DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Geringerer Umsatz und weiterführende Investitionen begrenzten Wachstum und Profitabilität. Positive Dynamik für Markt und Umsatz im zweiten Halbjahr erwartet. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Geringerer Umsatz und weiterführende Investitionen begrenzten Wachstum und Profitabilität.



Positive Dynamik für Markt und Umsatz im zweiten Halbjahr erwartet.

^

DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Geringerer Umsatz und weiterführende

Investitionen begrenzten Wachstum und Profitabilität. Positive Dynamik für

Markt und Umsatz im zweiten Halbjahr erwartet.

06.08.2019 / 07:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMELDUNG

Pfeiffer Vacuum: Geringerer Umsatz und weiterführende Investitionen

begrenzten Wachstum und Profitabilität. Positive Dynamik für Markt und

Umsatz im zweiten Halbjahr erwartet.

- Umsatz mit 311,1 Mio. Euro um 8,0 % unter Vorjahr

- EBIT betrug 32,8 Mio. Euro

- EBIT-Marge erreichte 10,6 %

- Auftragseingang bei 293,7 Mio. Euro

- Ausblick bestätigt: Umsatz von 640 bis 660 Mio. Euro und EBIT-Marge von 11

% bis 14 %

Asslar, 6. August 2019. Pfeiffer Vacuum, ein weltweit führender Anbieter von

Vakuumlösungen, konnte im ersten Halbjahr 2019 die Rekordumsätze des

Vorjahres nicht erreichen. Der Umsatz ging um 8,0 % auf 311,1 Mio. Euro

zurück. Maßgeblich hierfür war die anhaltende Nachfrageschwäche insbesondere

in den Marktsegmenten Halbleiter und Beschichtung. Die Marktsegmente

Analytik, Industrie und Forschung & Entwicklung (F&E) zeigten hingegen

weitere Wachstumsdynamik.

Das Bruttoergebnis ist um 9,6 % auf 109,0 Mio. Euro gesunken. Die

Bruttomarge erreichte 35,0 %. Das EBIT des ersten Halbjahrs lag mit 32,8

Mio. Euro um 31,2 % unter dem Wert des Vorjahres. Geringere Skaleneffekte

aus Herstellungskosten durch den schwächeren Umsatz und eine ausgeweitete

Kostenbasis aufgrund der weiterführenden Investitionen zur Umsetzung der

Wachstumsstrategie begrenzten die EBIT-Marge auf 10,6 %. Zusätzlich negativ

wirkten Fremdwährungseffekte. Der Auftragseingang verzeichnete mit 293,7

Mio. Euro einen Rückgang von 20,2 % gegenüber dem ersten Halbjahr des

Vorjahres (368,0 Mio. Euro). Die Book-to-Bill-Ratio, das Verhältnis von

Auftragseingang zu Umsatz, betrug 0,94 (Vorjahr: 1,09).

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

H1 2019 H1 2018 Veränderung

Umsatz 311,1 Mio. EUR 338,2 Mio. EUR -8,0 %

EBIT 32,8 Mio. EUR 47,8 Mio. EUR -31,2 %

Nettoergebnis 23,3 Mio. EUR 34,4 Mio. EUR -32,2 %

Ergebnis je Aktie 2,36 EUR 3,48 EUR -32,2 %

Auftragseingang 293,7 Mio. EUR 368,0 Mio. EUR -20,2 %

Q2 2019 Q2 2018 Veränderung

Umsatz 157,4 Mio. EUR 167,8 Mio. EUR -6,2 %

EBIT 14,7 Mio. EUR 20,3 Mio. EUR -27,6 %

Nettoergebnis 10,4 Mio. EUR 14,6 Mio. EUR -28,7 %

Ergebnis je Aktie 1,06 EUR 1,48 EUR -28,4 %

Auftragsbestand 127,5 Mio. EUR 157,2 Mio. EUR -18,9 %

Nathalie Benedikt, CFO der Pfeiffer Vacuum Technology AG, kommentiert die

Ergebnisse: "Das erste Halbjahr verlief weitgehend erwartungsgemäß, wobei

die EBIT-Marge durch die Investitionen zur Umsetzung unserer

Wachstumsstrategie weiterem Druck ausgesetzt war. Wir setzen das

Investitionsprogramm wie geplant fort. Für 2019 sind Volumen von über 50

Mio. Euro genehmigt, die zum Großteil im zweiten Halbjahr realisiert

werden."

In allen Regionen blieb die Umsatzentwicklung verhalten. In Europa

verzeichnete der Umsatz einen Rückgang von 4,2 % auf 114,9 Mio. Euro. In

Asien sank der Umsatz um 14,8 % auf 113,4 Mio. Euro. In Nord- und Südamerika

ging der Umsatz um 2,8 % zurück auf 82,7 Mio. Euro.

Turbopumpen und Service entwickelten sich positiv

Der Umsatz mit Turbopumpen konnte weiter gesteigert werden und erreichte

96,1 Mio. Euro. Erneut waren Turbopumpen ein Schlüsselprodukt und steuerten

einen Anteil von 30,9 % zum Gesamtumsatz bei. Der Umsatz mit

Serviceleistungen stieg auf 55,7 Mio. Euro. Dies erhöhte den Anteil des

Servicegeschäfts am Gesamtumsatz auf 17,9 %. Im projektorientierten

Systemgeschäft erhöhte sich der Umsatz um 5,4 % zum Vorjahr und erreichte

8,9 Mio. Euro. Instrumente und Komponenten gingen im Umsatz um 12,9 % auf

87,2 Mio. Euro zurück. Mit einem Umsatzvolumen von 63,2 Mio. Euro

verzeichneten Vorpumpen einen Rückgang von 21,6 % im Vergleich zum Vorjahr.

Wachstum in den Marktsegmenten Industrie, Analytik und F&E

Der Umsatz im Marktsegment Industrie, mit Kunden aus der Automobil- und

Pharmaindustrie, erhöhte sich um 16,0 % auf 70,9 Mio. Euro. Mit einem Anteil

von 22,8 % ist Industrie der zweitstärkste Kundenmarkt. Im Markt für

Analytik erhöhte sich der Umsatz um 5,7 % auf 61,0 Mio. Euro. Mit einem

Anteil von 19,6 % am Gesamtumsatz ist die Bedeutung des Geschäfts mit

Analytik weiter gewachsen. Der Umsatz im Marktsegment Forschung &

Entwicklung stieg um 8,2 % auf 31,9 Mio. Euro, was den Anteil am

Gesamtumsatz auf 10,2 % erhöhte. Der Halbleitermarkt verzeichnete bei einem

Volumen von 103,8 Mio. Euro einen Rückgang von 23,7 % in Folge der schwachen

Nachfrage. Mit 33,4 % hat sich der Anteil am Gesamtumsatz um 6,8

Prozentpunkte verringert. Die Umsätze im Beschichtungsmarkt reduzierten sich

um 19,2 % auf 43,5 Mio. Euro, wodurch sich der Anteil am Gesamtumsatz auf

14,0 % verringerte.

Dr. Eric Taberlet, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG, blickt

optimistisch auf die Geschäftsentwicklung für das zweite Halbjahr 2019: "Für

die kommenden Monate gehe ich von einem Anstieg der Nachfrage aus, was

unsere Erwartung für das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr bestätigt. Die

strategische Kooperation mit der Busch Gruppe bringt zusätzliche Dynamik.

Arbeitsgruppen mit Fachkollegen aus beiden Unternehmen erarbeiten derzeit

Maßnahmen zur bestmöglichen Realisierung der Synergien. Die Ergebnisse

sollen dem Group Business Committee, einem Beratungs- und

Entscheidungsgremium aus Vorständen beider Unternehmen, noch in diesem Jahr

präsentiert werden."

Pfeiffer Vacuum erwartet im zweiten Halbjahr eine Ausweitung der Nachfrage.

Der Vorstand bestätigt den Mitte Juli präzisierten Ausblick auf den Umsatz

in einer Bandbreite von 640 bis 660 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 11 %

bis 14 % für das Gesamtjahr 2019.

Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Dinah Reiss

T +49 6441 802 1346

F +49 6441 802 1365

Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de

Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit

führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an

hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio

Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie

Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer

Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte

in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung

sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv.

Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20

Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 8 Produktionsstandorte weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Kon-

zern--

Ge-

winnu-

nd

Ver-

lust-

rech-

nung

(nich-

t

audit-

iert)

Drei Sechs

Monate per Monate per

30. Juni 30. Juni

2019 2018 2019 2018

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Umsat- 157.375 167.791 311.108 338.212

zerlö-

se

Um- -104.040 -111.56- -202.10- -217.58-

satz- 4 4 3

kos-

ten

Brut- 53.335 56.227 109.004 120.629

toer-

geb-

nis

Ver- -18.255 -17.816 -36.302 -35.350

trieb-

sund

Marke-

ting-

kos-

ten

Ver- -13.127 -13.210 -26.327 -25.762

wal-

tungs-

und

allge-

meine

Kos-

ten

For- -7.301 -7.223 -14.812 -14.050

schun-

gsund

Ent-

wick-

lungs-

kos-

ten

Sons- 1.307 3.419 3.485 5.402

tige

be-

trieb-

liche

Erträ-

ge

Sons- -1.257 -1.100 -2.203 -3.116

tige

be-

trieb-

liche

Auf-

wen-

dun-

gen

Be- 14.702 20.297 32.845 47.753

trieb-

ser-

geb-

nis

Finan- -221 -153 -443 -346

zauf-

wen-

dun-

gen

Finan- 26 73 62 135

zer-

träge

Ergeb- 14.507 20.217 32.464 47.542

nis

vor

Steu-

ern

Steu- -4.091 -5.600 -9.155 -13.169

ern

vom

Ein-

kom-

men

und

Er-

trag

Ergeb- 10.416 14.617 23.309 34.373

nis

nach

Steu-

ern

Ergeb-

nis

je

Aktie

(in

EUR):

Unver- 1,06 1,48 2,36 3,48

wäs-

sert

Ver- 1,06 1,48 2,36 3,48

wäs-

sert

Kon-

zern-

bi-

lanz

(nich-

t

audit-

iert)

30.06.2019 31.12.-

2018

in TEUR in

TEUR

AKTIV-

A

Imma- 108.096 109.46-

teri- 0

elle

Vermö-

gens-

werte

Sach- 147.461 126.14-

anla- 3

gen

Als 412 424

Finan-

zin-

vesti-

tio-

nen

gehal-

tene

Immo-

bili-

en

Sons- 3.627 4.282

tige

finan-

ziel-

le

Vermö-

gens-

werte

Sons- 1.243 3.200

tige

Vermö-

gens-

werte

Laten- 27.520 24.895

te

Steu-

eran-

sprüc-

he

Lang- 288.359 268.40-

fris- 4

tige

Vermö-

gens-

werte

Vorrä- 143.561 133.19-

te 1

Forde- 82.668 92.164

run-

gen

aus

Liefe-

run-

gen

und

Leis-

tun-

gen

Ver- 332 298

trags-

vermö-

gens-

werte

Er- 3.961 3.726

trag-

steu-

erfor-

derun-

gen

Ge- 5.793 3.504

leis-

tete

Anzah-

lun-

gen

Sons- 314 609

tige

finan-

ziel-

le

Vermö-

gens-

werte

Sons- 10.722 13.884

tige

Forde-

run-

gen

Zah- 93.359 108.38-

lungs- 0

mit-

tel

und

Zah-

lungs-

mit-

telä-

quiva-

lente

Kurz- 340.710 355.75-

fris- 6

tige

Vermö-

gens-

werte

Summe 629.069 624.16-

der 0

Akti-

va

PASSI-

VA

Ge- 25.261 25.261

zeich-

netes

Kapi-

tal

Kapi- 96.245 96.245

tal-

rück-

lage

Ge- 279.504 278.89-

winn- 1

rück-

lagen

Sons- -34.710 -28.17-

tige 2

Eigen-

kapi-

talbe-

stand-

teile

Eigen- 366.300 372.22-

kapi- 5

tal

der

Ak-

tionä-

re

der

Pfeif-

fer

Vacu-

um

Tech-

nolo-

gy AG

Finan- 70.934 60.182

ziel-

le

Ver-

bind-

lich-

kei-

ten

Pensi- 65.137 55.638

ons-

rück-

stel-

lun-

gen

Laten- 4.572 4.638

te

Steu-

er-

schul-

den

Ver- 395 630

trags-

ver-

bind-

lich-

kei-

ten

Lang- 141.038 121.08-

fris- 8

tige

Schul-

den

Ver- 35.327 38.054

bind-

lich-

kei-

ten

aus

Liefe-

run-

gen

und

Leis-

tun-

gen

Ver- 15.913 18.271

trags-

ver-

bind-

lich-

kei-

ten

Sons- 26.041 25.740

tige

Ver-

bind-

lich-

kei-

ten

Rück- 37.051 41.626

stel-

lun-

gen

Er- 3.523 7.061

trag-

steu-

er-

schul-

den

Finan- 3.876 95

ziel-

le

Ver-

bind-

lich-

kei-

ten

Kurz- 121.731 130.84-

fris- 7

tige

Schul-

den

Summe 629.069 624.16-

der 0

Passi-

va

Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht

auditiert)

Sechs Monate

per 30. Juni

2019 2018

in TEUR in

TEUR

Cash-Flow aus der laufenden

Geschäftstätigkeit:

Ergebnis nach Steuern 23.309 34.373

Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und 11.564 10.256

immaterielle Vermögenswerte

Sonstige nicht zahlungswirksame 2.367 1.022

Aufwendungen und Erträge

Veränderungen der Bilanzpositionen:

Vorräte -13.129 -12.63-

3

Forderungen und sonstige Aktiva 10.894 -10.86-

4

Rückstellungen, einschließlich -7.059 380

Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden

Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen -4.904 9.334

Mittelzufluss aus der laufenden 23.042 31.868

Geschäftstätigkeit

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in -13.034 -12.52-

Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 9

Einzahlungen aus dem Verkauf von 102 129

Sachanlagen

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -12.932 -12.40-

0

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit:

Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -2.183 -

Aufnahme von finanziellen Schulden - 77

Dividendenzahlung -22.696 -19.73-

5

Rückzahlung von finanziellen -23 -

Verbindlichkeiten

Mittelzufluss/Mittelabfluss (-) aus -24.902 -19.65-

Finanzierungstätigkeit 8

Wechselkursbedingte Veränderung der -229 -45

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

Veränderung des Bestandes an -15.021 -235

Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten

Zahlungsmittel und 108.380 97.402

Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der

Periode

Zahlungsmittel und 93.359 97.167

Zahlungsmitteläquivalente am Ende der

Periode

---------------------------------------------------------------------------

06.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG

Berliner Str. 43

35614 Asslar

Deutschland

Telefon: +49 6441 802-0

Fax: +49 6441 802-1365

E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de

Internet: www.pfeiffer-vacuum.de

ISIN: DE0006916604

WKN: 691660

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 852155

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

852155 06.08.2019

°