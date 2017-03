DGAP-News: Plan Optik AG veröffentlicht vorläufige Ergebnisse - Umsatz und Ertrag leicht über Plan (deutsch)

Plan Optik AG veröffentlicht vorläufige Ergebnisse - Umsatz und Ertrag leicht über Plan

- Konzernumsatzerlöse um 10,2% auf EUR 7,6 Mio. gesteigert (2015: EUR 6,9 Mio.)

- EBIT-Marge in Höhe von 6,0% (2015: 1,9%)

- Fortsetzung der positiven Entwicklung in 2017 erwartet

Elsoff, 10.03.2017 - Die Plan Optik AG veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016. Aufgrund eines starken zweiten Halbjahres, in dem die krankheitsbedingten Kapazitätsengpässe der ersten Jahreshälfte überwunden werden konnten, gelang nach dem Übergangsjahr 2015 wieder eine deutliche Steigerung von Umsatz und Ertrag. Mit einem Konzernumsatz in Höhe von EUR 7,60 Mio. (2015: EUR 6,90 Mio.) und eine EBIT-Marge in Höhe von 6,0% (2015: 1,9%), liegen die Kernkennzahlen am oberen Ende der Prognose (5-10 Prozent Umsatzwachstum; EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich). Dabei profitierte die Gesellschaft von einem stabilen Marktumfeld und einer überplanmäßigen Abnahme von Serienprodukten.

Die Umsatzerlöse im Konzern erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 10,2% von EUR 6,90 Mio. auf EUR 7,60 Mio. Getragen wurde das Umsatzwachstum dabei vom in der Plan Optik AG gebündelten Mikrosystemtechnikgeschäft. Die Umsätze auf der AG-Ebene stiegen um 16,1% auf EUR 6,88 Mio. (2015: EUR 5,92 Mio.) überproportional an. Die beiden im Bereich Mikrofluidik tätigen Tochterunternehmen Little Things Factory GmbH und MMT GmbH entwickelten sich im Geschäftsjahr 2016 hingegen sehr unterschiedlich. Während die MMT GmbH ebenfalls ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen konnte, musste die Little Things Factory GmbH aufgrund der Produkteinstellung eines Großkunden deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen.

Auf der Ertragsseite machen sich die Erfolge der kostensenkenden Maßnahmen und strukturellen Fortschritte immer deutlicher bemerkbar. Insbesondere der Personalaufwand konnte deutlich reduziert werden. Der Materialaufwand verblieb trotz einer verstärkten Nachfrage nach hochwertigen Materialien auf niedrigem Niveau. So stieg das EBIT im Vorjahresvergleich von EUR 0,13 Mio. auf EUR 0,46 Mio., einhergehend mit einer Verbesserung der EBIT-Marge von 1,9% auf 6,0%.

Das Jahr 2017 hat für Plan Optik stabil begonnen, so dass der Vorstand basierend auf einer soliden Auftragslage und dem stabilen Geschäftsumfeld eine Fortsetzung der positiven Entwicklung erwartet. So wächst beispielsweise die Nachfrage nach dem innovativen Geruchbeseitigungssystem AIRTUNE weiterhin stark an und bereits im vergangenen Jahr konnte ein spürbarer Beitrag zum Gesamtumsatz geleistet werden.

Eine detaillierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr und die weitere Entwicklung in den Geschäftsbereichen wird Ende April mit Vorlage des vollständigen Geschäftsberichts auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.planoptik.de im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

Kontakt: Plan Optik AG

Angelika Arhelger Über der Bitz 3 D- 56479 Elsoff Tel.: +49 (0) 2664 5068 10[IMAGE] investor.relations@planoptik.de

Über die Plan Optik AG

Die Plan Optik AG produziert als Technologieführer strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit seinen Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeld findet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie und bietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigen Kerngeschäfts der Wafer-Technologie.

Die Plan Optik AG beschäftigt konzernweit rund 70 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 7,6 Mio. Euro. Die Aktien der Planoptik AG notieren im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.

