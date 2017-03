DGAP-News: Pharnext gibt Umplatzierung von Aktien ihres Altaktionärs bekannt und stärkt damit die Position von Kernaktionären (deutsch)

Pharnext gibt Umplatzierung von Aktien ihres Altaktionärs bekannt und stärkt damit die Position von Kernaktionären

Pharnext gibt Umplatzierung von Aktien ihres Altaktionärs bekannt und stärkt damit die Position von Kernaktionären

Paris, Frankreich, 29. März 2017, 17:45 CEST - Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA), ein französisches biopharmazeutisches Unternehmen, das ein Portfolio weit fortgeschrittener Produkte für die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen entwickelt, wurde über eine Umplatzierung von Aktien ihres Altaktionärs informiert.

2.143.736 Aktien, die bislang von Pharnexts Mitbegründer Truffle Capital gehalten worden waren und welche 19,9% des gesamten Aktienkapitals von Pharnext repräsentieren, wurden an bestehende Aktionäre übertragen, darunter an zwei große Kernaktionäre des Unternehmens: Pierre Bastid (+600.000 Aktien) und Claude Berda (+1.243.736 Aktien). Truffle Capital gibt an, dass die übertragenen Anteile aus Publikumsfonds stammen, die ihre Endfälligkeit erreicht haben und deswegen regulatorischen Bestimmungen gemäß aus ihren Investments ausscheiden müssen, und dass andere neuere Fonds im Rahmen des Börsengangs des Unternehmens im Juli 2016 in Pharnext investiert haben.

Die anfängliche Lock-up-Verpflichtung in Bezug auf Aktien wurde von ihren neuen Besitzern vollumfänglich übernommen.

Nach der Umplatzierung setzen sich der Aktienbesitz von Pharnext und die Stimmrechte wie folgt zusammen:

Anteile % Stimmrech- % te Gründer und Mitarbeiter 1.318.084 12,- 2.617.684 17,- 2% 8% Pierre Bastid (Zaka) 2.542.301 23,- 3.267.901 22,- 6% 3% Claude Berda (CBLux) 1.632.688 15,- 1.632.688 11,- 1% 1% Truffle Capital 1.119.410 10,- 1.419.010 9,7- 4% % Industrieunternehmen (Galapagos, 694.021 6,4- 856.621 5,8- Ipsen, Mérieux, Dassault) % % Öffentlichkeit (Institutionen und 3.486.111 32,- 4.891.511 33,- Einzelpersonen) 3% 3% TOTAL 10.792.615 14.685.415 Über Pharnext Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, ein Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext ist spezialisiert auf neurodegenerative Erkrankungen und hat zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie zur Behandlung von Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung: PLEOTHERAPYTM. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit neu positionierten Medikamenten in niedriger Dosierung. Diese PLEODRUGTMs bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und Patentschutz; eine Reihe von Gebrauchsmusterpatenten ("Composition of Matter") wurden bereits erteilt. Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext (Alternext) Stock Exchange in Paris (ISIN: FR00111911287) gelistet.

Weitere Informationen können unter www.pharnext.com abgerufen werden.

Pharnext Kontakte:

Pharnext Pierre Schwich Chief Financial Officer [1]investors@pharnext.co m +33 (0)1 41 09 22 30 1. mailto:investors@pharnex t.com Investor Relations Investor Relations Investor Relations (Europa) MC Services AG (USA) Stern (Frankreich) NewCap Anne Hennecke Investor Julie Coulot [1]anne.hennecke@mc-serv Relations, Inc. [1]pharnext@newcap.eu ices.eu +49 211 529252 Sarah McCabe +33 (0)1 44 71 20 40 22 1. [1]sarah@sternir.c 1. mailto:anne.hennecke@mc- om +1 212-362-1200 mailto:pharnext@new services.eu 1. cap.eu mailto:sarah@ster nir.com Media Relations (Europa) Media Relations ALIZE RP Caroline (USA) Russo Carmagnol Margaux Partners Tony Pronost Russo, Ph.D. [1]pharnext@alizerp.com Victoria Meissner, +33 (0)1 44 54 36 64 1. M.D. mailto:%2520 [1]tony.russo@russ opartnersllc.com [2]victoria.meissn er@russopartnersll c.com +1 212-845-4251 +1 646-942-5627 1. mailto:tony.rus so@russopartnersll c.com 2. mailto:matt.middle man@russopart nersllc.com

