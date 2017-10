DGAP-News: Pharnext gibt die Annahme eines 'Late Breaking'-Abstracts zur Präsentation auf der 10th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference bekannt (deutsch)

Pharnext gibt die Annahme eines 'Late Breaking'-Abstracts zur Präsentation auf der 10th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference bekannt

^ DGAP-News: Pharnext S.



Pharnext gibt die Annahme eines "Late Breaking"-Abstracts zur Präsentation auf der 10th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference bekannt

Ein potenzieller Durchbruch in der Behandlung von Alzheimer, Late-Breaking-Posterpräsentation neuer Synergiedaten zu PXT864

Paris, Frankreich, 30. Oktober 2017 (17:45 Uhr MEZ) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier eines neuen Ansatzes zur Entwicklung innovativer Medikamente auf der Grundlage der Kombination und Neupositionierung bekannter Wirkstoffe. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es im Rahmen einer Late-Breaking-Posterpräsentation neue Synergiedaten zu PXT864, der zweiten PLEODRUG(TM) in der Entwicklung zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit (AK) auf der vom 1. - 4. November in Boston, USA, stattfindenden 10th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) Conference präsentieren wird. Darüber hinaus wird Pharnext auf einem zweiten Poster noch weitere relevante Daten zu PXT864 vorstellen.

Details der Präsentationen sind wie folgt:

Thema der Postersession: Ergebnisse klinischer Studien - ganztägig, 1. - 2. Nov. 2017 Boston Park Plaza, Georgian Room (Mezzaninebene)

* Poster #LBP32BIS (late breaking): "Direkte doppelt-verblindete Analyse untermauert den synergistischen therapeutischen Effekt einer Kombination von Acamprosat und Baclofen in definierter, niedriger Dosierung in humaner AK" ("Direct double-blind analysis arguing for synergistic therapeutic effect of a fixed low-dose combination of acamprosate and baclofen in Human AD)", J. Touchon et al. Referent: Mickaël Guedj, PhD, Chief Data Officer, Pharnext, Frankreich

* Poster #P-40: "Behandlung mit PXT864 zeigt nach 36 Wochen eine Stabilisierung der kognitiven Behinderung in milder Alzheimer-Krankheit" ("Treatment with PXT864 Showed Stabilisation of Cognitive Disability in Mild Alzheimer's Disease after 36 Weeks"), J. Touchon et al. Referent: René Goedkoop, MD, Chief Medical Officer, Pharnext, Frankreich

PXT864 ist eine neuartige, synergistische Kombination von Baclofen und Acamprosat in einer definierten, niedrigen Dosierung, die zweimal täglich oral verabreicht wird. PXT864 basiert auf einem neuen Wirkmechanismus, der auf ein metabolisches Ungleichgewicht in Gehirnen von Patienten abzielt, die an neurodegenerativen Erkrankungen leiden. Die am weitesten fortgeschrittene Indikation für PXT864 ist die Alzheimer-Krankheit. Die Entwicklung zur Behandlung weiterer neurodegenerativer Erkrankungen, einschließlich der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS), ist geplant.

ÜBER Pharnext

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext hat zwei Produkte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-2-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung namens PLEOTHERAPYTM. Die Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit neu positionierten Medikamenten in optimierter, niedriger Dosierung. Diese PLEODRUGTMs bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und ein solider Patentschutz mit einer Reihe bereits erteilter Produkt- und Gebrauchsmusterpatenten ("Composition of Matter"). Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris (ISIN: FR00111911287) gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.pharnext.com.

Kontakte:

Pharnext Investor Relations (U.S.) René GoedKoop Stern Investor Relations, Inc. Chief Medical Officer Matthew Shinseki [1]medical@pharnext.com 1. [1]matthew@sternir.com 1. mailto:medical@pharnext.com mailto:matthew@sternir.com +33 (0) 1 41 09 22 30 +1 212 362 1200

Investor Relations (Europe) Media Relations (U.S.) MC Services AG RooneyPartners Anne Hennecke Marion Janic [1]anne.hennecke@mc-services.eu 1. [1]mjanic@rooneyco.com 1. mailto:anne.hennecke@mc-services.eu mailto:mjanic@rooneyco.com +49 211 529252 22 +1 212 223 4017

Media Relations (Europe) Financial Communication (France) ALIZE RP Actifin Caroline Carmagnol Stéphane Ruiz Aurore Gangloff [1]sruiz@actifin.fr 1. mailto:sruiz@actifin.fr [1]pharnext@alizerp.com 1. +33 (0) 1 56 88 11 15 mailto:pharnext@alizerp.com +33 (0) 1 44 54 36 64

