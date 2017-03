DGAP-News: Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Phoenix Solar AG baut für Akfen Renewable Energy ein Solarkraftwerk mit 11,2 MWp in der Türkei (deutsch)

Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Phoenix Solar AG baut für Akfen Renewable Energy ein Solarkraftwerk mit 11,2 MWp in der Türkei

Phoenix Solar AG baut für Akfen Renewable Energy ein Solarkraftwerk mit 11,2 MWp in der Türkei

- Mit dem zweiten Projekt im Kraftwerksmaßstab intensiviert Akfen die Zusammenarbeit

- Phoenix Solar festigt die führende Stellung durch Gründung einer Tochtergesellschaft in Ankara, Türkei

Ankara und Sulzemoos, 20. März 2016 / Die Phoenix Solar Yenilenebilir Enerji A. ., Ankara, die neu gegründete Tochtergesellschaft der Phoenix Solar AG (ISIN DE000A0BVU93), eines im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten, international tätigen Photovoltaik-Systemhauses, hat von Akfen Renewable Energy, der Energiesparte des führenden türkischen Großkonzerns den Auftrag erhalten, in Amasya, im Norden der Türkei, nahe der Schwarzmeerküste, ein Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Nennleistung von 11,2 MWp zu errichten. Der Auftrag wurde erteilt, nachdem das ebenfalls für Akfen Renewable Energy errichtete erste regierungsamtlich lizenzierte Photovoltaikkraftwerk in Elaz erfolgreich in Betrieb genommen wurde.

Phoenix Solar übernimmt alle Planungs- und Beschaffungsaufgaben sowie das Projektmanagement einschließlich der Bauleitung. Mit dem Bau wird noch im März begonnen, die Fertigstellung ist für September 2017 geplant. Nach Fertigstellung übernimmt Phoenix Solar auch die Betriebsführung und Wartung (O&M). Der erzeugte Strom wird ins Netz eingespeist; erwartet wird eine Stromerzeugung von mehr als 17.000 MWh pro Jahr.

Phoenix Solar gründet Tochtergesellschaft in der Türkei

Im Rahmen ihrer Strategie, sich mit ihren Tochtergesellschaften möglichst eng an ihren Kunden und den lokalen Zielmärkten zu positionieren, hat Phoenix Solar in der türkischen Hauptstadt Ankara eine Tochtergesellschaft gegründet. Unter der Firma Phoenix Solar Yenilenebilir Enerji A. . wird die neue Gesellschaft Kunden in der Türkei und angrenzenden Märkten betreuen. Das örtliche Ingenieursteam, das die Projekte schon bislang betreute wurde um weitere Mitarbeiter ergänzt, so dass alle Geschäftsprozesse von Phoenix Solar professionell abgedeckt sind und die termin- und budgetgerechte Errichtung hochwertiger Photovoltaikkraftwerke gewährleistet ist.

"Wir sind ausgesprochen erfreut, dass ein so renommierter Kunde wie Akfen uns wieder sein Vertrauen schenkt und uns mit diesem zweiten großen Projekt innerhalb eines Jahres betraut," meint Robert Moreau, der Senior Vice President Middle East bei Phoenix Solar. "Der Schritt, eine voll ausgestattete Tochtergesellschaft zu gründen, unterstreicht unsere Absicht, eine führende Position auf dem türkischen Photovoltaikmarkt zu erreichen und zu festigen. Er zeigt auch: Wir sind zuversichtlich, unser Geschäft in diesem rasch wachsenden Markt und in der ganzen Region nachhaltig ausbauen zu können. "

Über die Phoenix Solar AG Die Phoenix Solar AG mit Sitz in Sulzemoos bei München ist ein international tätiges Photovoltaik-Systemhaus. Der Konzern entwickelt, plant, baut und übernimmt die Betriebsführung von Photovoltaik-Großkraftwerken. Als Generalunternehmer für die Planung und Ausführung von Solarkraftwerken (EPC) legt Phoenix Solar besonderen Wert auf budget- und termingerechte Errichtung und Übergabe ertragsoptimierter Photovoltaik-Großanlagen. Mit Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten hat das Unternehmen seit seiner Gründung Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800 MWp geplant und schlüsselfertig errichtet. Die Aktien der Phoenix Solar AG (ISIN DE000A0BVU93) sind im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. www.phoenixsolar-group.com.

Kontakt: Phoenix Solar AG Dr. Joachim Fleing Investor Relations Representative Tel.: +49 (0) 8135 938-315 Fax: +49 (0) 8135 938-429 j.fleing@phoenixsolar.de

Phoenix Solar Aktiengesellschaft
Hirschbergstraße 4
85254 Sulzemoos
Deutschland

