/Onkologie des Dartmouth-Hitchcock

Medical Center und des Norris Cotton Cancer Center. Vor kurzem wurde er an

die Fakultät des University of Vermont Cancer Center aufgenommen.

Diese Veranstaltung richtet sich an institutionelle Investoren,

Sell-Side-Analysten und Business Development Professionals. Medienvertreter

und die Öffentlichkeit sind über die Live-Übertragung am 6. September 2019

von 8:00 bis 9:30 Uhr EDT zur Teilnahme eingeladen.

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um Ihre Teilnahme zu bestätigen:

KOL-Meeting

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um per Webcast teilzunehmen: KOL

Webcast

Für weitere Informationen:

Investoren:

Kalina Scott

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 67

Email: IR@polyphor.com

Medien:

Alexandre Müller

Dynamics Group AG

Tel: +41 43 268 32 31

Email: amu@dynamicsgroup.ch

Über Polyphor

Polyphor ist ein biopharmazeutisches Schweizer Unternehmen, das sich auf die

Entdeckung und Entwicklung von immuno-onkologische Wirkstoffe und einer

neuen Klasse von Antibiotika konzentriert. Polyphor treibt Balixafortide

(POL6326) in einer Phase-III-Studie in Kombination mit Eribulin bei

Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs voran und untersucht sein

Potenzial in anderen Krebsindikationen. Darüber hinaus hat sie das Outer

Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt.

OMPTA sind potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen

Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren. Das führende OMPTA-Programm des

Unternehmens ist eine inhalative Formulierung von Murepavadin zur Behandlung

von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patienten mit Mukoviszidose.

Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss

Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

°