DGAP-News: Pharnext präsentiert seine PLEOTHERAPYTM R&D Plattform auf der 8. Annual Global Orphan Drug Conference (deutsch)

19.04.2018 / 17:45

PARIS, Frankreich, 19. April 2018, 17.45 Uhr MESZ - Pharnext SA

(FR0011191287 - ALPHA), ein französisches biopharmazeutisches Unternehmen

und Pionier eines neuen Ansatzes zur Entwicklung innovativer

Arzneimittelkombinationen auf der Basis von Big Data Genomics und

künstlicher Intelligenz, gab heute bekannt, dass Rodolphe Hajj, Ph.D., Chief

Pharmacology Officer von Pharnext, auf der 8. Annual Global Orphan Drug

Conference präsentieren wird.

Weitere Informationen zur Präsentation:

* Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 25. April um 16:40 Ortszeit

* Titel: Next-Generation-Arzneimittelrepositionierung unter Verwendung von

pharmakologischen Netzwerken zur Entwicklung neuer therapeutischer

Wirkstoffe für seltene Krankheiten ("Next generation drug repurposing

using network pharmacology to develop new therapeutic entities for rare

diseases")

* Veranstaltungsort: Gaylord National Harbour Hotel, Oxon Hill, Maryland -

USA

Pharnext wird erstmalig auch als Aussteller am 2018 American Academy of

Neurology Annual Meeting teilnehmen (Stand 908). Die Veranstaltung wird vom

21.-27. April 2018 in Los Angeles, Kalifornien, USA stattfinden.

Wenn Sie Interessiert sind, das Pharmext-Managementteam auf einer der

Veranstaltungen kennenzulernen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an

contact@pharnext.com.

ÜBER PHARNEXT

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im

fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten

Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem

Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext ist spezialisiert

auf neurodegenerative Erkrankungen und hat zwei Leitprodukte in der

klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer

internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth

Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA

erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie zur

Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen

Form der Wirkstoffentwicklung basierend auf Big Data Genomics und

Künstlicher Intelligenz: PLEOTHERAPYTM. Die Gesellschaft identifiziert und

entwickelt synergistische Kombinationen von Medikamenten. Diese PLEODRUGTMs

bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und

Patentschutz. Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von

Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris (ISIN:

FR00111911287) gelistet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens

unter www.pharnext.com.

KONTAKTE

Pharnext Xavier Paoli Chief

Commercial Officer

[1]contact@pharnext.com +33

(0)1 41 09 22 3030 1.

mailto:contact@pharnext.com

Investor Relations (Europa) MC Investor Financial

Services AG Anne Hennecke Relations Communication

[1]anne.hennecke@mc-services.eu (USA) Stern (France) Actifin

+49 211 529252 22 1. Investor Stéphane Ruiz

mailto:anne.hennecke@mc-ser Relations, [1]sruiz@actifin.fr

vices.eu Inc. Matthew +33 (0)1 56 88 11

Shinseki 15 1.

[1]matthew@st mailto:sruiz@acti

ernir.com +1 fin.fr

212 362 1200

1.

mailto:matthe

w@sternir.com

Media Relations (Europa) ALIZE Media

RP Caroline Carmagnol Relations

[1]pharnext@alizerp.com +33 (USA)

(0)1 44 54 36 66 1. RooneyPart-

mailto:pharnext@alizerp.com ners Kate

Barrette

[1]kbarrette@

rooneyco.com

+1 212 223

0561 1.

mailto:kbar

rette@rooney

co.com

°