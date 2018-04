DGAP-News: Polyphor präsentiert neue Daten auf dem ECCMID Kongress zu Murepavadin und zu OMPTA, einer neuen Klasse von Antibiotika gegen die von der WHO als Priorität 1 eingestufter multiresistenter Erreger (deutsch)

Polyphor präsentiert neue Daten auf dem ECCMID Kongress zu Murepavadin und zu OMPTA, einer neuen Klasse von Antibiotika gegen die von der WHO als Priorität 1 eingestufter multiresistenter Erreger

Allschwil, 24. April 2018

* Murepavadin zeigt extrem starke Aktivität gegen äusserst resistente

(XDR) Pseudomonas aeruginosa Stämme

* Neue OMPTAs zeigen starke bakterzide Aktivität gegen alle die von der

WHO als Priorität 1 eingestufter grammnegativer Erreger

Polyphor präsentierte auf dem Europäischen Kongress für klinische

Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ECCMID) in Madrid, Spanien, neue

Daten zu seinem wichtigsten klinischen antibakteriellen Wirkstoff,

Murepavadin, einem pathogenspezifischen Antibiotikum, das für die Behandlung

von nosokomialer (im Krankenhaus erworbene) Lungenentzündung aufgrund von

Pseudomonas aeruginosa entwickelt wird, wie auch zu seiner neuen Klasse von

"Antibiotika gegen das Aussenmembranprotein" ("Outer Membrane Protein

Targeting Antibiotics" - OMPTA).





Die vorgestellten Daten zeigten, dass Murepavadin in absoluten Zahlen und im

Vergleich zur Standardtherapie (Meropenem) und dem kürzlich eingeführten

Kombinationsprodukt Ceftalozan/Tazobactam2 eine extrem starke Wirkung auf

äusserst medikamentenresistente (XDR) Pseudomonas aeruginosa zeigt.

Murepavadin ist das am weitesten fortgeschrittene OMPTA und befindet sich

derzeit in klinischen Studien der Phase III.

Murepavadin zeigte eine starke Aktivität mit einem MIC901 von 0,25 mg/L,

wenn es gegen ein Panel von 785 aktuelle (2016-2017) XDR Pseudomonas

aeruginosa-Stämmen getestet wurde, für die es derzeit begrenzte oder keine

Behandlungsmöglichkeiten gibt. Die MIC90 für Meropenem und Ceftalozan /

Tazobactam waren je > 32 mg/L. Die Ergebnisse zeigten, dass Murepavadin

stark bakterizid ist, eine geringe Resistenzentwicklung und keine

Kreuzresistenz mit anderen Antibiotika aufweist.

Dr. Glenn Dale, Leiter "Antibiotic Research and Early Development" der

Polyphor, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir auf der ECCMID neue Daten

über Murepavadin vorgestellt haben, die seine Aktivität gegen XDR-Stämme von

Pseudomonas aeruginosa und sein Potenzial zur Behandlung von nosokomialer

Lungenentzündung zeigen. Wir zeigten auch neue Daten über die breitere

OMPTA-Klasse, die ihr Potenzial aufzeigen, alle die von der WHO als

Priorität 1 eingestufter gramnegativer Erreger zu bekämpfen und schwere

Infektionen zu bekämpfen, für die es derzeit nur begrenzte

Behandlungsmöglichkeiten gibt".

Polyphor präsentierte diese Daten aus seiner OMPTA-Klasse über neue

Antibiotika des mittleren Spektrums zum ersten Mal, die in vitro und in vivo

Aktivität gegenüber allen von der WHO als Priorität 1 eingestuften

gramnegativen Erregern zeigen, einschliesslich Carbapenem-resistenter

Enterobacteriaceae (CRE), Acinetobacter und Pseudomonas.

Die Ergebnisse zeigten, dass die OMPTAs eine breite und sehr starke

Abdeckung gegen gramnegative Bakterien aufweisen, keine Kreuzresistenz mit

Standard-Antibiotika zeigten und auch eine starke Aktivität gegen

kolistinresistente Stämme3 zeigten. Die Klasse hat daher ein erhebliches

Potenzial, neuartige Antibiotika gegen klinisch relevante gramnegative

Krankheitserreger bereitzustellen.

Über Polyphor

Polyphor ist ein privates Schweizer Pharmaunternehmen mit klinischen

Entwicklungsprodukten, das die OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting

Antibiotics) entdeckt hat und entwickelt. Die OMPTA sind möglicherweise die

erste neue Klasse von Antibiotika gegen gramnegative Bakterien, die in den

letzten 50 Jahren die Phase III klinische Erprobung erreicht haben. Das

Hauptprodukt des Unternehmens, Murepavadin (POL7080), befindet sich in der

Phase-III-Entwicklung gegen Pseudomonas aeruginosa - von der WHO als

kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt. Polyphor entwickelt ausserdem

einen Immunonkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), der in einer

Phase-Ib-/Proof-of-Concept-Studie in Kombination mit Eribulin bei

Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs den klinischen

Wirksamkeitsnachweis erbracht hat, sowie eine Pipeline weiterer

präklinischer Antibiotika auf Basis der OMPTA-Plattform. Polyphor hat seinen

Sitz in Allschwil bei Basel. Weitere Informationen unter www.polyphor.com

Über Murepavadin (POL7080)

Murepavadin ist der am weitesten fortgeschrittene Arzneimittelkandidat von

Polyphor und der erste OMPTA in der klinischen Entwicklung. Es wird für die

Behandlung von nosokomialer Lungenentzündung (einschliesslich der im

Krankenhaus erworbenen (HABP) und Beatmung verbundenen bakteriellen

Lungenentzündung (VABP)) aufgrund von Pseudomonas aeruginosa entwickelt und

wurde mit dem Qualified Infectious Disease Product (QIDP) und dem Fast Track

Status der von der US Food and Drug Administration (FDA) zur Behandlung von

VABP aufgrund von Pseudomonas aeruginosa ausgezeichnet.

Murepavadin ist ein pathogenspezifisches Antibiotikum, das über einen

neuartigen Wirkmechanismus verfügt und an ein Außenmembranprotein von

Pseudomonas aeruginosa bindet. Im Gegensatz zu gängigen Breitbandantibiotika

ist Murepavadin ein Präzisionsmedikament und unterstützt damit die wachsende

Praxis der "Antibiotika-Stewardship", die unter anderem den übermässigen

Einsatz von Breitbandantibiotika reduzieren will, um Resistenzbildung zu

vermeiden und das Mikrobiom der Patienten zu schützen. Basierend auf

vielversprechenden Phase-II-Ergebnissen hat Polyphor mit der FDA und der EMA

einen optimierten Entwicklungspfad für Murepavadin vereinbart und die erste

klinische Phase III-Studie begonnen.

Für weitere Informationen:

Franziska Daabour

Kommunikation

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 00

Email: communications@polyphor.com

Für Investoren:

Kalina Scott

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 67

Email: IR@polyphor.com

1 "Minimum inhibitory concentration ("MIC") is a measure of antibacterial

activity. MIC90 is the concentration of an antibiotic in which 90% of the

isolates growth is inhibited."

2 Murepavadin activity tested against contemporary (2016-2017) clinical

isolates of extensively drug-resistant (XDR) Pseudomonas aeruginosa (#P1661)

3 Outer membrane protein targeting antibiotics (OMPTAs): a novel class with

potent activity against Gram-negative organisms including XDR and

colistin-resistant isolates. Anatol Luther, Ph.D., #O0246

