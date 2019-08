DGAP-News: Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 um 7,5 Millionen Euro auf (deutsch)

Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 um 7,5 Millionen Euro auf

05.08.2019 / 20:46

Amsterdam - 5. August 2019 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN

NL-001039110-8, die "Gruppe") gibt bekannt, Ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe

2017/2022 (ISIN DE-000A19MFH-4) erfolgreich um EUR 7,5 Mio. auf EUR 37,5

Mio., was 25 % des bisherigen Anleihevolumens entspricht, aufgestockt zu

haben.

Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 102 % zuzüglich Stückzinsen im

Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen

Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der Bankhaus Scheich

Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator

begleitet.

Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Beteiligung an dem Suntop-1-Projekt an

Canadian Solar sowie den Mitteln aus der Aufstockung kann die Gruppe die

gegenwärtigen Opportunitäten nutzen. Die Gruppe beabsichtigt, die

Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung von weiteren

Akquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft einzusetzen.

Die neuen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 9. August 2019

unter der bestehenden ISIN in den Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

UNTERNEHMENSPROFIL

Photon Energy N.V. ist ein weltweit aktives, börsennotiertes

Solarunternehmen, mit Lösungen und Produkten für all jene, die Sonnenenergie

kommerziell nutzen wollen. Die Services der Photon Energy N.V. decken den

gesamten Lebenszyklus von Solarkraftwerken von der Projektentwicklung, Bau,

Bestandshaltung und Wartung ab. Seit der Gründung 2008 hat Photon Energy an

die 60 MWp an Solaranlagen weltweit errichtet und Technologie für hunderte

an MWp geliefert. Photon Energy besitzt ihr eigenes Portfolio an

Photovoltaikanlage mit 39.2 MWp in vier Ländern auf zwei Kontinenten. Die

Sparte Photon Energy Operations betreut weltweit mehr als 250 MWp an

PV-Kraftwerken technisch und kaufmännisch. Neben dem Hauptsitz in Amsterdam

betreibt die Photon Energy Niederlassungen in Australien, Deutschland,

Rumänien, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die Aktien der

Photon Energy werden an der Börse NewConnect in Warschau und am Free Market

der Börse Prag gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.photonenergy.com.

MEDIENKONTAKT

Martin Kysly

PR & Communications Manager

T +420 774 810 670

E martin.kysly@photonenergy.com

IR-KONTAKT

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

T +420 777 486 464

E ir@photonenergy.com

°