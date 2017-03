DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Presseinformation zur Ankündigung der Pangea GmbH (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Presseinformation zur Ankündigung der Pangea GmbH

Asslar, 31. März 2017. Der Vorstand der Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") nimmt die nach dem Scheitern eines ersten Übernahmeangebots veröffentlichte Absicht der Pangea GmbH zur Veröffentlichung eines weiteren Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien von Pfeiffer Vacuum gemäß §10 WpÜG zu einem Preis von 110,00 Euro pro Aktie zur Kenntnis.

Wie schon das erste Angebot wurde auch dieses Angebot im Vorfeld mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum weder abgestimmt noch besprochen. Einen Dialog über die Pläne der Busch-Gruppe mit Pfeiffer Vacuum sowie ein strategisches Konzept hat es bis heute nicht gegeben, obwohl bereits die Mitteilung über die Absicht zur erneuten Abgabe eines Angebots nur den Schluss zulässt, dass die Busch-Gruppe die Kontrolle über Pfeiffer Vacuum anstrebt.

Erneut ist die Busch-Gruppe nicht bereit, den Aktionären von Pfeiffer Vacuum eine marktübliche Kontrollprämie für den geplanten Kontrollerwerb anzubieten, obwohl auch sie das erhöhte Angebot mit den erfreulichen Geschäftszahlen 2016 sowie dem positiven Ausblick für Pfeiffer Vacuum und die Branche begründet. Der angekündigte Angebotspreis liegt vielmehr sogar unter dem aktuellen Aktienkurs. Vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung der zu veröffentlichenden Angebotsunterlage wird der Vorstand von Pfeiffer Vacuum aus heutiger Sicht seinen Aktionären die Annahme des Angebots nicht empfehlen können.

Pfeiffer Vacuum ist strategisch, technologisch und finanziell sehr gut aufgestellt, um von den langfristigen Wachstumspotenzialen in der Vakuumindustrie zu profitieren. Pfeiffer Vacuum wird seine erfolgreiche Strategie von organischem Wachstum in Märkten wie Asien und den USA verbunden mit strategischen Akquisitionen weiterführen und kann damit den Aktionären aus eigener Kraft eine attraktive Langfristperspektive bieten. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Prüfung weiterer Optionen angekündigt, um diese Perspektive für die Aktionäre bestmöglich realisierbar zu machen. Dazu wird der Vorstand von Pfeiffer Vacuum wie angekündigt in den nächsten Wochen für eine hohe Präsenz auf der ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens werben.

Vorstand und Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum werden gemeinsam mit ihren Finanz- und Rechtsberatern das Angebot nach seiner Veröffentlichung unverzüglich und im Detail prüfen und sich im Rahmen einer begründeten Stellungnahme dazu äußern. Die Aktionäre von Pfeiffer Vacuum sollten mit einer Entscheidung warten, bis diese Stellungnahme zur Durchsicht für sie vorliegt.

Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Pfeiffer Vacuum Technology AG oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Pfeiffer Vacuum Technology AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die Pfeiffer Vacuum Technology AG noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Eerik Budarz T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Eerik.Budarz@pfeiffer-vacuum.de

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.400 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.group.pfeiffer-vacuum.com

