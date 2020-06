DGAP-News: Photon Energy prüft Aufstockung der Anleihe (deutsch)

Photon Energy prüft Aufstockung der Anleihe

Photon Energy prüft Aufstockung der Anleihe

19.06.2020 / 16:26

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

Photon Energy prüft Aufstockung der Anleihe

- Photon Energy prüft Aufstockung der 7,75%-Unternehmensanleihe 2017/2022.

- Die aufgestockte Anleihe soll im Rahmen einer Privatplatzierung

qualifizierten Investoren angeboten werden.

Amsterdam - 19. Juni 2020 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN NL0010391108,

die "Gruppe") prüft die Möglichkeiten einer Aufstockung der

7,75%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (DE000A19MFH4). Die aufgestockte Anleihe

soll im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren in der

Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme

der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan

platziert werden.

Ob und in welcher Höhe eine Aufstockung durchgeführt wird, hängt vom

Ergebnis der Roadshow ab. Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG,

Frankfurt am Main, wurde heute als Sole Global Coordinator mit der

Organisation einer Roadshow sowie der Begleitung einer etwaigen Aufstockung

der 7,75%-Anleihe 2017/2022 beauftragt.

Mit einer etwaigen Aufstockung könnte die Gesellschaft kurzfristig durch

Ausnutzung sehr lukrativer Opportunitäten den eigenen Bestand an

PV-Kraftwerken nochmal deutlich erhöhen. Ein regionaler Fokus liegt dabei

insbesondere auf den "Solar Hot Spots" Ungarn und Australien.

UNTERNEHMENSPROFIL

Photon Energy N.V. ist ein globales Solarstromlösungs- und

Dienstleistungsunternehmen, das den gesamten Lebenszyklus von

Solarstromsystemen abdeckt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy

auf zwei Kontinenten Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 80

MWp gebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus verwalten wir unser

eigenes Portfolio an Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 60,6

MWp. Die aktuelle Projektentwicklung umfasst eine Projektpipeline von 738

MWp in Australien (580 MWp davon in Partnerschaft mit Canadian Solar) und

14,2 MWp in Ungarn. Der Geschäftsbereich O&M erbringt Betriebs- und

Wartungsdienstleistungen für über 300 MWp weltweit. Darüber hinaus kümmert

sich das Tochterunternehmen Photon Water Technology (PWT) um die Entwicklung

und Bereitstellung von Wasserreinigungs-, Sanierungs- und

Aufbereitungssystemen für den weltweiten Einsatz. Photon Energy hat seinen

Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Europa und

Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.

MEDIENKONTAKT

Martin Kysly

PR & Communications Manager

T +420 774 810 670

E martin.kysly@photonenergy.com

IR-KONTAKT

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

T +420 777 486 464

E ir@photonenergy.com

