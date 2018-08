DGAP-News: Pfeiffer Vacuum: H1 2018 Umsatz steigt um 22,4% gegenüber Vorjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Pfeiffer Vacuum: H1 2018 Umsatz steigt um 22,4% gegenüber Vorjahr

^

DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Pfeiffer Vacuum: H1 2018 Umsatz steigt um 22,4% gegenüber Vorjahr

02.08.2018 / 07:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMELDUNG

Pfeiffer Vacuum: H1 2018 Umsatz steigt um 22,4% gegenüber Vorjahr

- Umsatz steigt auf 338,2 Mio. Euro: +22,4%

- EBIT erreicht 47,8 Mio. Euro: +36,2%

- EBIT-Marge: 14,1%, bereinigt: 15,3%

- Auftragseingang: 174 Mio. Euro in Q2/2018

Asslar, 2. August 2018. Pfeiffer Vacuum, ein weltweit führender Anbieter von

Vakuumlösungen, konnte im ersten Halbjahr mit einem Umsatzanstieg zum

Vorjahr von 22,4% auf 338,2 Mio. Euro den erfreulichen Jahresauftakt

fortsetzen. Vom Gesamtumsatz entfallen 33,4 Mio. Euro auf die in 2017

akquirierten Gesellschaften, sodass in den Bestandseinheiten ein Wachstum

von 12,9% zu verzeichnen war. Das EBIT konnte auf 47,8 Mio. Euro bzw. um

36,2% gesteigert werden. Die EBIT-Marge beträgt 14,1%. Bereinigt um PPA-

Effekte erreicht das EBIT 51,7 Mio. Euro, bei einer bereinigten EBIT-Marge

von 15,3%. In den mit 174,0 Mio. Euro im zweiten Quartal erneut guten

Auftragseingängen deuten sich die erwarteten Verzögerungen der Bestellungen

von Halbleiterkunden an. Entsprechend bestätigt sich eine schwächere

Entwicklung der zweiten Jahreshälfte. Die Book-to-Bill Ratio zum 30. Juni

2018 betrug 1,09.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

H1/2018 H1/2017* Veränderung

Umsatz 338,2 Mio. EUR 276,2 Mio. EUR +22,4 %

davon aus Akquisitionen 33,4 Mio. EUR 6,2 Mio. EUR

EBIT 47,8 Mio. EUR 35,1 Mio. EUR +36,2 %

Bereinigtes EBIT 51,7 Mio. EUR 35,9 Mio. EUR +43,8 %

Nettoergebnis 34,4 Mio. EUR 24,3 Mio. EUR +41,9 %

Ergebnis je Aktie 3,48 EUR 2,46 EUR +41,5 %

Auftragseingang 368,0 Mio. EUR 318,5 Mio. EUR +15,5 %

davon aus Akquisitionen 37,9 Mio. EUR 22,9 Mio. EUR

Auftragsbestand 157,2 Mio. EUR 114,6 Mio. EUR +37,2 %

Q2/2018 Q2/2017* Veränderung

Umsatz 167,8 Mio. EUR 139,3 Mio. EUR +20,5 %

davon aus Akquisitionen 17,3 Mio. EUR 4,1 Mio. EUR

EBIT 20,3 Mio. EUR 13,9 Mio. EUR +45,8 %

Bereinigtes EBIT 22,3 Mio. EUR 14,6 Mio. EUR +52,9 %

Nettoergebnis 14,6 Mio. EUR 9,6 Mio. EUR +52,9 %

Ergebnis je Aktie 1,48 EUR 0,79 EUR +52,6 %

Auftragseingang 174,0 Mio. EUR 172,0 Mio. EUR +1,2 %

davon aus Akquisitionen 20,9 Mio. EUR 18,8 Mio. EUR +13 %

*H1 und Q2 2017-Werte teilweise angepasst um Effekte aus der rückwirkend

durchgeführten Kaufpreis Allokation für die Gesellschaften Nor-Cal, ATC und

Dreebit

Nathalie Benedikt, CFO kommentiert: "Pfeiffer Vacuum konnte Umsatz und

Ertrag im zweiten Quartal weiter ausbauen. Wir befinden uns im Plan des

Drei-Jahres- Investitionsprogramms. Im ersten Halbjahr wurden Investitionen

in Maschinen, Gebäude und IT Infrastruktur von rund 20 Mio. Euro beauftragt.

Aktiviert wurden im zweiten Quartal 8,9 Mio. Euro."

Zum Halbjahr konnte in allen Geschäftseinheiten weiterer Umsatz gewonnen

werden. Herausragend entwickelte sich das Geschäft im Beschichtungsmarkt mit

einem Anstieg von 62,1% auf ein Volumen von 53,8 Mio. Euro. Die

Ankündigungen von Kürzungen der öffentlichen Mittel für Einspeisepreise

solar erzeugter Energie seitens der chinesischen Regierung haben nach

aktueller Einschätzung keine Auswirkung auf unsere Geschäftstätigkeit. Im

Markt mit Halbleiterkunden weitete sich der Umsatz um 26,9% auf ein

Rekordvolumen von 136,1 Mio. Euro aus. Das Geschäft für Analytik legte im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21,1% auf 57,7 Mio. Euro zu. Mit Kunden

in Forschung und Entwicklung konnte ein Umsatzplus von 6,7% auf 29,5 Mio.

Euro erzielt werden. Im heterogen geprägten Geschäft mit Industriekunden

zeigte sich der Umsatz mit 61,2 Mio. Euro stabil gegenüber Vorjahr.

Nach Produktgruppen zeigten Turbopumpen und Vorpumpen mit einem Umsatz von

94,4 Mio. Euro und 80,6 Mio. Euro das höchste organisch generierte Wachstum

von 13,3% bzw. 18,9% gegenüber Vorjahr. Das Geschäft mit Instrumenten und

Komponenten verzeichnete zum Halbjahr ein signifikantes Volumen von 100,1

Mio. Euro bzw. einen Anstieg von 52,6%. Hierin enthalten sind

akquisitionsbedingte Zuwächse im Volumen von 30,6 Mio. Euro. Äußerst

erfreulich zeigte sich das Systemgeschäft mit einer Steigerung von 57,0%

gegenüber Vorjahr auf ein Volumen von 8,5 Mio. Euro. Im Service wurde ein

zum Vorjahr leicht verbesserter Umsatz von 54,7 Mio. Euro erzielt.

In regionaler Perspektive stellt Asien mit einem Umsatzvolumen von 133,1

Mio. Euro unverändert den bedeutendsten Absatzmarkt für Vakuumlösungen dar.

Es folgen Europa mit einem Umsatz zum Halbjahr von 120,0 Mio. Euro und Nord-

und Südamerika mit 85,1 Mio. Euro. Relativ gesehen, insbesondere unter

Berücksichtigung des akquisitionsbedingten Anteils am Umsatz von 26,4 Mio.

Euro zeigt Nord- und Südamerika das mit Abstand größte Umsatzplus von 36,4%

im Vorjahresvergleich.

Im Quartalsvergleich des laufenden Geschäftsjahres ergibt sich im zweiten

Quartal eine um 4,3% Prozentpunkte auf 33,5% reduzierte Bruttomarge.

Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf den Produkt-/Kundenmix sowie

geringere Produktionstage aufgrund von Feiertagen und Urlaub.

Für Dr. Eric Taberlet, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG bestätigen die

Zahlen die erwarteten Entwicklungen. "Die jüngsten Marktdaten der

Halbleiterindustrie und zeitliche Verschiebungen der Kapazitätserweiterungen

seitens unserer Kunden relativieren die Rekordwerte vom Beginn des Jahres.

Dennoch sind wir überzeugt, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Durch

die erhöhte Dynamik in der Umsetzung unserer Strategie werden wir im zweiten

Halbjahr die Standorterweiterungen in Rumänien, Nordamerika und Vietnam in

Produktion nehmen können."

Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Dinah Reiss

T +49 6441 802 1346

F +49 6441 802 1365

Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de

Kurzprofil

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit

führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an

hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio

Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und

-systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe vor über 125 Jahren durch Pfeiffer

Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte

in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung

sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv.

Pfeiffer Vacuum verfügt über acht Produktionsstandorte in Europa, Asien und

Nordamerika. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.000 Mitarbeiter und hat über

20 Vertriebs- und Servicegesellschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Konzern-Gewinnund

Verlustrechnung (nicht

auditiert) PFEIFFER VACUUM

TECHNOLOGY AG

Drei Sech-

Monate s

per 30. Mona-

Juni te

per

30.

Juni

2018 2017 2018 2017

ange- ange-

passt1 passt1

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Umsatzerlöse 167.791 139.290 338.212 276.237

Umsatzkosten -111.56- -90.726 -217.58- -175.18-

4 3 0

Bruttoergebnis 56.227 48.564 120.629 101.057

Vertriebsund Marketingkosten -17.816 -15.068 -35.350 -29.485

Verwaltungsund allgemeine -13.210 -13.255 -25.762 -24.008

Kosten

Forschungsund -7.223 -6.829 -14.050 -13.401

Entwicklungskosten

Sonstige betriebliche Erträge 3.419 4.264 5.402 6.222

Sonstige betriebliche -1.100 -3.752 -3.116 -5.336

Aufwendungen

Betriebsergebnis 20.297 13.924 47.753 35.049

Finanzaufwendungen -153 -233 -346 -320

Finanzerträge 73 46 135 78

Ergebnis vor Steuern 20.217 13.737 47.542 34.807

Steuern vom Einkommen und -5.600 -4.176 -13.169 -10.581

Ertrag

Ergebnis nach Steuern 14.617 9.561 34.373 24.226

Ergebnis je Aktie (in EUR):

Unverwässert 1,48 0,97 3,48 2,46

Verwässert 1,48 0,97 3,48 2,46

1 Als Folge der Finalisierung

der Kaufpreisallokation für

den Erwerb von Dreebit, ATC

und Nor-Cal im Jahr 2017

wurden einige der

dargestellten Beträge

rückwirkend angepasst und

weichen daher von den im

Halbjahresfinanzbericht für

das 2. Quartal 2017

dargestellten Beträgen ab.

Konzernbilanz (nicht auditiert)

PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG

30.06.2018 31.12.2017

in TEUR in TEUR

AKTIVA

Immaterielle Vermögenswerte 109.565 110.814

Sachanlagen 112.207 106.949

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 436 448

Latente Steueransprüche 23.000 23.037

Sonstige langfristige Vermögenswerte 4.825 3.84

Langfristige Vermögenswerte 250.033 245.088

Vorräte 125.735 113.384

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 88.152 80.061

Ertragsteuerforderungen 2.879 3.159

Geleistete Anzahlungen 4.227 2.475

Sonstige Forderungen 12.652 11.792

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 97.167 97.402

Kurzfristige Vermögenswerte 330.812 308.273

Summe der Aktiva 580.845 553.361

PASSIVA

Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261

Kapitalrücklage 96.245 96.245

Gewinnrücklagen 244.385 229.747

Sonstige Eigenkapitalbestandteile -27.717 -30.316

Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer 338.174 320.937

Vacuum Technology AG

Finanzielle Verbindlichkeiten 60.215 60.248

Pensionsrückstellungen 51.248 50.034

Latente Steuerschulden 4.037 3.988

Langfristige Schulden 115.5 114.27

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 41.519 40.814

Leistungen

Erhaltene Anzahlungen 12.85 7.678

Sonstige Verbindlichkeiten 26.029 22.333

Rückstellungen 39.349 39.894

Ertragsteuerschulden 7.225 7.354

Finanzielle Verbindlichkeiten 199 81

Kurzfristige Schulden 127.171 118.154

Summe der Passiva 580.845 553.361

Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht auditiert)

PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG

Sechs

Monate

per

30.

Juni

2018 2017

ange-

passt1

in in

TEUR TEUR

Cash-Flow aus der laufenden

Geschäftstätigkeit:

Ergebnis nach Steuern 34.373 24.226

Abschreibungen auf 10.256 9.599

Sachanlagevermögen und immaterielle

Vermögenswerte

Sonstige nicht zahlungswirksame 1.022 518

Aufwendungen und Erträge

Veränderungen der Bilanzpositionen:

Vorräte -12.63- -10.62-

3 8

Forderungen und sonstige Aktiva -10.86- -744

4

Rückstellungen, einschließlich 380 -1.549

Pensionsrückstellungen, und

Steuerschulden

Verbindlichkeiten, erhaltene 9.334 5.213

Anzahlungen

Mittelzufluss aus der laufenden 31.868 26.635

Geschäftstätigkeit

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit:

Nettoauszahlungen aus - -74.59-

Unternehmenserwerben 4-

Auszahlungen für Investitionen in -12.52- -12.34-

Sachanlagen und immaterielle 9 2

Vermögenswerte

Einzahlungen aus dem Verkauf von 129 82

Sachanlagen

Mittelabfluss aus -12.40- -86.85-

Investitionstätigkeit 0 4

Cash-Flow aus

Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme von finanziellen 77 70.000

Verbindlichkeiten

Dividendenzahlung -19.73- -35.52-

5 4

Rückzahlung von finanziellen - -15.66-

Verbindlichkeiten 1

Mittelzufluss/Mittelabfluss (-) aus -19.65- 18.815

Finanzierungstätigkeit 8

Wechselkursbedingte Veränderung der -45 314

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

Veränderung des Bestandes an -235 -41.091

Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten

Zahlungsmittel und 97.402 110.032

Zahlungsmitteläquivalente am Anfang

der Periode

Zahlungsmittel und 97.167 68.941

Zahlungsmitteläquivalente am Ende

der Periode

1 Als Folge der Finalisierung der

Kaufpreisallokation für den Erwerb

von Dreebit, ATC und Nor-Cal im Jahr

2017 wurden einige der dargestellten

Beträge rückwirkend angepasst und

weichen daher von den im

Halbjahresfinanzbericht für das 2.

Quartal 2017 dargestellten Beträgen

ab.

---------------------------------------------------------------------------

02.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG

Berliner Str. 43

35614 Asslar

Deutschland

Telefon: +49 6441 802-0

Fax: +49 6441 802-1365

E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de

Internet: www.pfeiffer-vacuum.de

ISIN: DE0006916604

WKN: 691660

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

710329 02.08.2018

°