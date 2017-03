DGAP-News: Pharnext gibt Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit Galapagos zum Aufbau einer neuen Pipeline synergistischer Wirkstoffkombinationen bekannt (deutsch)

Pharnext gibt Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit Galapagos zum Aufbau einer neuen Pipeline synergistischer Wirkstoffkombinationen bekannt

Paris, Frankreich, 09. März 2017, 17:45 MEZ - Pharnext SA (FR00111911287 - ALPHA), ein französisches biopharmazeutisches Unternehmen, das ein Portfolio weit fortgeschrittener Produkte für die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen entwickelt, gab heute eine Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit Galapagos NV (Euronext & NASDAQ : GLPG) bekannt. Das vorrangige Ziel dieser Kooperation ist der Aufbau einer zusätzlichen Pipeline neuartiger synergistischer Wirkstoffkombinationen für ein weites Feld von Indikationen.

Die Vereinbarung basiert auf den Forschungs- und Entwicklungskapazitäten beider Partner, wird sich aber zunächst auf Pharnexts bahnbrechende Technologieplattform PLEOTHERAPY(TM) stützen. Diese Plattform hat schon die Entdeckung und Patentierung niedrig dosierter Kombinationspräparate aus bereits zugelassenen Medikamenten und deren Repositionierung in neuen Indikationsgebieten ermöglicht und ist auf eine schnellere Entwicklung sichererer und wirksamerer Medikamente für Erkrankungen, für die es noch einen hohen medizinischen Bedarf an neuen Therapien gibt, ausgerichtet.

Die Kooperationsvereinbarung mit Galapagos unterstreicht eine weitere herausragende Eigenschaft von Pharnexts Plattform - sie kann das Potenzial neuer Arzneimittelkandidaten steigern. Mithilfe der Pharnext-Technologie sollen für einen neuen von Galapagos zur Verfügung gestellten präklinischen oder klinischen Wirkstoffkandidaten bereits zugelassene Medikamente identifiziert werden. Diese können dann in niedriger Dosierung mit diesem neuen Kandidaten kombiniert werden, um seine Wirksamkeit zu erhöhen und dabei gleichzeitig die Sicherheit der Substanz aufrecht zu erhalten.

Diese Vereinbarung wird sich nicht nur auf die von Galapagos ursprünglich vorgesehenen Indikationen erstrecken, sondern auch weitere Indikationsgebiete mit einbeziehen, die von Pharnext identifiziert werden. Die Ausweitung des Marktes auf zusätzliche Indikationen und die Generierung weiterer neuer Patente ermöglichen ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial für die neuen Wirkstoffkandidaten.

Pharnexts innovativer Ansatz kann auf ein breites Spektrum von Krankheiten übertragen werden. Die in dieser F&E-Vereinbarung berücksichtigten therapeutischen Indikationen umfassen insbesondere immunbedingte Entzündungen und neurodegenerative Erkrankungen; Märkte mit potenziell bedeutenden Volumina. Beide Unternehmen haben laut Vereinbarung ein Vorrecht auf bestimmte zuvor festgelegte Indikationen.

"Wir bei Pharnext haben gezeigt, dass ein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Genetik und molekularen Netzwerke von Krankheitsbildern der Schlüssel zur Entwicklung von Arzneimitteln ist. Die F&E-Kooperation mit Galapagos bestätigt den Wert unserer innovativen Plattform PLEOTHERAPY(TM). Dank dieser Technologie hat unser Team bereits zwei neuartige synergistische Wirkstoffkombinationen identifiziert, die sich in der späten Phase der klinischen Entwicklung befinden. Darüber hinaus wird diese Vereinbarung unser Produktportfolio um neue Arzneimittelkombinationen erweitern, die auch neue Wirkstoffe einschließen können", sagte Dr. Daniel Cohen, Mitgründer und Chief Executive Officer von Pharnext. "Wir sind stolz darauf, mit Galapagos, einem innovativen und dynamischen Unternehmen der Biotechnologie-Branche, zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, gemeinsam neue Therapiemöglichkeiten für Patienten zu schaffen, für die es bis dato noch keine wirksame Behandlung gibt."

Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer von Galapagos, fügte hinzu: "Pharnext hat mit ihrer herausragenden Technologie bereits vielversprechende klinische Ergebnisse erzielt, was uns zu dieser Partnerschaft ermutigt hat. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Pharnext und darauf, von ihrer Expertise zu profitieren, die darin besteht, molekulare Netzwerke zu entschlüsseln, die Krankheiten zugrunde liegen. Wir hoffen, dies wird Galapagos in der Forschung und Entwicklung weiter stärken, indem es neue therapeutische Ansätze hocheffizient und auf modernste Art und Weise ermöglicht. "

Über Pharnext Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, ein Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext ist spezialisiert auf neurodegenerative Erkrankungen und hat zwei Leitprodukte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie zur Behandlung von Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung: PLEOTHERAPYTM. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit neu positionierten Medikamenten in niedriger Dosierung. Diese PLEODRUGTMs bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und Patentschutz; eine Reihe von Gebrauchsmusterpatenten ("Composition of Matter") wurden bereits erteilt. Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext (Alternext) Stock Exchange in Paris (ISIN: FR00111911287) gelistet.

Weitere Informationen können unter www.pharnext.com abgerufen werden.

Über Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, das sich auf die Forschung und Entwicklung von niedermolekularen Arzneimitteln mit neuartigen Wirkmechanismen spezialisiert hat. Galapagos' Pipeline umfasst Produkte in den klinischen Phasen 3, 2, 1, präklinische Entwicklungsprogramme und Forschungsprogramme zur Behandlung von Mukoviszidose (zystische Fibrose), Entzündungserkrankungen, Fibrose, Osteoarthritis und anderer Indikationen. Galapagos hat den Wirkstoff Filgotinib entdeckt und entwickelt und beabsichtigt diesen JAK1-selektiven Inhibitor zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen in Kooperation mit Gilead Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Galapagos ist auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von neuartigen Medikamenten konzentriert, die das Leben von Menschen verbessern. Der Galapagos Konzern, einschließlich der Dienstleitungstochtergesellschaft Fidelta ( http://www.glpg.com/fidelta), beschäftigt circa 510 Mitarbeiter am Hauptsitz in Mechelen, Belgien und in den Niederlassungen in den Niederlanden, Frankreich und Kroatien. Weitere Informationen können unter www.glpg.com abgerufen werden.

