DGAP-News: Pharnext gibt den Start ihrer Phase-3-Verlängerungsstudie PLEO-CMT-FU mit PXT3003 zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A bekannt (deutsch)

Pharnext gibt den Start ihrer Phase-3-Verlängerungsstudie PLEO-CMT-FU mit PXT3003 zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A bekannt

16.03.2017 / 17:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Paris, Frankreich, 16. März 2017, 17:45 Uhr MEZ - Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA), ein französisches biopharmazeutisches Unternehmen, das ein Portfolio weit fortgeschrittener Produkte fur die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen entwickelt, gab heute den Einschluss der ersten beiden Patienten in die am La Timone University Hospital (Marseille, Frankreich) durchgeführte internationale Phase-3-Verlängerungsstudie PLEO-CMT-FU mit PXT3003 bekannt. PXT3003 ist die führende PLEODRUGTM von Pharnext zur Behandlung von Patienten mit leichter bis mäßiger Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A (CMT1A), einer seltenen und den Patienten beeinträchtigenden erblichen peripheren Neuropathie, für die bisher keine zufriedenstellenden zugelassenen Therapien zur Verfügung stehen.

Das Phase-3-Entwicklungsprogramm mit PXT3003 besteht aus zwei internationalen Studien:

* PLEO-CMT: eine pivotale, multizentrische, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte, Phase-3-Studie mit adaptivem Studiendesign, die über eine Dauer von 15 Monaten durchgeführt wird und im Dezember 2015 initiiert wurde. Im November 2016 empfahl das unabhängige Data Safety Monitoring Board (DSMB) nach einer Überprüfung der Sicherheitsdaten von 100 Patienten, welche mindestens drei Monate der Studienbehandlung durchlaufen hatten, die PLEO-CMT Studie wie geplant weiterzuführen. Die Rekrutierung von Patienten wurde im Dezember 2016 mit 323 Patienten an 30 Standorten in Europa, den USA und Kanada abgeschlossen. Die Topline-Ergebnisse der PLEO-CMT-Phase-3-Studie werden für das zweite Quartal 2018 erwartet. Diese Daten, vorausgesetzt sie sind positiv, werden die Grundlage für den Zulassungsantrag zur Einreichung bei den Zulassungsbehörden in Europa und den USA bilden.

* PLEO-CMT-FU: eine multizentrische, doppelt verblindete, neunmonatige Phase-3-Folge- und -Verlängerungsstudie, die darauf ausgerichtet ist, die langfristige Sicherheit und Verträglichkeit von PXT3003 zu bewerten. Diese Studie wird Patienten einschließen, welche die laufende Phase-3-PLEO-CMT-Studie vollständig durchlaufen haben. Patienten, die während der PLEO-CMT-Studie PXT3003 erhielten, werden die Therapie mit der Substanz in der zuvor gewählten Dosierung auch während der PLEO-CMT-FU Studie beibehalten. Patienten aus der Placebogruppe werden mit Eintritt in die Verlängerungsstudie auf eine von zwei aktiven Dosierungen mit PXT3003 zufällig verteilt. Die Topline-Ergebnisse der PLEO-CMT-FU-Studie werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 vorliegen.

Pharnext plant eine Marktzulassung für PXT3003 in Europa und den USA im ersten Quartal 2019 zu beantragen. Die langfristigen Sicherheitsdaten aus der PLEO-CMT-FU Studie würden den Aufsichtsbehörden dann im Laufe ihrer Überprüfung des Antrags auf Marktzulassung nachgereicht. In der Folge sollte die Marktzulassung von PXT3003 planmäßig in der zweiten Jahreshälfte 2019 erfolgen.

PXT3003 ist eine in einer festgelegten niedrigen Dosierung oral verabreichte, synergistische Kombination von (RS)-Baclofen, Naltrexonhydrochlorid und D-Sorbitol, die unter Verwendung von Pharnexts Forschungs- und Entwicklungsplattform PLEOTHERAPYTM entwickelt wurde. Im Jahr 2014 hat PXT3003 sowohl für Europa als auch die USA die Orphan Drug Desgnation (Status als Arzneimittel für seltene Krankheiten) für die Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A bei Erwachsenen erhalten.

"Der Start dieser zweiten internationalen Phase-3-Studie markiert einen wichtigen Meilenstein für das gesamte klinische Entwicklungsprogramm mit PXT3003, da sie das langfristige Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von PXT3003 bestätigen soll", sagte René Goedkoop, M.D., Chief Medical Officer von Pharnext. "Dieser Fortschritt unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit unseres klinischen Teams, klinische Ergebnisse fristgerecht zu liefern und bringt uns gleichzeitig dem Ziel einen Schritt näher, PXT3003 als Behandlungsoption für Patienten mit CMT1A, denen heute ausschließlich unterstützende Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen, zu etablieren."

Kontakte:

Pharnext Pierre Schwich Chief Financial Officer [1]investors@pharnext.co m +33 (0)1 41 09 22 30 1. mailto:investors@pharnex t.com Investors Relations Investors Financial (Europe) MC Services AG Relations (U.S.) Communication Anne Hennecke Stern Investor (France) NewCap Julie [1]anne.hennecke@mc-serv Relations, Inc. Coulot ices.eu +49 211 529252 Sarah McCabe [1]pharnext@newcap.eu 22 1. sarah@sternir.com +33 (0)1 44 71 20 40 mailto:anne.hennecke@mc- +1 212-362-1200 1. services.eu mailto:pharnext@new cap.eu Media Relations (Europe) Media Relations ALIZE RP Caroline (U.S.) Russo Carmagnol Margaux Partners Tony Pronost Russo, Ph.D. [1]pharnext@alizerp.com Victoria Meissner, +33 (0)1 44 54 36 64 1. M.D. mailto:%2520 [1]tony.russo@russ opartnersllc.com [2]victoria.meissn er@russopartnersll c.com +1 212-845-4251 +1 646-942-5627 1. mailto:tony.rus so@russopartnersll c.com 2. mailto:victoria. meissner@russopart nersllc.com Über CMT1A

Charcot-Marie-Tooth (CMT) umfasst eine heterogene Gruppe erblich bedingter, progressiver, chronischer peripherer Neuropathien. Die häufigste Form, CMT Typ 1A (CMT1A), gilt als Orphan-Erkrankung und betrifft mindestens 125.000 Personen in Europa und den USA. Die für CMT1A verantwortliche genetische Mutation ist eine Verdopplung des Gens PMP22, welches ein peripheres Myelin-Protein kodiert. Die Überexpression dieses Gens bedingt den Abbau der neuronalen Myelinscheide und damit Nervenfunktionsstörungen, die wiederum eine Leitungsstörung des Nervs nach sich ziehen. Infolge des Abbaus peripherer Nervenzellen leiden Patienten unter einer fortschreitenden Muskelatrophie in Beinen und Armen, die zu Problemen beim Gehen und Laufen sowie Gleichgewichtsstörungen und einer anormalen Handfunktion führen. Mindestens fünf Prozent aller CMT1A-Patienten sind mit fortschreitender Erkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen. Darüber hinaus können leichte bis mäßige sensitive Störungen auftreten. Die ersten Symptome treten häufig während der Pubertät auf und nehmen dann mit fortschreitendem Alter der Patienten zu. Bislang existieren keine zugelassenen Medikationen zur Heilung oder symptomatischen Therapie der Erkrankung, und die einzige Behandlungsoption besteht in unterstützender Betreuung durch orthopädische Hilfsmittel, Beinstreben und physio- oder ergotherapeutische Therapien oder Operationen.

Über die PLEO-CMT- und die PLEO-CMT-FU-Phase-3-Studien Die PLEO-CMT-Studie ist eine pivotale, multizentrische, randomisierte, doppelt verblindete, placebo-kontrollierte, dreiarmige Phase-3-Studie, die im Dezember 2015 initiiert wurde und 323 Patienten mit leichter oder mäßiger CMT1A an 30 Standorten in Europa, den USA und Kanada einschließt. Die Diagnose von CMT1A wurde genetisch anhand des Nachweises der Verdopplung des Gens PMP22 bestätigt. Über eine Zeitspanne von 15 Monaten wird Pharnext die Wirksamkeit und Sicherheit von zwei oral verabreichten Dosierungen von PXT3003 sowie Placebo parallel in den entsprechenden Patientengruppen vergleichen. Die Wirksamkeit wird anhand eines primären Endpunktes bewertet: Die Veränderung im ONLS-Score nach zwölf beziehungsweise 15 Monaten Behandlungsdauer soll die Verbesserung des Behinderungsgrades infolge der Einnahme von PXT3003 feststellen. Darüber hinaus werden weitere sekundäre Parameter wie funktionelle und elektrophysiologische Endpunkte evaluiert.

PLEO-CMT-FU ist eine internationale, multizentrische, doppelt verblindete Phase-3-Folge- und Verlängerungsstudie, die über eine Dauer von neun Monaten durchgeführt wird und im März 2017 initiiert wurde. Das Ziel der Studie ist es, die langfristige Sicherheit und Verträglichkeit von PXT3003 zu bewerten. Alle randomisierten Patienten, die die laufende primäre PLEO-CMT Studie abgeschlossen haben (genauer gesagt, eine 15-monatige doppelt verblindete Behandlung mit PXT3003 in zwei aktiven Dosierungen oder Placebo), werden dazu eingeladen, die Therapie mit PXT3003 in der neun Monate dauernden Verlängerungsstudie fortzusetzen oder zu beginnen. Patienten, die in der ersten Studie PXT3003 erhalten hatten, werden in der PLEO-CMT-FU-Folgestudie bei gleichbleibender Dosierung weiterbehandelt werden. Die Patienten, die ein Placebo erhielten, werden auf eine der beiden aktiven PXT3003-Dosierungen randomisiert verteilt.

Weitere Informationen über die klinischen PLEO-CMT-Studien finden Sie unter (U.S. NIH ClinicalTrials.gov website): PLEO-CMT-Studie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02579759 PLEO-CMT-FU-Studie: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03023540

Über Pharnext Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext ist spezialisiert auf neurodegenerative Erkrankungen und hat zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung namens PLEOTHERAPYTM. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit neu positionierten Medikamenten in niedriger Dosierung. Diese PLEODRUGTMs bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und Patentschutz; eine Reihe von Gebrauchsmusterpatenten ("Composition of Matter") wurden bereits erteilt. Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext (Alternext) Stock Exchange in Paris (ISIN: FR00111911287) gelistet.

Weitere Informationen können unter www.pharnext.com abgerufen werden.

