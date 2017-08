DGAP-News: Petrus Advisers schließt Verkauf ihrer S-Immo-Beteiligung ab (deutsch)

Petrus Advisers schließt Verkauf ihrer S-Immo-Beteiligung ab

Petrus Advisers schließt Verkauf ihrer S-Immo-Beteiligung ab

London, 21. August 2017

Petrus Advisers ("Petrus") haben bei aktuellen Kursen den Verkauf ihrer Beteiligung von 3,9 Prozent an S Immo AG ("SPI") abgeschlossen. Das Investment im Ausmaß von Euro 33,5 Millionen wurde im Februar 2016 bei Kursen von Euro 7,2 initial mit 2,4 Prozent des Aktienkapitals der SPI eingegangen. Nach Kontaktaufnahme mit den verantwortlichen Vorständen der Hauptaktionäre Martin Simhandl, Vienna Insurance Group, und Jozef Sikela, Erste Group, und unserer öffentlichen Stellungnahme zu Wertsteigerungspotenzialen am 8. März 2016 hatten Petrus ihren Anteil bei Kursen von Euro 8,0 auf 3,9 Prozent des Unternehmens ausgebaut. Die Idee einer dynamischeren Strategie und besseren Marktkommunikation wurde vom SPI CEO, Ernst Vejdovszky und seinen Kollegen - die allesamt unser vollstes Vertrauen genießen - erfolgreich umgesetzt. SPI ist heute die best-bewertete Immobilienaktie in ihrer Vergleichsgruppe. Gerade auch die jüngst bekannt gewordene, aktive Teilnahme am Konsolidierungsprozeß von Immofinanz und CA-Immobilien AG macht unserer Ansicht nach strategisch viel Sinn.

Mit einem Return von 73% in weniger als 18 Monaten ist für uns jedoch kurzfristig die Marktverwerfung des Frühjahres 2016 bezüglich des SPI Aktienkurses beendet.

Petrus Advisers Managing Partner, Klaus Umek, kommentiert den Exit folgendermaßen: "In Folge einer perfekten Umsetzung seiner dynamischen Strategie hat Ernst Vejdovszky binnen 1 ½ Jahren eine dynamische Wertentwicklung für die Aktionäre der SPI erreicht. Sollte sich demnächst ein Aktionär von seinen Anteilen trennen, werden wir jederzeit wieder substanzieller Aktionär der Gesellschaft sein."

