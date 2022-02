DGAP-News: Photon Energy Group meldet Rekordumsatz und -EBITDA für 2021 (deutsch)

Photon Energy Group meldet Rekordumsatz und -EBITDA für 2021

^

DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Photon Energy Group meldet Rekordumsatz und -EBITDA für 2021

11.02.2022 / 09:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Photon Energy Group meldet Rekordumsatz und -EBITDA für 2021

- Das Unternehmen erzielte 2021 einen Rekordumsatz von 36,359 Mio. Euro

(+28,7 %) und erreichte im 4. Quartal einen Rekordumsatz von 11,734 Mio.

Euro (+130,3 % im Jahresvergleich).

- In Ungarn hat das Unternehmen ein 1,4-MWp-Kraftwerk in Betrieb genommen,

das erste am freien Strommarkt agierende Projekt des Unternehmens auf seinen

europäischen Märkten, wodurch das gesamte eigene Kraftwerksportfolio auf

90,5 MWp anstieg.

- Das Unternehmen hat seinen ersten Green Bond in Höhe von 55 Mio. Euro

vollständig platziert und viele neue institutionelle Investoren gewonnen,

darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die als

langfristiger Investor eingestiegen ist.

Amsterdam - 11. Februar 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:

A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gab heute die

ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2021 und für das am 31.

Dezember endende Geschäftsjahr 2021, mit einem Rekordumsatz im vierten

Quartal von 11,734 Mio. Euro (+130,3 % im Jahresvergleich) und einem EBITDA

von 1,030 Mio. Euro im Vergleich zu einem negativen EBITDA von -1,026 Mio.

Euro im vierten Quartal im Vorjahr, bekannt. Für das Gesamtjahr 2021 stieg

der ungeprüfte konsolidierte Konzernumsatz von 28,258 Mio. Euro im Jahr 2020

auf 36,359 Mio. Euro, ein Plus von 28,7 % im Jahresvergleich, während das

EBITDA auf 9,584 Mio. Euro (+13,6 % im Jahresvergleich) stieg.

Highlights Q4 2021

Im vierten Quartal 2021 war das Unternehmen bei seinen

Projektentwicklungsbemühungen erfolgreich, mit einer Vereinbarung, die die

Entwicklung seines ersten Projekts, das die RayGen-Technologie einsetzt, die

konzentrierte Solartechnologie, Photovoltaik und Energiespeicherung durch

die Nutzung von Wasser kombiniert, ankurbelte. Mit einer Erzeugungskapazität

von 300 MWp und einer Energiespeicherkapazität von 3,6 GWh wird dieses

Projekt in Südaustralien nach Fertigstellung das weltweit größte

Speicherprojekt für erneuerbare Energien sein.

Im Jahr 2021 erweiterte das Unternehmen seine Projektentwicklungspipeline in

Ungarn, Polen und Rumänien auf 490 MWp (eine Steigerung um ca. 291 MWp seit

Dezember 2020). Zusammen mit seinem 300-MWp-Projekt in Australien entwickelt

das Unternehmen derzeit PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 790 MWp.

Mit der Inbetriebnahme eines 1,4-MWp-Kraftwerks in Tolna, Ungarn, hat das

Unternehmen sein IPP-Kraftwerksportfolio im Berichtszeitraum auf 90,5 MWp

ausgebaut. Dies ist die erste Anlage des Unternehmens in Europa, die Strom

zu Marktpreisen verkauft, was bedeutet, dass sie von keinerlei

Fördermechanismen abhängig ist. Sie nutzt das gleiche Geschäftsmodell wie

die ersten beiden Kraftwerke des Unternehmens auf der Südhalbkugel, die im

August 2021 in Leeton, New South Wales, gebaut und an das Stromnetz

angeschlossen wurden. Diese australischen Anlagen mit einer Gesamtkapazität

von 14,6 MWp tragen bereits zum saisonalen Ausgleich in der Stromerzeugung

des Unternehmens im vierten Quartal bei.

Auch der Geschäftsbereich Technologiegroßhandel des Unternehmens ist im 4.

Quartal sehr dynamisch gewachsen. Dies wurde durch eine solide

Beschaffungsstrategie vorangetrieben, bei der Komponenten zu

wettbewerbsfähigen Preisen in einer Zeit gesichert wurden, die von Engpässen

aufgrund globaler Lieferkettenunterbrechungen geprägt war.

Was die Präsenz des Unternehmens an den Kapitalmärkten betrifft, war das

vierte Quartal 2021 mit der Platzierung der dritten Euro-Anleihe im November

über 55,0 Mio. Euro sehr erfolgreich. Diese Anleihe wurde erstmals gemäß den

Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association

(ICMA) als "Green Bond" bewertet und unterstreicht damit das Engagement des

Unternehmens für eine nachhaltige Entwicklung. Mit dieser Anleiheemission

konnte das Unternehmen nicht nur einen großen Teil der bestehenden

Anleihegläubiger davon überzeugen, ihre derzeitigen Anleihebestände in die

neue grüne Anleihe umzuwandeln, sondern auch viele neue institutionelle

Investoren gewinnen, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und

Entwicklung.

"Mit Blick auf 2022 sehen wir viele Wachstumschancen. Neben der

kontinuierlichen Erweiterung unseres konzerneigenen Portfolios von

PV-Großkraftwerken ist ein sehr spannender Bereich, der alle unsere

Geschäftsbereiche unterstützen wird, das erhebliche Interesse an sogenannten

"Behind-the-Meter"-Projekten. Für einige dieser gewerblichen Kunden werden

wir auch Lösungen anbieten, die von Photon Water angeboten werden, um ihren

Wasserbedarf zu decken. Dies passt perfekt zu unserer Strategie, erneuerbare

Energien und saubere Wasserlösungen für unsere Kunden zu kombinieren",

kommentierte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Finanzkennzahlen

Im Jahr 2021 steigerte das Unternehmen seinen ungeprüften konsolidierten

Konzernumsatz auf 36,359 Mio. Euro, ein Plus von 28,7 % im Jahresvergleich,

mit einem Umsatzrekord im vierten Quartal von 11,734 Mio. Euro (+130,3 % im

Jahresvergleich). Dies war einem bemerkenswerten Anstieg der Umsätze aus dem

Verkauf von Strom aus dem wachsenden Eigenportfolio des Unternehmens um 77,5

% zu verdanken, während die sonstigen Umsätze im Jahresvergleich gar um

156,6 % stiegen.

Diese Umsatzsteigerung führte zu einem EBITDA von 9,584 Mio. Euro im Jahr

2021, verglichen mit 8,440 Mio. Euro im Jahr 2020, was einer Steigerung von

13,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Q4-EBITDA stieg von einem

negativen Q4-EBITDA von -1,026 Mio. Euro im Vorjahr auf 1,030 Mio. Euro. Im

4. Quartal 2021 verzeichnete das Unternehmen ein EBIT von -0,771 Mio. Euro

im Vergleich zu -2,877 Mio. Euro vor einem Jahr, was eine deutliche

Verbesserung für ein traditionell schwaches 4. Quartal darstellt. Für das

Gesamtjahr ging das EBIT auf -0,862 Mio. Euro zurück, verglichen mit -0,142

Mio. Euro im Jahr 2020 aufgrund der erhöhten Abschreibung des wachsenden

eigenen Kraftwerksportfolios des Unternehmens.

Das Unternehmen reduzierte seinen Nettoverlust auf -6,313 Mio. Euro

gegenüber -8,693 Mio. Euro im Jahr 2020, während das Gesamtergebnis solide

2,427 Mio. Euro betrug, verglichen mit 2,084 Mio. Euro im Vorjahr.

Das Eigenkapital stieg im Vergleich zum Jahresende 2020 um 29,3 % und betrug

Ende 2021 51,830 Mio. Euro. Die bereinigte Eigenkapitalquote blieb stabil

bei 28,8 % (gegenüber 28,9 % Ende 2020).

Sehen Sie sich den Konzernfinanzbericht für das vierte Quartal 2021 hier an.

Q4 2021 Ergebnispräsentation

Das Unternehmen wird am Montag, den 14. Februar um 11:00 Uhr MESZ einen

Live-Webcast durchführen, um die Ergebnisse des vierten Quartals zu

präsentieren und eine Frage-Antwort-Runde abzuhalten. Die Teilnehmer sind

eingeladen, Fragen während der Sitzung über die Chatbox oder im Voraus per

E-Mail an ir@photonenergy.com zu stellen.

Webcast:

https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q4-2021-results-presentation

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und

Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von

Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy

Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 110 MWp

installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein

Eigenportfolio von 90,5 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten

Kapazität von über 790 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien

entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 310 MWp weltweit

gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe,

bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung

und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen

Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy

Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der

Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in

Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

---------------------------------------------------------------------------

11.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1279637 11.02.2022

°